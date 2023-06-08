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Елена Лучинина
Товарный знак

Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте

Как обезопасить свой бизнес в интернете и не получить штраф, если ваш домен совпадает с чужим товарным знаком?
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Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте

Данил открывает свое агентство по организации свадеб. Например, это будет агентство «Искра». Конечно, для продвижения ему нужен сайт, поэтому Данил покупает домен iskra-event.ru. Он запускает бизнес, попадает в самый сезон и быстро наращивает базу клиентов.

И тут появляется Игорь — владелец товарного знака «Искра». Он проводит турпоходы, но это тоже организация мероприятий.

Получается, Данил нарушил права Игоря и теперь должен убрать слово «Искра» отовсюду, в том числе и из домена. То есть адрес сайта надо менять.

А еще Игорь просит компенсацию. И это законно, ведь его права были нарушены. 

Доменное имя и товарный знак: в чем разница

Доменэто тоже своего рода средство индивидуализации. С его помощью аудитория запоминает и узнает компанию в интернете. Но между ним и зарегистрированным знаком есть принципиальная разница:

Товарный знак выполняет защитную функцию и охраняет права своего владельца.

Доменное имя помогает идентифицировать компанию в интернете. И все.

Регистрация домена не приравнивается к государственной. Поэтому закон в спорах чаще встает на сторону правообладателей брендов.

Есть только один способ защитить адрес сайта - зарегистрировать его как товарный знак.

Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте

Никакой разницы нет. Процесс регистрации бренда и адреса сайта в Роспатенте проходит по одной схеме:

  • Подбрать классы МКТУ;

  • Проверить наименование;

  • Оформить и подать заявку в ведомство; 

  • Оплатить первую часть госпошлин;

  • Подождать, пока идет экспертиза обозначения;

  • Если экспертиза прошла успешно - оплатить вторую часть госпошлин;

  • Получить свидетельство о регистрации.

Различие лишь в том, что части .ru, .org, .com и им подобные будут сразу вынесены из-под охраны — они не могут принадлежать кому-то одному.

Какие преимущества есть у доменов, прошедших регистрацию

Регистрация домена в Роспатенте дает возможность:

  • находить и блокировать сайты с аналогичными названиями;

  • блокировать всплывающую рекламу сайтов-конкурентов;

  • не доказывать постоянно свои права на использование домена.

А если наименование будет использовано в коммерческих целях без разрешения, вы сможете потребовать прекратить работу конкурента под вашим знаком и возместить ущерб (ст. 1515 ГК).

ЗАО «Петербургский тракторный завод» подал в суд на ООО «Запчасть трейд». Компания использовала сайт https://kirovets.ru, тогда как «Кировец» — товарный знак «Петербургского тракторного завода».

Хоть домен и появился раньше товарного знака, суд принял сторону правообладателя. «Запчасть трейд» пришлось заблокировать сайт и выплатить заводу компенсацию.

Что делать, если не успели зарегистрировать доменное имя в Роспатенте

Быть готовым защищать его

Споры между компаниями и владельцами доменов могут длиться долго. В интересах обеих сторон прийти к соглашению. Суд — крайняя мера. 

Есть вариант решить вопрос без разбирательств — заключить лицензионный договор с правообладателем на использование товарного знака в качестве домена.

Так одна сторона сможет сохранить название сайта, а вторая — получит дополнительную прибыль.

В нашем примере про Данила и Игоря — сферы деятельности похожие, но не конфликтующие.

Если Игорь не планирует проводить свадьбы, то деятельность Данила ему никак не мешает. Почему бы не заключить соглашение, и передать Данилу права на товарный знак строго для проведения праздников? К тому же, Игорь сможет получать за это стабильный пассивный доход.

Если решить спор мирно не получилось, делом будет заниматься суд по интеллектуальным правам. На чью сторону он встанет — неизвестно.

Смена доменного имени — какие последствия

Если права владельца товарного знака доказаны, остается только покинуть домен. Сайт придется перенести на другой адрес

Переезд плачевно отразится на SEO-продвижении ресурса. Он потеряет позиции в выдаче и может совсем из нее пропасть. 

Чтобы на сайт начали переходить пользователи из поисковика, на работу с SEO уходят годы и огромные материальные ресурсы. Сайт нарабатывает репутацию и со временем обретает свой уровень надежности.

Перенос на новый домен фактически сводит к нулю все усилия и потраченные средства. Обновленный сайт утратит бесплатный трафик. Для восстановления всю работу придется проделать практически с нуля.

Лучший способ избежать потерь — позаботиться о безопасности своего домена заранее. 

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, проверяйте доменные имена до начала использования. В случае, если регистрация товарного знака никак не входит в ваши планы — выберите общеупотребимое выражение в качестве домена.

К примеру, «модная обувь», «домашняя еда», «доступные запчасти». Подобные сочетания не могут принадлежать единственному правообладателю. Роспатент их не регистрирует.

Во всех остальных случаях — позаботьтесь о безопасности домена заранее: 

  • убедитесь, что название свободно;

  • подберите классы МКТУ с учетом возможного развития бизнеса;

  • подайте заявку на его регистрацию в Роспатент.

Это спасет вас от потери сайта, штрафов и претензий конкурентов.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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