Как получить ВНЖ и гражданство России. Упрощенные программы и процедуры

Основные пути приобретения гражданства России
1. По Праву Рождения:
Ребенок, родившийся в России, при наличии хотя бы одного родителя с российским гражданством, автоматически приобретает российское гражданство по рождению.
Ребенок, рожденный за границей, также может получить гражданство России, если оба или один из родителей являются гражданами РФ.
2. Принятие гражданства:
Иностранец может принять российское гражданство добровольно.
3. Восстановление гражданства:
Лица, ранее являвшиеся гражданами России, но вышедшие из гражданства и приобретшие другое, могут подать документы на восстановление гражданства РФ.
Получение гражданства в общем порядке
Для иностранцев, желающих получить гражданство России в общем порядке, предусмотрен определенный порядок, который включает несколько ключевых этапов:
Разрешение на временное проживание:
Вид на жительство:
Подача заявления на гражданство:
После успешного проживания в стране по виду на жительство в течение 5 лет, иностранец может подать заявление на российское гражданство.
Важно соблюдать последовательность этих этапов, чтобы избежать отказа при подаче на гражданство. Также необходимо удовлетворять ряду условий, таких как трудоустройство, соблюдение Конституции РФ и владение русским языком.
Кому могут отказать в гражданстве
Существуют определенные критерии, при несоблюдении которых могут отказать в предоставлении гражданства:
Вовлечение в экстремистскую деятельность, уголовные преследования и т.д.
Несоблюдение последовательности этапов получения временного проживания и вид на жительство.
Предоставление поддельных документов или ложных сведений о себе.
Упрощенное получение Гражданства РФ
В отличие от общего порядка, который может потребовать нескольких лет на различные этапы, упрощенная программа позволяет сократить сроки получения до одного года или даже меньше, в зависимости от конкретных обстоятельств и комплекта предоставленных документов.
Процедура упрощенного получения гражданства РФ предоставляет ряд оснований для иностранцев:
Рождение на территории РСФСР: Иностранцы, родившиеся на территории России, имеют право на упрощенное получение гражданства.
Брак с гражданином России: Супруги граждан РФ, проживающие на территории страны не менее 3 лет, могут воспользоваться программой упрощенного гражданства.
Наличие детей-граждан РФ: Иностранцы, у которых есть дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста и являющиеся гражданами России, также могут воспользоваться упрощенной процедурой.
Гражданство стран СНГ: Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, могут претендовать на упрощенное гражданство РФ.
Русский язык: Носители русского языка, а также лица, удостоверенные как владеющие русским языком, имеют право на упрощенное получение гражданства.
Брак с гражданином РФ и наличие общих детей: Иностранец, состоящий в браке с гражданином РФ и имеющий общих детей с гражданами России, также подпадает под программу упрощенного гражданства.
Процесс упрощенного получения гражданства включает несколько этапов:
1. Заявление и Подача Документов:
2. Рассмотрение и Принятие Решения:
Миграционная служба рассматривает предоставленные документы до 6 месяцев и принимает решение о готовности или неготовности документов.
3. Принятие Присяги и Получение Паспорта:
Завершающий этап включает принятие присяги Российской Федерации и выдачу гражданину РФ паспорта.
Программа упрощенного получения гражданства РФ предоставляет уникальную возможность быстро стать гражданином страны, открывая новые перспективы и привилегии для иностранных граждан.
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