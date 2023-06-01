Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?

28 февраля 2023 г. вступила в силу новая редакция закона о государственном языке. Разберем, скажутся ли изменения на использовании иностранных названий в рекламе и бизнесе.

Косметолог Мария Нелюбина открывает собственную клинику. Помещение арендовано, персонал набран, пора заказывать вывеску и промо-материалы.

В качестве названия Мария выбрала англоязычный вариант своей фамилии.

Идеей она поделилась с подписчиками в соцсетях и сразу получила шквал комментариев: никакой латиницы по новому закону!

Все вывески должны быть только на русском языке, иначе контролирующие органы могут потребовать убрать их.

Чтобы наверняка не ошибиться в выборе названия, Мария обратилась к нам за разъяснениями.

В чем суть поправок

Закон направлен на право использования русского языка, его развитие и защиту.

В 3 статье закона 53-ФЗ от 01.06.2005 г. действительно появились сферы, для которых использование русского языка обязательно.

Среди них:

реклама;

информация о товарах и услугах, предназначенная для потребителей.

Если название на иностранном языке используется в этих сферах, нужно обязательно перевести его на русский язык.

Но закон содержит важное уточнение — если название зарегистрировано как товарный знак, перевод на русский язык не обязателен.

Роспатент продолжает принимать на регистрацию товарные знаки с использованием латиницы. И вряд ли откажется от этой системы.

Ежегодно в России регистрируется более 100 000 товарных знаков. Примерно половина из них — на иностранном языке. Эти знаки обеспечивают хороший приток государственных пошлин.

Что с клиникой Марии

Мария может использовать фамилию на латинице для названия клиники. Но при одном условии — название должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Ей не придется менять обозначение или размещать рядом перевод. По крайней мере, пока.

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