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Взыскание дебиторской задолженности

Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?

Товар или услугу предоставили, а оплату не получили. К сожалению ситуация распространённая. Что делать? Как не потерять честно заработанные деньги?
28
Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?

Каждый год я сталкиваюсь с проблемой, когда кто-то из контрагентов не соблюдает условия договора и не оплачивает счета своевременно.

Кто-то думает, что сумма небольшая, заморачиваться не будут. Попробую на русское авось, вдруг повезет и в суд не пойдут или сроки исковой давности пропустят. Сперва кормят завтраками, обещая оплатить через неделю, а потом просто не отвечают ни на звонки, ни на письма.

У кого-то счет заблокирован. И вроде бы мы не при чем, с нас взятки гладки. Мы бы заплатили вам с радостью, но не можем.

Что же делать в таких случаях? Махнуть рукой? Понять и простить?

Но ведь если все время прощать, то суммы накопятся не маленькие. Да и бизнесом это сложно будет назвать, скорее благотворительностью. Предприниматели начинают своё дело не потому что в них живут меценаты и они безумно хотят бескорыстно помогать ближним. А именно для получения дохода.

В основном я веду бухгалтерский и налоговый учет в компаниях, которые занимаются грузоперевозками, а срок исковой давности в этом виде деятельности один год и пролетает он довольно быстро.

Но безвыходных ситуаций не бывает!

Во-первых, можно подписать акт сверки с контрагентом, если он действительно хочет, но не имеет возможности по каким-либо причинам погасить задолженность. Тогда срок исковой давности начнет течь заново.

Во-вторых, можно обсудить с покупателем, возможность оплаты задолженности через третье лицо. Просто далеко не все знают как это оформить.

В-третьих, если должник перестаёт выходить на связь и не отвечает на звонки, письма, не получает почтовую корреспонденцию, то советую не ждать пока сроки выйдут, а подать в суд, предварительно отправив претензию для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Даже если если у вас нет договора-заявки на перевозку груза, вы можете доказать в суде факт оказанной услуги предоставив в качестве доказательств транспортную накладную с отметкой сдаче груза.

Также вы имеете право потребовать проценты за пользование денежным средствами. Ведь с момента истечения срока оплаты по договору это ваши денежные средства, которыми пользуется кто-то другой.

Желаю вам ответственных и платёжеспособных партнеров!

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

innamotors

innamotors

Бухгалтер в ИП Моторина И.Н.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?

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    Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?
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