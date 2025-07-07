Новая возможность от ФНС: бесплатный онлайн-сервис для проверки статуса самозанятых
Он позволяет быстро и бесплатно определить, является ли физическое лицо плательщиком НПД (самозанятым).
Что важно знать:
Для проверки достаточно ввести ИНН и дату.
Только чеки, сформированные зарегистрированными самозанятыми, учитываются при расходах.
Самозанятые могут получить справки о постановке на учет (КНД 1122035) и доходах (КНД 1122036) через приложение «Мой налог» с использованием ЭЦП ФНС.
Этот сервис поможет правильно учитывать расходы на услуги самозанятых и отслеживать статус самозанятого, для избежания налоговых доначислений.
📲 Задать любой интересующий вопрос по налоговому праву можно тут: @SoNa_Private_bot
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