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Общество

Как получить ВНЖ и гражданство России. Упрощенные программы и процедуры

В последние годы все больше иностранцев выражают желание стать гражданами России. Для удовлетворения этого растущего интереса существуют различные программы и упрощенные процедуры, которые обеспечивают путь к получению ВНЖ и гражданства. Давайте рассмотрим основные моменты и преимущества этого процесса.
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Основные пути приобретения гражданства России

1. По Праву Рождения:

Ребенок, родившийся в России, при наличии хотя бы одного родителя с российским гражданством, автоматически приобретает российское гражданство по рождению.

Ребенок, рожденный за границей, также может получить гражданство России, если оба или один из родителей являются гражданами РФ.

2. Принятие гражданства:

Иностранец может принять российское гражданство добровольно.

3. Восстановление гражданства:

Лица, ранее являвшиеся гражданами России, но вышедшие из гражданства и приобретшие другое, могут подать документы на восстановление гражданства РФ.

Получение гражданства в общем порядке

Для иностранцев, желающих получить гражданство России в общем порядке, предусмотрен определенный порядок, который включает несколько ключевых этапов:

  1. Разрешение на временное проживание:

  2. Вид на жительство:

  3. Подача заявления на гражданство:

После успешного проживания в стране по виду на жительство в течение 5 лет, иностранец может подать заявление на российское гражданство.

Важно соблюдать последовательность этих этапов, чтобы избежать отказа при подаче на гражданство. Также необходимо удовлетворять ряду условий, таких как трудоустройство, соблюдение Конституции РФ и владение русским языком.

Кому могут отказать в гражданстве

Существуют определенные критерии, при несоблюдении которых могут отказать в предоставлении гражданства:

  • Вовлечение в экстремистскую деятельность, уголовные преследования и т.д.

  • Несоблюдение последовательности этапов получения временного проживания и вид на жительство.

  • Предоставление поддельных документов или ложных сведений о себе.

Упрощенное получение Гражданства РФ

В отличие от общего порядка, который может потребовать нескольких лет на различные этапы, упрощенная программа позволяет сократить сроки получения до одного года или даже меньше, в зависимости от конкретных обстоятельств и комплекта предоставленных документов.

Процедура упрощенного получения гражданства РФ предоставляет ряд оснований для иностранцев:

  • Рождение на территории РСФСР: Иностранцы, родившиеся на территории России, имеют право на упрощенное получение гражданства.

  • Брак с гражданином России: Супруги граждан РФ, проживающие на территории страны не менее 3 лет, могут воспользоваться программой упрощенного гражданства.

  • Наличие детей-граждан РФ: Иностранцы, у которых есть дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста и являющиеся гражданами России, также могут воспользоваться упрощенной процедурой.

  • Гражданство стран СНГ: Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, могут претендовать на упрощенное гражданство РФ.

  • Русский язык: Носители русского языка, а также лица, удостоверенные как владеющие русским языком, имеют право на упрощенное получение гражданства.

  • Брак с гражданином РФ и наличие общих детей: Иностранец, состоящий в браке с гражданином РФ и имеющий общих детей с гражданами России, также подпадает под программу упрощенного гражданства.

Процесс упрощенного получения гражданства включает несколько этапов:

1. Заявление и Подача Документов:

2. Рассмотрение и Принятие Решения:

Миграционная служба рассматривает предоставленные документы до 6 месяцев и принимает решение о готовности или неготовности документов.

3. Принятие Присяги и Получение Паспорта:

Завершающий этап включает принятие присяги Российской Федерации и выдачу гражданину РФ паспорта.

Программа упрощенного получения гражданства РФ предоставляет уникальную возможность быстро стать гражданином страны, открывая новые перспективы и привилегии для иностранных граждан.

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