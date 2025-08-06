ЦОК ОК БСН 04.08 Мобильный
SoNaPrivateConsulting

Важная новость для налогоплательщиков

ФНС объявила, что с 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО) будет полностью прекращен.

Цель — модернизировать и повысить эффективность электронного взаимодействия с налоговой службой, перейдя на современные цифровые каналы связи.

Уже сейчас можно использовать платформу ЕПГУ, личные кабинеты и другие электронные сервисы для обращения и взаимодействия.

План поэтапного отказа от операторов ЭДО:

➡️1 июля 2025 — уменьшение максимального размера файлов с 5 до 1 МБ

➡️1 октября 2025 — прекращение использования специализированных приложений

➡️1 ноября 2025 — окончательный отказ в приеме обращений через операторов ЭДО

‼️ Другие процессы налогового администрирования через ЭДО сохранятся

Дата публикации: 06.08.2025, 14:03

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SoNaPrivateConsulting

SoNaPrivateConsulting

Руководитель в Sona Private Consulting

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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