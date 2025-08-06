Подписаться Важная новость для налогоплательщиков ФНС объявила, что с 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО) будет полностью прекращен.

Цель — модернизировать и повысить эффективность электронного взаимодействия с налоговой службой, перейдя на современные цифровые каналы связи. Уже сейчас можно использовать платформу ЕПГУ, личные кабинеты и другие электронные сервисы для обращения и взаимодействия. План поэтапного отказа от операторов ЭДО: ➡️1 июля 2025 — уменьшение максимального размера файлов с 5 до 1 МБ ➡️1 октября 2025 — прекращение использования специализированных приложений ➡️1 ноября 2025 — окончательный отказ в приеме обращений через операторов ЭДО ‼️ Другие процессы налогового администрирования через ЭДО сохранятся