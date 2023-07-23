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Учет расходов на продажу: бухгалтерские проводки

Нюансы применения бухсчета 44, а также типовые проводки с ним рассмотрим в этом материале.
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Учет расходов на продажу: бухгалтерские проводки

Расходы на продажу учитываются на счете 44 с одноименным названием. Счет активный, по дебету показываются все расходы на продажу, по кредиту их списание в конце месяца.

Счет закрывается в конце месяца на счет 90 «Продажи».

У данного счета два назначения. Первый — это учет издержек обращения у торгового предприятия. Торговые предприятия не используют другие счете затрат и все расходы таких предприятий отражаются на счете 44. В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 у счета 44 есть отдельный субсчет для учета расходов торгового предприятия, который называется «Издержки обращения».

Дт 44.01 Кт 10 — списаны материалы на нужды торгового предприятия

Дт 44.01 Кт 70 — начислена зарплата работникам торгового предприятия

Дт 44.01 Кт 69 — начислены взносы по зарплате

Дт 44.01 Кт 02 — начислена амортизация по основным средствам торгового предприятия

Дт 44.01 Кт 71 — отражены командировочные расходы работников торгового предприятия

Дт 44.01 Кт 60 — отражены услуги сторонних организаций

Дт 90 Кт 44.01 — закрытие счета 44

Пример:

Материальные расходы торгового предприятия составили 5 000 руб., заработная плата продавцов 40 000 руб. (ставка взносов от несчастных случаев 0,3%). Амортизация ОС торговли 2 000 руб., арендная плата за помещение магазина 10 000 руб. Составить бухгалтерские проводки, посчитать общую сумму затрат на счете 44 и закрыть счет

Дт 44.01 Кт 10 — 5 000 руб.

Дт 44.01 Кт 70 — 40 000 руб.

Дт 44.01 Кт 69 — 12 120 руб. (40 000 *30,3%)

Дт 44.01 Кт 02 — 2 000 руб.

Дт 44.01 Кт 60 — 10 000 руб.

Дт 90 Кт 44.01 — 69 120 руб.

Второе назначение счета 44 «Расходы на продажу» — это учет расходов, связанных с реализацией продукции у производственных предприятий.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 у счета 44 есть отдельный субсчет для учета расходов, связанных с реализацией готовой продукции, который называется «Коммерческие расходы».

Дт 44.02 Кт 10 — списаны материалы на упаковку продукции

Дт 44.02 Кт 70 — начислена зарплата работникам, которые занимаются реализацией готовой продукции

Дт 44.02 Кт 69 — начислены взносы по зарплате

Дт 44.02 Кт 02 — начислена амортизация по основным средствам, которые используются для реализации готовой продукции

Дт 44.01 Кт 71 — отражены командировочные расходы работников, которые занимаются реализацией готовой продукции

Дт 44.01 Кт 60 — отражены услуги сторонних организаций

Дт 90 Кт 44.01 — закрытие счета 44.

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Комментарии

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