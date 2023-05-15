Экономия или жадность... Где грань? История из практики

Порой думая, что экономим на самом деле, мы теряем драгоценное время и возможности. Иногда лучше потратить немного больше, зато быстро получить оплату своих товаров и/или услуг... Ведь если деньги только на бумаге, а не на вашем расчетном счету, то и воспользоваться ими вы можете только в своих мечтах.

Деньги счет любят — это знают все предприниматели и тем более бухгалтеры. Но бывают ситуации, когда реально лучше потратить немного больше, зато получить хороший доход!

В моей практике была реальная ситуация, когда оплата счетов от контрагентов растягивалась на несколько месяцев. И дело было вовсе не в том, что партнёр был неплатёжеспособен, в этом плане как раз все отлично. Просто документы на оплату проходили о-о-о-очень долгий путь, прежде чем попадали на оплату.



Первое что я сделала это познакомилась с сотрудниками, которые смогли объяснить какие этапы согласования проходят документы.

А так же подробно выяснила требования по оформлению нетиповых форм документов, чтобы на этапе согласования не было сбоя и не нужно было переделывать их заново.

Я убедила клиента, что не стоит экономить на доставке документов и передавать их через сотрудников контрагента, потому что иначе они могут на месяц, а то и два просто зависнуть не попав даже на первый этап согласования.

Мы решили, что будем отправлять их курьерской почтой. Результат: счета, отправленные мной через курьера были оплачены через неделю. До этого оплата счетов растягивалась на 2-3 месяца.

А ведь это деньги, которые просто висели в воздухе! По документам клиент их заработал, но пока их не было на счете воспользоваться ими он естественно не мог.

Разумно ли в данном случае экономить на доставке? На мой взгляд нет. Ведь тем самым вы оттягиваете время поступления оплаты на свой счет. Я рада, что мы решили эту проблему. И теперь все платежи приходят намного оперативнее.

Желаю вам быстрых оплат и высокой прибыли!