Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте

Данил открывает свое агентство по организации свадеб. Например, это будет агентство «Искра». Конечно, для продвижения ему нужен сайт, поэтому Данил покупает домен iskra-event.ru. Он запускает бизнес, попадает в самый сезон и быстро наращивает базу клиентов.
И тут появляется Игорь — владелец товарного знака «Искра». Он проводит турпоходы, но это тоже организация мероприятий.
Получается, Данил нарушил права Игоря и теперь должен убрать слово «Искра» отовсюду, в том числе и из домена. То есть адрес сайта надо менять.
А еще Игорь просит компенсацию. И это законно, ведь его права были нарушены.
Доменное имя и товарный знак: в чем разница
Домен — это тоже своего рода средство индивидуализации. С его помощью аудитория запоминает и узнает компанию в интернете. Но между ним и зарегистрированным знаком есть принципиальная разница:
Товарный знак выполняет защитную функцию и охраняет права своего владельца.
Доменное имя помогает идентифицировать компанию в интернете. И все.
Регистрация домена не приравнивается к государственной. Поэтому закон в спорах чаще встает на сторону правообладателей брендов.
Есть только один способ защитить адрес сайта - зарегистрировать его как товарный знак.
Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте
Никакой разницы нет. Процесс регистрации бренда и адреса сайта в Роспатенте проходит по одной схеме:
Подбрать классы МКТУ;
Проверить наименование;
Оформить и подать заявку в ведомство;
Оплатить первую часть госпошлин;
Подождать, пока идет экспертиза обозначения;
Если экспертиза прошла успешно - оплатить вторую часть госпошлин;
Получить свидетельство о регистрации.
Различие лишь в том, что части .ru, .org, .com и им подобные будут сразу вынесены из-под охраны — они не могут принадлежать кому-то одному.
Какие преимущества есть у доменов, прошедших регистрацию
Регистрация домена в Роспатенте дает возможность:
находить и блокировать сайты с аналогичными названиями;
блокировать всплывающую рекламу сайтов-конкурентов;
не доказывать постоянно свои права на использование домена.
А если наименование будет использовано в коммерческих целях без разрешения, вы сможете потребовать прекратить работу конкурента под вашим знаком и возместить ущерб (ст. 1515 ГК).
ЗАО «Петербургский тракторный завод» подал в суд на ООО «Запчасть трейд». Компания использовала сайт https://kirovets.ru, тогда как «Кировец» — товарный знак «Петербургского тракторного завода».
Хоть домен и появился раньше товарного знака, суд принял сторону правообладателя. «Запчасть трейд» пришлось заблокировать сайт и выплатить заводу компенсацию.
Что делать, если не успели зарегистрировать доменное имя в Роспатенте
Быть готовым защищать его.
Споры между компаниями и владельцами доменов могут длиться долго. В интересах обеих сторон прийти к соглашению. Суд — крайняя мера.
Есть вариант решить вопрос без разбирательств — заключить лицензионный договор с правообладателем на использование товарного знака в качестве домена.
Так одна сторона сможет сохранить название сайта, а вторая — получит дополнительную прибыль.
В нашем примере про Данила и Игоря — сферы деятельности похожие, но не конфликтующие.
Если Игорь не планирует проводить свадьбы, то деятельность Данила ему никак не мешает. Почему бы не заключить соглашение, и передать Данилу права на товарный знак строго для проведения праздников? К тому же, Игорь сможет получать за это стабильный пассивный доход.
Если решить спор мирно не получилось, делом будет заниматься суд по интеллектуальным правам. На чью сторону он встанет — неизвестно.
Смена доменного имени — какие последствия
Если права владельца товарного знака доказаны, остается только покинуть домен. Сайт придется перенести на другой адрес.
Переезд плачевно отразится на SEO-продвижении ресурса. Он потеряет позиции в выдаче и может совсем из нее пропасть.
Чтобы на сайт начали переходить пользователи из поисковика, на работу с SEO уходят годы и огромные материальные ресурсы. Сайт нарабатывает репутацию и со временем обретает свой уровень надежности.
Перенос на новый домен фактически сводит к нулю все усилия и потраченные средства. Обновленный сайт утратит бесплатный трафик. Для восстановления всю работу придется проделать практически с нуля.
Лучший способ избежать потерь — позаботиться о безопасности своего домена заранее.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, проверяйте доменные имена до начала использования. В случае, если регистрация товарного знака никак не входит в ваши планы — выберите общеупотребимое выражение в качестве домена.
К примеру, «модная обувь», «домашняя еда», «доступные запчасти». Подобные сочетания не могут принадлежать единственному правообладателю. Роспатент их не регистрирует.
Во всех остальных случаях — позаботьтесь о безопасности домена заранее:
убедитесь, что название свободно;
подберите классы МКТУ с учетом возможного развития бизнеса;
подайте заявку на его регистрацию в Роспатент.
Это спасет вас от потери сайта, штрафов и претензий конкурентов.
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