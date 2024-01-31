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Общество

Вступление Болгарии в Шенген с 1 апреля. Преимущества ВНЖ Болгарии. Открытие торгового представительства

С момента вступления Болгарии в шенгенское пространство с 1 апреля, страна открыла свои границы для беспрепятственного перемещения между странами Европейского союза.
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Вступление Болгарии в Шенген с 1 апреля. Преимущества ВНЖ Болгарии. Открытие торгового представительства
Иллюстраци: Alexandr Bormotin/unsplash

Внутренний, то есть внутри зоны Шенгена, пограничный контроль на морском и воздушном транспорте будет отменен в марте 2024 года, решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее.

Этот исторический момент, сделавший Болгарию и Румынию первыми странами со статусом «частичного Шенгена», приносит ряд значительных преимуществ для иностранцев, особенно тех, кто решит оформить Вид на Жительство (ВНЖ) в Болгарии.

Преимущества ВНЖ Болгарии

  1. Свобода передвижения: одним из ключевых преимуществ ВНЖ является возможность беспрепятственного пересечения границы без необходимости визы. Это значительно упрощает путешествия по странам Евросоюза.

  2. Длительное пребывание: ВНЖ позволяет гражданам других стран проживать в Болгарии на длительный срок, открывая перед ними широкие перспективы для учебы, трудоустройства и воссоединения с семьей.

  3. Бесплатное образование: держатели ВНЖ имеют доступ к бесплатному дошкольному и школьному образованию, что делает этот статус особенно привлекательным для семей с детьми.

  4. Предпринимательская деятельность: владельцам ВНЖ разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, что открывает новые возможности для бизнеса и инвестиций в стране.

  5. Перспектива получения ПМЖ и гражданства: со временем держатели ВНЖ могут рассматривать возможность получения ПМЖ и, в конечном итоге, гражданства Болгарии.

Открытие торгового представительства

С новой эрой открытых границ и упрощенным въездом в Евросоюз, многие предприниматели начали задумываться о возможности открытия торгового представительства в Болгарии.

Этот шаг может стать стратегическим для расширения бизнеса в регионе и использования привлекательного бизнес-климата страны.

Такие представительства предоставляют возможность представлять интересы иностранной компании, привлекать клиентов и развивать бизнес-сеть, не вступая в коммерческую деятельность в стране.

Торговое представительство, созданное на территории Болгарии, действует как обособленное подразделение, не имеющее права на осуществление коммерческой деятельности.

Его основной целью является продвижение и реклама иностранной компании. Важно отметить, что представительство может быть организовано от фирмы, базирующейся в любой другой стране, и не обязательно от самой компании.

Управление торговым представительством может осуществляться одним или несколькими лицами. Интересно, что после регистрации представительства на основании Статьи 24, п.1, пп.6. «Закона об иностранцах в Республике Болгария», эти лица могут получить статус ВНЖ в Болгарии как представители иностранной компании.

Несмотря на то, что представительство не осуществляет коммерческую деятельность, оно имеет право открывать собственный счет в банке для покрытия расходов. Важно отметить, что покрытие и учет этих расходов идет непосредственно в главной фирме, а не в представительстве.

Отчетность и обязанности представительств

Хотя торговые представительства не являются налогоплательщиками в Болгарии, для них предусмотрена обязательная ежегодная отчетность. На основании законов о статистике, привлечении инвестиций, бухгалтерии и корпоративном подоходном налогооблажении, представительства обязаны представлять годовую отчетность в Национальный статистический институт и публиковать ее в Торговом Регистре БТПП.

Несмотря на отсутствие жесткого контроля, некоторые представительства могут уклоняться от этой обязанности. Тем не менее, за нарушение законодательства предусмотрены штрафы, и в случае выявления нарушений, представительства могут быть подвергнуты санкциям независимо от времени, прошедшего с момента нарушения.

С вступлением Болгарии в шенгенское пространство и расширением возможностей для иностранцев, оформление ВНЖ и открытие торгового представительства становятся ключевыми стратегическими шагами. Доверьтесь нам в вопросах открытия банковского счета в Болгарии, и мы поможем вам осуществить успешные финансовые операции в этой перспективной стране.

Открытие торгового представительства предоставляет иностранным компаниям уникальную возможность присутствия на болгарском рынке. Несмотря на ограничения, связанные с коммерческой деятельностью, торговые представительства открывают путь к продвижению бизнеса и расширению клиентской базы в стране, становясь стратегическим инструментом для успешной деятельности в новых условиях.

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