Амнистия при дроблении бизнеса: ФНС запустила промостраницу

Федеральная налоговая служба создала специальный раздел на своем сайте, где представлена актуальная информация об амнистии. В этом разделе можно узнать, что такое налоговая амнистия, ее условия и способы применения.

Например, если организация решит отказаться от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, амнистия будет действовать на протяжении трех лет (2022 - 2024 годы).

Важно отметить, что для ее применения подавать заявление не требуется — организации автоматически подпадают под действие амнистии.

Кроме того, руководитель ФНС подчеркнул ряд гарантий для тех, кто отказывается от дробления бизнеса.

В частности, налоговая служба не будет: ◽️ передавать материалы проверок за прошлые периоды в следственные органы; ◽️ проводить выездные проверки по дроблению в будущем, если не будут выявлены риски дробления.

Подробную информацию об амнистии можно найти на промостранице.