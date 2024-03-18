Олеся Бакаева
Ведение бизнеса

Бухгалтерский консалтинг, или успех бизнеса начинается с надежного партнера. Как его искать?

Бухгалтерский консалтинг — что это такое? Какие услуги оказывает? В чем его преимущества? Разберемся в основах и поможем выбрать надежного партнера.
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Этот год ознаменован очередным ужесточением налоговых проверок, повышенным вниманием со стороны государства к прозрачности бизнеса и новыми поправками в законах. Если что-то упустить, велик риск частично утратить контроль над компанией или принять неправильные решения, которые грозят финансовыми и репутационными потерями.

Чтобы не допустить ошибок, стоит сосредоточиться на главном и делегировать часть задач профессионалам, например, использовать внешнюю силу — консалтинговые фирмы.

Что такое бухгалтерский консалтинг?

Бухгалтерский консалтинг — это помощь компаниям сторонних специалистов с учетом финансов и другими бухгалтерскими вопросами.

Он требуется как компаниям, у кого нет бухгалтерии или хочется заменить, так и тем, где есть бухгалтерский отдел, но компетенции собственных специалистов недостаточно для решения поставленных задач, или их квалификация вызывает сомнения у руководства.

Бухгалтерский консалтинг не обещает, что все проблемы вашего бизнеса будут решены, процессы налажены, а доходы вырастут.

Но хороший консалтинг гарантирует:

  • чистоту перед государством;

  • управляемые прозрачные финансы;

  • оптимальную налоговую нагрузку.

Какие услуги предоставляет?

  • ответы на вопросы (консультирование);

  • проверку налоговых и бухгалтерских отчетов на правильность;

  • ведение бухгалтерского и налогового учета;

  • аудит бухгалтерских данных;

  • расчет финансовых результатов;

  • разработку стратегий налогообложения;

  • оптимизацию финансовых процессов;

  • анализ финансовой отчетности;

  • другие аспекты, связанные с финансами, юридическими аспектами и учетом в организации.

Кстати, консультироваться могут не только бизнесмены, но и бухгалтеры компаний. Например, когда у бухгалтерии возникают вопросы при подготовке отчетов, или требуется третье мнение в спорных ситуациях.

Преимущества работы с бухгалтерским консультантом

  • Экспертность — специалисты бухгалтерского консалтинга обладают глубокими и обширными знаниями, подкрепленными, в том числе, большим практическим опытом работы с разными компаниями в решении разносторонних вопросов.

  • Индивидуальный подход — каждый бизнес уникален, и консультант разрабатывает стратегии и решения, учитывая особенности и потребности конкретной компании.

  • Экономия ресурсов — времени, денег, сил и нервов.

  • Соблюдение законодательства: консалтинговая компания следит за изменениями в законодательстве и помогает соблюдать все требования и нормы.

Критерии выбора бухгалтерской консалтинговой компании

  1. Компания гарантирует конфиденциальность и защиту ваших данных.

  2. В компании есть специалисты разных профессий: бухгалтер, юрист, аудитор, методолог, налоговый консультант. Опыт работы по специальности — от 5 лет, в разных нишах бизнеса.

  3. Непрерывное обучение и совершенствование персонала ставится во главу угла.

  4. В компании выделен отдельный ресурс на мониторинг изменений законов, которые, к слову, происходят каждый день.

  5. Существует контроль качества работы, желательно многоуровневый.

  6. Обещанные сроки соблюдаются — это можно оценить уже на стадии переговоров (перезвонили ли вам в обещанное время, вовремя ли выслали предложения и т.д.).

Лучший бухгалтерский консалтинг не выставляет жесткие требования, а адаптируется под ваши бизнес-процессы.

Как найти хорошего консультанта?

  • Для начала определите, какую задачу вам нужно решить, — станет понятно, какая именно услуга вам необходима.

  • Посмотрите в интернете сайты компаний, предлагающих бухгалтерский консалтинг. Расспросите других предпринимателей, как они решали аналогичные задачи, кого могут посоветовать в качестве бухгалтерского консультанта. Составьте список потенциальных партнеров.

  • Оцените опыт и репутацию отобранных компаний. Познакомьтесь с портфолио и отзывами.

  • Проведите встречи с представителями выбранных компаний — формат может быть как оффлайн, так и онлайн. На встрече обсудите свои потребности, выслушайте предложения. Оцените, насколько комфортно складывается общение, понятны ли услуги и их стоимость, какие решения предлагает компания, и т.д. Сравните цены и наполнение услуг.

  • И, наконец, прислушайтесь к себе: кто вызывает больше доверия, кто более открыт и демонстрирует готовность к сотрудничеству? Пора выбрать и заключить договор.

Бухгалтерский консалтинг может стать настоящим спасением для бизнеса.

Важно найти надежного партнера!

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