Как переехать в Лондон? Как получить ВНЖ по Global Talent в Великобритании

Переезд в Лондон, ставший мечтой многих, возможен через различные виды виз, предоставляемых Великобританией. Каждый из них имеет свои особенности и требования.

Способы иммиграции

1. Учеба

Одним из популярных путей переезда в Великобританию является обучение. Получение визы студента предоставляет возможность не только получить качественное образование, но и освоить местный язык и внедриться в британскую культуру.

2. Работа

С выходом Великобритании из ЕС в 2020 году, процедура трудоустройства стала более доступной для иностранных специалистов. Различные виды виз, такие как виза общего трудоустройства или виза для предпринимателей, открывают перед иностранцами двери к новым профессиональным возможностям.

3. Виза талантов Global Talent

Программа Global Talent предоставляет визы для выдающихся специалистов в области искусства, науки, инженерии и других областей. Этот путь подчеркивает стремление Великобритании привлекать мировых лидеров в различных областях.

4. Ведение бизнеса

Открытие своего бизнеса в Великобритании может стать ключом к получению вида на жительство. Этот путь поддерживает предпринимательский дух и стимулирует развитие новых идей и инноваций.

В Великобритании существует несколько типов виз для желающих открыть свое дело: Startup visa, Innovator visa и виза основателя инновационного бизнеса, Innovator Founder visa.

5. Воссоединение семьи или брак

Переезд через воссоединение семьи или брак с гражданином Великобритании также является важным источником получения видов виз и ПМЖ.

6. Получение статуса беженца

Этот способ подходит для тех, кто ищет убежище в связи с политическими или жизненными обстоятельствами в родной стране.

Примечательно, что ранее существовавшая программа инвесторов была закрыта в феврале 2022 года.

Получение ПМЖ и ВНЖ

Для оформления постоянного или временного видов на жительство в Великобритании, необходимо строго соблюсти требования, такие как знание английского языка, наличие стабильного финансового обеспечения и соблюдение местного законодательства.

Переезд в Великобританию по визе талантов

Кто может получить визу

Ученые и исследователи, включая врачей и инженеров. Специалисты в области искусства и культуры, такие как литераторы, танцоры, художники, режиссеры и дизайнеры. Профессионалы в области цифровых технологий, включая финтех, информационную безопасность и искусственный интеллект.

Особенности визы

Не привязывает к одному работодателю. Не требует подтверждения уровня английского. Постоянное жительство (ПМЖ) возможно в некоторых случаях через 3 года.

Категории для «визы талантов»

Exceptional Talent: для тех, кто уже достиг выдающихся результатов в своей области.

Exceptional Promise: для тех, кто находится в начале карьеры, но обладает потенциалом.

Дополнительные детали

Необходимость подтверждения активности за пределами работы, таких как выступления, публикации, подготовка образовательных курсов. Необходимость подтверждения опыта от британской компании для некоторых специальностей.

Сложности, с которыми чаще всего сталкиваются заявители

Показ активности за пределами работы:

Подтверждение опыта от британской компании:

Необходимость личных проектов с Великобританией может создать трудности.

Необходимость рекомендательных писем, публикаций, профессиональных наград и документов на изобретения.

Предоставление фиктивных документов может привести к отказу в визе и запрету на ее получение в будущем.

Виза талантов в Великобритании открывает двери для выдающихся личностей в различных областях. Процесс получения визы может представлять определенные трудности, но он также становится подтверждением вашего профессионального статуса и таланта.