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Новая возможность от ФНС: бесплатный онлайн-сервис для проверки статуса самозанятых

ФНС запустила удобный сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» на своем сайте.

Он позволяет быстро и бесплатно определить, является ли физическое лицо плательщиком НПД (самозанятым).  

Что важно знать:  

  • Для проверки достаточно ввести ИНН и дату.   

  • Только чеки, сформированные зарегистрированными самозанятыми, учитываются при расходах.

  • Самозанятые могут получить справки о постановке на учет (КНД 1122035) и доходах (КНД 1122036) через приложение «Мой налог» с использованием ЭЦП ФНС.  

Этот сервис поможет правильно учитывать расходы на услуги самозанятых и отслеживать статус самозанятого, для избежания налоговых доначислений.

📲 Задать любой интересующий вопрос по налоговому праву можно тут: @SoNa_Private_bot

Дата публикации: 07.07.2025, 16:00

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Руководитель в Sona Private Consulting

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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