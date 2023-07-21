Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?

Что такое псевдоним? В привычном понимании — это вымышленное имя творческой личности. Разберемся, кто может носить псевдоним и нужно ли его зарегистрировать как товарный знак?

Псевдоним — средство индивидуализации одного или группы авторов, созданное для публичной деятельности.

Существует несколько мотивов его использовать:

смена собственного длинного имени на более короткое;

желание взять «говорящее» имя — соответствующее роду деятельности, моральным принципам или творческим предпочтениям;

стремление сохранить частную жизнь в тайне;

желание выделиться и запомниться аудитории.

Использование псевдонима вовсе не значит, что человек отказывается от собственного имени. Как правило он является средством самовыражения и формирования имиджа отличного от реального образа.

Кто имеет право использовать псевдоним?

По закону использовать альтернативное имя в творчестве может любой желающий. Это право закреплено в ст. 1265 ГК.

Выбор псевдонима — обычная практика для всех, кто занимается интеллектуальной деятельностью:

музыкантов;

писателей и журналистов;

режиссеров;

актеров;

ученых и популяризаторов науки;

блогеров и многих других.

У одного человека могут быть сразу несколько вымышленных имен. Законодательство никак не ограничивает количество псевдонимов. Вы можете писать музыку, публиковать статьи в газетах, выпускать ролики на YouTube, создавать картины. Аудитория будет знать вас под разными именами и разделять направления творчества.

К примеру, музыкант Василий Вакуленко имеет сразу три псевдонима — Баста, Ноггано и N1NT3ND0.

Существуют и коллективные псевдонимы. Они создаются для групп авторов, работающих над одним проектом. К примеру, Макс Фрай — это псевдоним сразу двух писателей — Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина.

Нужно ли регистрировать псевдоним?

Придуманное имя не является охраняемым объектом авторских прав. Закон не предусматривает обязательной регистрации псевдонимов.

Но как в таком случае защитить свои права и не потерять уникальность?

Существует международный стандартный идентификатор имен — International Standard Name Identifier. Сокращённо — ISNI.

ISNI — метод идентификации авторов и издателей. При регистрации выдается 16-значный код и свидетельство о международной регистрации псевдонима. Они подтверждают, что данное имя принадлежит конкретному человеку.

Процедура короткая — всего 10 рабочих дней.

По желанию к регистрационной записи можно прикрепить произведения, принадлежащие автору.

Многие по ошибке думают, что регистрация в ISNI приравнивается к государственной и дает возможность запрещать использовать вымышленное имя. Это не так.

Внесение в ISNI помогает не допустить путаницы между авторами и исполнителями с аналогичными псевдонимами. В особенности это важно для издателей и цифровых платформ в момент начисления вознаграждения. Наличие кода ISNI помогает не ошибиться с получателем, но не дает исключительного права на выдуманное имя.

Если окажется, что ваш псевдоним совпадает с именем реального человека, вы не сможете потребовать его сменить.

А вот обладатель имени может выдвинуть свои требования. В особенности, если занимается общественной деятельностью.

Историк и журналист Ф. Разумовский обнаружил свое имя на неизвестной ему книге. Когда выяснилось, что автор работает под псевдонимом, Разумовский обратился в суд с требованием прекратить использовать его имя. Две судебные инстанции требование не удовлетворили. Однако верховный суд встал на сторону истца, подчеркнув, что перед тем, как взять псевдоним, автор должен был заручиться согласием Разумовского.

Тем не менее, несколько авторов могут носить совершенно одинаковые псевдонимы, не вводя никого в заблуждение. Главное условие для этого - разные сферы деятельности. Если один снимает видео о рыбалке, а второй - ведет лекции о космосе, аудитория их не перепутает.

Можно ли зарегистрировать псевдоним как товарный знак?

Можно. И даже нужно. Это эффективный способ защиты прав автора, в особенности если он монетизирует свое творчество.

Регистрация псевдонимов как товарных знаков распространена во всем мире, в том числе и в России. Чаще всего это делают медийные личности с целью сохранения за собой исключительного права на имя.

К примеру, в начале 2000-х была популярна певица Монокини - проект продюсера Максима Фадеева. Она же выпускала песни под псевдонимом Мона. Оба псевдонима были зарегистрированы в качестве товарных знаков. В 2022 году появляется новая Мона - совершенно другая певица. Раскрутиться под этим именем ей не удастся, так как у творческого имени уже есть правообладатель — Монокини. Придется найти другое, свободное имя и переименовать все композиции.

После успешного прохождения экспертиз Роспатента псевдоним превращается в охраняемый объект интеллектуальной собственности. Автор становится законным правообладателем и может:

использовать свое имя в бизнесе;

разрешать и запрещать его использование в коммерческих целях;

формировать устойчивый имидж;

сотрудничать с другими брендами и легко находить партнеров;

выпустить собственную линейку товаров;

пресекать продажу контрафакта;

требовать материальную компенсацию за незаконное использование псевдонима.

Для того, чтобы зарегистрировать псевдоним в качестве бренда, придется доказать его различительную способность. Для этого подойдут всевозможные аргументы:

уже опубликованные под ним произведения;

упоминания в прессе;

видео в интернете.

Сюда же можно приложить и свидетельство о внесении в международный реестр.

В остальном - псевдоним должен соответствовать стандартным нормам регламента Роспатента:

не повторять существующих брендов;

не противоречить нормам морали;

не содержать государственных наименований или их производных.

ВАЖНО!Псевдоним не получится зарегистрировать в качестве товарного знака, если он совпадает с именем известной личности. Необходимо будет запросить согласие владельца имени, но и это не гарантирует успеха. Эксперт Роспатента может отказать, если посчитает, что ваш бренд будет вводить аудиторию в заблуждение.

Регистрация товарного знака — оптимальное решение, если вы хотите, чтобы псевдоним стал вашей собственностью и не использовался никем другим. Этот шаг не только защитит ваши интеллектуальные права, но и позволит расширить сферу деятельности — превратить творчество в полноценный прибыльный бизнес.