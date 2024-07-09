ФНС России расширяет сервис «Прозрачный бизнес»

Эта информация будет публиковаться ежемесячно. Благодаря этому будет возможно узнать об актуальных налоговых режимах на начало каждого месяца.
Плюсы:
1️⃣ Правильное оформление договоров и проведение расчетов.
2️⃣ Планирование финансовых операций.
3️⃣ Выбор наиболее выгодных условий сотрудничества.
«Прозрачный бизнес» — это электронный сервис, который предоставляет комплексные сведения о ваших контрагентах. Он содержит информацию из различных реестров и регистров, позволяя вам получить полную картину о компаниях и ИП.
Сервис полезен как предпринимателям, так и налоговым органам для оперативного получения информации о налогоплательщиках.
ФНС России отмечает, что сервис становится все более популярным — только в 2023 году к нему обратились более 851 миллиона раз!
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