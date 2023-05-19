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Елена Лучинина
Товарные знаки

Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит

Предпринимателям постоянно приходится защищать свое дело от недобросовестных конкурентов и искать новые пути развития бизнеса. Поговорим о том, как регистрация товарного знака помогает в обоих случаях. А для наглядности рассмотрим примеры из практики.
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Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит

Что такое товарный знак и какими они бывают

Товарный знак — это обозначение, которое отличает вас от других предпринимателей. За названиями «Чистая линия» или «Сбер» стоят вполне конкретные продукты и организации. 

При помощи товарных знаков бизнесы получают узнаваемость, а потребители — запоминают и делают выбор в пользу понравившегося продукта.

 В качестве товарного знака можно зарегистрировать: 

  • слово;

  • логотип; 

  • комбинацию слова и изображения;

  • цвет;

  • объемный предмет;

  • звуковой ряд и даже запах. 

Примеры товарных знаков.

Чаще всего на регистрацию подают словесные товарные знаки и логотипы. Они легко запоминаются и прочно ассоциируются с товаром или услугой.

Главная функция товарного знака — защита

Не все конкуренты придерживаются честной стратегии. Представьте, вы регулярно вкладываетесь в рекламу, следите за качеством, нарабатываете репутацию, получаете хорошие отзывы…

И тут на арену выходит предприниматель с идеей «зачем раскручивать новый бренд, если есть готовый с высоким спросом?». Конкурент копирует ваш товар, забирает клиентов и прибыль.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно обезопасить себя и зарегистрировать обозначение.

Регистрация товарного знака дает монополию на его использование. Без разрешения владельца никто не может использовать бренд в коммерческих целях.

Анти-пример: как потерять бизнес с оборотом 2 млрд. рублей в год

В 1998 году успешно работал магазин с доменным именем Names.ru. Оборот компании составлял 2 миллиарда рублей в год. Но товарный знак зарегистрирован не был.

В 2008 году компания ООО «Нэймс», не имеющая отношения к сайту,  зарегистрировала товарный знак «Names». И, став правообладателем, через суд запретила работу интернет-магазина Names.ru.

Что с помощью товарного знака можно (и нужно) защитить от недобросовестной конкуренции:

  • название товара;

  • адрес сайта, если вы занимаетесь онлайн-продажами;

  • название компании или логотип.

Товарный знак не только защищает бизнес от копирования конкурентами, но и своего владельца от нарушения чужих прав. 

Только в 2022 году Роспатент зарегистрировал 81 137 товарных знаков. На конец года действовало 805 075 обозначений. Их количество с каждым днем растет. 

При такой статистике легко присвоить чужой бренд. Случайно. А его правообладатель сможет законно потребовать компенсацию от 10 тысяч рублей до 5 миллионов с полным уничтожением рекламных материалов и продукции.

Товарный знак помогает расширить бизнес

Хороший способ масштабироваться и увеличить прибыль — выход на маркетплейсы. Но крупные сети принимают товары только от зарегистрированных брендов.

Для маркетплейса наличие товарного знака — гарантия защиты от подделок и контрафактных товаров. Для продавца — уверенность, что он не нарушает чужие права и в любой момент сможет защитить собственные.

При регистрации свидетельство на товарный знак требуют: 

  • OZON

  • Яндекс.Маркет

  • Lamoda

  • Aliexpress

Для выхода на Wildberries достаточно заявки на регистрацию товарного знака. Но администрация маркетплейса имеет право в любой момент потребовать у селлера свидетельство, выданное Роспатентом. Если его не окажется, площадка наложит санкции вплоть до полного запрета торговли.

Товарный знак помогает открыть франшизу

Франчайзинг — отличный способ расширения бизнеса. Владелец бренда при продаже франшизы 

  • увеличивает географию бренда;

  • получает новую заинтересованную аудиторию;

  • экономит на рекламе;

  • получает прибыль за использование бренда.

Для заключения договора франчайзинга нужен действующий товарный знак. Ни один предприниматель не купит у вас незащищенный бизнес. Зачем покупать, если можно открыть точку с таким же названием, и за это ничего не будет?

Чтобы предоставлять право на использование бренда, нужно самому иметь на него законные права. Если товарного знака нет, не может быть и предмета договора. 

Как еще можно использовать товарный знак?

Став владельцем бренда, вы сможете не только защитить и масштабировать бизнес, но и получите другие преимущества.

Товарный знак позволит вам легально снизить налоги на 9% и получать кредиты.

ИП — директор компании и владелец знака, ООО — ведет деятельность, и перечисляет деньги ИП за использование товарного знака. 9% экономите на налогах и выводите наличность. Затраты на оформление знака окупаются только за счет экономии на налогах за 4–5 месяцев.

Когда вы берете кредит на развитие бизнеса, собственный бренд играет вам в плюс. Банки гораздо охотнее одобряют кредиты для компаний с зарегистрированными товарными знаками. Шансы на получение денег возрастают практически до 100%.

Товарный знак определенно необходим бизнесу, как инструмент защиты и формирования устойчивого положительного имиджа. Без него не обойтись, если вы хотите вести свое дело безопасно и по закону.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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