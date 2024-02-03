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Как переехать художнику, артисту, музыканту, человеку искусства в другую страну? Обзор миграционных программ и типов виз по талантам в разных странах

В поиске новых творческих горизонтов и мировых возможностей художники, артисты, музыканты и другие представители искусства обращают внимание на миграционные программы и визы, предоставляющие возможность работать и творить в различных странах.
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Как переехать художнику, артисту, музыканту, человеку искусства в другую страну? Обзор миграционных программ и типов виз по талантам в разных странах

На фоне разнообразия предложений рассмотрим ключевые программы в США, Канаде и Великобритании и других странах.

Мировая Тенденция: Визы Талантов на Волне Популярности

В последние годы наблюдается увеличенный интерес со стороны различных стран к выдаче "виз талантов", предоставляя иностранцам возможность длительного проживания и работы.

Эти визы стали своеобразным мостом, соединяющим талантливых профессионалов со странами, где они могут внести значительный вклад в различные сферы.

Выдача подобных виз стала ответом на растущую потребность в привлечении выдающихся личностей, способных дополнить и обогатить экономику и культуру страны.

По мере развития глобальных событий, "визы талантов" стали популярным вариантом для граждан России, стремящихся найти новые перспективы за рубежом.

Впечатляющее увеличение количества выданных виз в США и Великобритании для российских граждан свидетельствует о растущем признании таланта и компетенции российских профессионалов.

В 2022 году США выдали 445 виз "талантов" российским гражданам, что отмечается третий год подряд, и Великобритания утвердила 397 заявок от российских талантов, впечатляюще превосходя результаты предыдущие года.

Это явление можно интерпретировать как стремление стран привлечь инновационные и творческие силы, способные не только улучшить свой профессиональный статус, но и внести существенный вклад в разнообразие культур и знаний.

США — O-1 Visa

В Соединенных Штатах артисты и талантливые личности могут воспользоваться визой O-1, предназначенной для выдающихся профессионалов в различных областях.

Она позволяет работать сразу в нескольких сферах, таких как искусство, наука, образование и спорт.

Процесс подачи на визу начинается с подготовки документов и петиции от работодателя, а также требует доказательства выдающихся способностей, таких как награды, публикации и рекомендательные письма.

Канада — Global Talent Stream

В Канаде артисты и представители креативных профессий могут воспользоваться программой Global Talent Stream.

Эта программа предназначена для привлечения высококвалифицированных специалистов в таких областях, как компьютерные технологии, инженерия и дизайн.

Работодатели, нанимающие специалистов по данной программе, должны предоставить доказательства активной деятельности и необходимости временных работников.

Преимущество программы — возможность получения разрешения на работу для супругов и удержание талантливых личностей.

Великобритания — Global Talent Visa

В Великобритании искусствоведы, художники, музыканты и представители цифровых технологий могут воспользоваться Global Talent Visa.

Эта виза предоставляет талантливым личностям возможность работать и проживать в Великобритании.

Программа разделена на две категории: Исключительное Обещание и Исключительный Талант, в зависимости от стадии карьеры и доказательств достижений.

Преимущества Global Talent Visa включают свободу в выборе работы, отсутствие необходимости подтверждения знания английского языка и возможность переезда с семьей.

Австралия — Global Talent Visa Program (GTVP)

Программа Global Talent Visa в Австралии предоставляет уникальную возможность для исключительно талантливых личностей переехать в страну, способствуя при этом укреплению репутации Австралии в различных областях.

Кандидаты на участие в программе могут быть номинированы лицом или австралийской организацией с национальной репутацией в соответствующей области.

Программа GTVP охватывает несколько приоритетных секторов, включая агропродовольствие, энергетику, здравоохранение, цифровые технологии, инфраструктуру, финансовые услуги, образование и другие.

Претенденты должны предоставить доказательства своего выдающегося таланта и поддержку от австралийской организации.

Обладатели Global Talent Visa в Австралии могут не только оставаться в стране навсегда, но и работать, учиться, посещать бесплатные занятия по английскому языку, зарегистрироваться в программе общественного здравоохранения, спонсировать своих родственников и подавать заявление на получение австралийского гражданства.

Новая Зеландия — Talent Visa

Программа Talent Visa в Новой Зеландии предоставляет возможность талантливым личностям в области искусства, спорта или культуры осуществить свои творческие планы в этой красивой стране.

Кандидаты, обладающие исключительным талантом в области искусства, спорта или культуры, должны иметь поддержку новозеландской организации с национальной репутацией в соответствующих областях.

Требования к соискателям включают наличие удостоверения личности, возраст не старше 55 лет, а также поддержку организации в Новой Зеландии.

Обладатели Talent Visa могут свободно работать по любой специальности у любого работодателя в Новой Зеландии, а также подавать заявление на получение ВНЖ через 2 года активной деятельности в своей области.

Франция — Talent Passport

Во Франции «паспорт таланта» был создан для упрощения въезда иностранцев, работающих по найму или самостоятельно, и приносящих свой вклад в экономическую привлекательность страны.

Программа предназначена для высококвалифицированных специалистов, молодых инновационных компаний, исследовательских или образовательных организаций, артистов-исполнителей и создателей бизнеса.

Соискатели должны соответствовать требованиям по доходам и инвестициям, в зависимости от категории. Работающим по найму также необходим рабочий контракт или период проживания во Франции более 3 месяцев.

Обладатели Talent Passport могут пригласить свою семью, что позволяет супругу и детям в возрасте 18 лет работать во Франции.

Дания — Special individual qualifications

Датская виза талантов предоставляет уникальную возможность для специалистов с особыми индивидуальными квалификациями. Это включает в себя исполнителей, артистов, спортсменов, тренеров и специализированных поваров.

Для подачи на визу требуется трудовой договор с компанией, зарегистрированной в Дании. Однако есть исключения, например, для тех, кто работает в иностранной компании, предоставляющей услуги в Дании.

Специалисты должны предоставить доказательства своих индивидуальных квалификаций и, как правило, иметь трудовой контракт с датской компанией. Процесс подачи заявки осуществляется с учетом различных критериев и возможных исключений.

Владельцы визы получают вид на жительство и разрешение на работу в Дании. Они также могут пригласить своих партнеров и детей до 18 лет. Преимуществом также является возможность бесплатных уроков датского языка для заявителей, достигших 18 лет и зарегистрировавших свой местный адрес в Датском национальном реестре.

Китай — China Talent Visa (R Visa)

Виза талантов в Китае, также известная как виза R, предоставляет иностранным талантливым личностям возможность не только пребывать в стране, но и работать. Она представляет собой расширение визы Z, позволяющей иностранным гражданам работать в Китае.

Претенденты включают ученых, профессоров, руководителей предприятий из списка Fortune 500 и других, подтвердивших свой профессиональный успех.

Обладатели визы могут привести с собой супругу и детей, которые также имеют право на родственные визы с таким же сроком действия.

Гонконг — Top Talent Pass Scheme

Top Talent Pass Scheme в Гонконге предоставляет возможность талантливым личностям, еще не получившим предложение о работе, обосноваться и работать в регионе. Это включает лиц с высоким доходом, выпускников ведущих университетов и тех, кто успешно завершил программы аккредитованных органов управления талантами.

Те, кто удовлетворяют критериям, могут пригласить свою семью, включая супругу и детей. Это предоставляет возможность создать устойчивое основание для талантов, желающих внести свой вклад в экономику Гонконга.

"Визы талантов" стали не просто инструментом для мобильности труда, но и своеобразным механизмом для укрепления глобальных связей и обмена опытом между странами, создавая благоприятные условия для взаимного развития и сотрудничества.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Как переехать художнику, артисту, музыканту, человеку искусства в другую страну? Обзор миграционных программ и типов виз по талантам в разных странах

В поиске новых творческих горизонтов и мировых возможностей художники, артисты, музыканты и другие представители искусства обращают внимание на миграционные программы и визы, предоставляющие возможность работать и творить в различных странах.

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