Поправки в закон «О государственном языке РФ»: можно ли регистрировать и использовать иностранные названия?

Косметолог Мария Нелюбина открывает собственную клинику. Помещение арендовано, персонал набран, пора заказывать вывеску и промо-материалы.
В качестве названия Мария выбрала англоязычный вариант своей фамилии.
Идеей она поделилась с подписчиками в соцсетях и сразу получила шквал комментариев: никакой латиницы по новому закону!
Все вывески должны быть только на русском языке, иначе контролирующие органы могут потребовать убрать их.
Чтобы наверняка не ошибиться в выборе названия, Мария обратилась к нам за разъяснениями.
В чем суть поправок
Закон направлен на право использования русского языка, его развитие и защиту.
В 3 статье закона 53-ФЗ от 01.06.2005 г. действительно появились сферы, для которых использование русского языка обязательно.
Среди них:
реклама;
информация о товарах и услугах, предназначенная для потребителей.
Если название на иностранном языке используется в этих сферах, нужно обязательно перевести его на русский язык.
Но закон содержит важное уточнение — если название зарегистрировано как товарный знак, перевод на русский язык не обязателен.
Роспатент продолжает принимать на регистрацию товарные знаки с использованием латиницы. И вряд ли откажется от этой системы.
Ежегодно в России регистрируется более 100 000 товарных знаков. Примерно половина из них — на иностранном языке. Эти знаки обеспечивают хороший приток государственных пошлин.
Что с клиникой Марии
Мария может использовать фамилию на латинице для названия клиники. Но при одном условии — название должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
Ей не придется менять обозначение или размещать рядом перевод. По крайней мере, пока.
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