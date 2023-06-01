Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Право

Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?

28 февраля 2023 г. вступила в силу новая редакция закона о государственном языке. Разберем, скажутся ли изменения на использовании иностранных названий в рекламе и бизнесе.
52
Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?
фото freepik.com

Косметолог Мария Нелюбина открывает собственную клинику. Помещение арендовано, персонал набран, пора заказывать вывеску и промо-материалы.

В качестве названия Мария выбрала англоязычный вариант своей фамилии.
Идеей она поделилась с подписчиками в соцсетях и сразу получила шквал комментариев: никакой латиницы по новому закону!

Все вывески должны быть только на русском языке, иначе контролирующие органы могут потребовать убрать их.

Чтобы наверняка не ошибиться в выборе названия, Мария обратилась к нам за разъяснениями.

В чем суть поправок

Закон направлен на право использования русского языка, его развитие и защиту. 

В 3 статье закона 53-ФЗ от 01.06.2005 г. действительно появились сферы, для которых использование русского языка обязательно.

Среди них:

  • реклама;

  • информация о товарах и услугах, предназначенная для потребителей.

Если название на иностранном языке используется в этих сферах, нужно обязательно перевести его на русский язык.

Но закон содержит важное уточнение — если название зарегистрировано как товарный знак, перевод на русский язык не обязателен.

Роспатент продолжает принимать на регистрацию товарные знаки с использованием латиницы. И вряд ли откажется от этой системы.

Ежегодно в России регистрируется более 100 000 товарных знаков. Примерно половина из них — на иностранном языке. Эти знаки обеспечивают хороший приток государственных пошлин.

Что с клиникой Марии

Мария может использовать фамилию на латинице для названия клиники. Но при одном условии — название должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Ей не придется менять обозначение или размещать рядом перевод. По крайней мере, пока. 

У нас есть телеграм-канал. В нем выкладываем кейсы, новости из мира интеллектуальной собственности, разбираем важные вопросы. Подписывайтесь.

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налог на имущество физических лиц

    Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести. За землю и квартиру предлагают платить до 1 июля

    Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести с 1 декабря на 1 июля. Инициатива поступила в Госдуму от башкирских депутатов, наша редакция подозревает, что вряд ли этот законопроект поддержат.

    Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести. За землю и квартиру предлагают платить до 1 июля
    17
    Логотип Клерк
    Клерк
    Право

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму

    Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму
    1,7 тыс.
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Право

    Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?

    28 февраля 2023 г. вступила в силу новая редакция закона о государственном языке. Разберем, скажутся ли изменения на использовании иностранных названий в рекламе и бизнесе.

    Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?
    52
    Логотип nlukina
    nlukina
    Трудовые отношения

    Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

    Чиновники предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск работающих пенсионеров на 7 дней. Вместо 28 календарных дней, такие работники будут отдыхать 35 дней. Как это отразится на работодателе?

    Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект
    5
    176
    Логотип Делис Архив
    Делис Архив

    Как организовать хранение документов, чтобы оперативно ответить на требование налоговой

    Любой налогоплательщик время от времени получает требования ИФНС. Причиной могут быть расхождения в отчетности, ошибки в расчетах, проверка контрагента или отдельной сделки. 

    Как организовать хранение документов, чтобы оперативно ответить на требование налоговой
    106
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Взносы в СФР

    Страховые взносы: к чему придираются проверяющие? И как компании доказать свою правоту

    Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением. Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда. По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов. Как доказать бизнесу свою правоту смотрите в видео?

    53
    Читать еще