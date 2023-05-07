Амнистия при дроблении бизнеса: ФНС запустила промостраницу

Например, если организация решит отказаться от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, амнистия будет действовать на протяжении трех лет (2022 - 2024 годы).
Важно отметить, что для ее применения подавать заявление не требуется — организации автоматически подпадают под действие амнистии.
Кроме того, руководитель ФНС подчеркнул ряд гарантий для тех, кто отказывается от дробления бизнеса.
В частности, налоговая служба не будет:
◽️ передавать материалы проверок за прошлые периоды в следственные органы;
◽️ проводить выездные проверки по дроблению в будущем, если не будут выявлены риски дробления.
Подробную информацию об амнистии можно найти на промостранице.
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