Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит

Предпринимателям постоянно приходится защищать свое дело от недобросовестных конкурентов и искать новые пути развития бизнеса. Поговорим о том, как регистрация товарного знака помогает в обоих случаях. А для наглядности рассмотрим примеры из практики.

Что такое товарный знак и какими они бывают

Товарный знак — это обозначение, которое отличает вас от других предпринимателей. За названиями «Чистая линия» или «Сбер» стоят вполне конкретные продукты и организации.

При помощи товарных знаков бизнесы получают узнаваемость, а потребители — запоминают и делают выбор в пользу понравившегося продукта.

В качестве товарного знака можно зарегистрировать:

слово;

логотип;

комбинацию слова и изображения;

цвет;

объемный предмет;

звуковой ряд и даже запах.

Примеры товарных знаков.

Чаще всего на регистрацию подают словесные товарные знаки и логотипы. Они легко запоминаются и прочно ассоциируются с товаром или услугой.

Главная функция товарного знака — защита

Не все конкуренты придерживаются честной стратегии. Представьте, вы регулярно вкладываетесь в рекламу, следите за качеством, нарабатываете репутацию, получаете хорошие отзывы…

И тут на арену выходит предприниматель с идеей «зачем раскручивать новый бренд, если есть готовый с высоким спросом?». Конкурент копирует ваш товар, забирает клиентов и прибыль.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно обезопасить себя и зарегистрировать обозначение.

Регистрация товарного знака дает монополию на его использование. Без разрешения владельца никто не может использовать бренд в коммерческих целях.

Анти-пример: как потерять бизнес с оборотом 2 млрд. рублей в год В 1998 году успешно работал магазин с доменным именем Names.ru. Оборот компании составлял 2 миллиарда рублей в год. Но товарный знак зарегистрирован не был. В 2008 году компания ООО «Нэймс», не имеющая отношения к сайту, зарегистрировала товарный знак «Names». И, став правообладателем, через суд запретила работу интернет-магазина Names.ru.

Что с помощью товарного знака можно (и нужно) защитить от недобросовестной конкуренции:

название товара;

адрес сайта, если вы занимаетесь онлайн-продажами;

название компании или логотип.

Товарный знак не только защищает бизнес от копирования конкурентами, но и своего владельца от нарушения чужих прав.

Только в 2022 году Роспатент зарегистрировал 81 137 товарных знаков. На конец года действовало 805 075 обозначений. Их количество с каждым днем растет.

При такой статистике легко присвоить чужой бренд. Случайно. А его правообладатель сможет законно потребовать компенсацию от 10 тысяч рублей до 5 миллионов с полным уничтожением рекламных материалов и продукции.

Товарный знак помогает расширить бизнес

Хороший способ масштабироваться и увеличить прибыль — выход на маркетплейсы. Но крупные сети принимают товары только от зарегистрированных брендов.

Для маркетплейса наличие товарного знака — гарантия защиты от подделок и контрафактных товаров. Для продавца — уверенность, что он не нарушает чужие права и в любой момент сможет защитить собственные.

При регистрации свидетельство на товарный знак требуют:

OZON

Яндекс.Маркет

Lamoda

Aliexpress

Для выхода на Wildberries достаточно заявки на регистрацию товарного знака. Но администрация маркетплейса имеет право в любой момент потребовать у селлера свидетельство, выданное Роспатентом. Если его не окажется, площадка наложит санкции вплоть до полного запрета торговли.

Товарный знак помогает открыть франшизу

Франчайзинг — отличный способ расширения бизнеса. Владелец бренда при продаже франшизы

увеличивает географию бренда;

получает новую заинтересованную аудиторию;

экономит на рекламе;

получает прибыль за использование бренда.

Для заключения договора франчайзинга нужен действующий товарный знак. Ни один предприниматель не купит у вас незащищенный бизнес. Зачем покупать, если можно открыть точку с таким же названием, и за это ничего не будет?

Чтобы предоставлять право на использование бренда, нужно самому иметь на него законные права. Если товарного знака нет, не может быть и предмета договора.

Как еще можно использовать товарный знак?

Став владельцем бренда, вы сможете не только защитить и масштабировать бизнес, но и получите другие преимущества.

Товарный знак позволит вам легально снизить налоги на 9% и получать кредиты.

ИП — директор компании и владелец знака, ООО — ведет деятельность, и перечисляет деньги ИП за использование товарного знака. 9% экономите на налогах и выводите наличность. Затраты на оформление знака окупаются только за счет экономии на налогах за 4–5 месяцев.

Когда вы берете кредит на развитие бизнеса, собственный бренд играет вам в плюс. Банки гораздо охотнее одобряют кредиты для компаний с зарегистрированными товарными знаками. Шансы на получение денег возрастают практически до 100%.

Товарный знак определенно необходим бизнесу, как инструмент защиты и формирования устойчивого положительного имиджа. Без него не обойтись, если вы хотите вести свое дело безопасно и по закону.