Важная новость для налогоплательщиков
ФНС объявила, что с 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО) будет полностью прекращен.
Цель — модернизировать и повысить эффективность электронного взаимодействия с налоговой службой, перейдя на современные цифровые каналы связи.
Уже сейчас можно использовать платформу ЕПГУ, личные кабинеты и другие электронные сервисы для обращения и взаимодействия.
План поэтапного отказа от операторов ЭДО:
➡️1 июля 2025 — уменьшение максимального размера файлов с 5 до 1 МБ
➡️1 октября 2025 — прекращение использования специализированных приложений
➡️1 ноября 2025 — окончательный отказ в приеме обращений через операторов ЭДО
‼️ Другие процессы налогового администрирования через ЭДО сохранятся
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