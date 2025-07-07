Новая возможность от ФНС: бесплатный онлайн-сервис для проверки статуса самозанятых

ФНС запустила удобный сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» на своем сайте.

Он позволяет быстро и бесплатно определить, является ли физическое лицо плательщиком НПД (самозанятым).

Что важно знать:

Для проверки достаточно ввести ИНН и дату.

Только чеки, сформированные зарегистрированными самозанятыми, учитываются при расходах.

Самозанятые могут получить справки о постановке на учет (КНД 1122035) и доходах (КНД 1122036) через приложение «Мой налог» с использованием ЭЦП ФНС.

Этот сервис поможет правильно учитывать расходы на услуги самозанятых и отслеживать статус самозанятого, для избежания налоговых доначислений.