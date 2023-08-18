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Елена Лучинина
Интеллектуальные права

Как предпринимателю защитить программу для ЭВМ. Регистрация программ и баз данных в Роспатенте

Программа для ЭВМ — это комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая устройству выполнять функции и команды. Права на нее возникают в момент создания. Это значит, что программа охраняется авторским правом. Но тогда для чего ее регистрировать?
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Как предпринимателю защитить программу для ЭВМ. Регистрация программ и баз данных в Роспатенте

В первую очередь этот вопрос актуален для фирм и лиц, работающих в сфере IT.

Регистрация программ имеет ряд плюсов:

  • защищает код от копирования и является доказательством в пользу правообладателя в суде;

  • позволяет внедрить программу в промышленное использование;

  • права на использование зарегистрированной программы можно передать по лицензионному договору другим компаниям;

  • дает возможность внесения в реестр отечественных ПО и получения льгот для разработчиков.

Что можно зарегистрировать как программу для ЭВМ?

Роспатент допускает к регистрации три вида объектов:

  • исходный код программы;

  • алгоритмы и логику работы;

  • дизайн интерфейса.

К последнему можно отнести шрифты, иконки, оформление мобильных приложений, сервисов доставки и так далее.

Регистрация программ и баз данных в Роспатенте

Это отдельная процедура подтверждения исключительных прав, которую Роспатент предоставляет разработчикам и компаниям.

Она дает правообладателю дополнительную защиту  помимо авторского права и позволяет избежать конфликтных ситуаций.

Этапы регистрации программы/базы данных:

  1. Оформление и подача заявки.

    Автор должен подать в Роспатент заявление на регистрацию ПО, распечатанный код программы и реферат — описание назначения, области применения и функциональных возможностей объекта. Шаблон заявления доступен на официальном сайте ФИПС в разделе формы документов.

  2. Рассмотрение заявки.

    Регистрация ПО проходит достаточно быстро — весь процесс занимает от 3-х дней до 2 месяцев.

  3. Получение свидетельства государственного образца.

    Если заявка была оформлена правильно, автор получает свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

По факту регистрации ПО и базы данных вносятся в специальный реестр. Они охраняются именно в том виде, в котором были поданы в Роспатент.

Регистрация программы для ЭВМ в качестве изобретения

Запатентовать саму программу нельзя. В соответствии с нормами Гражданского кодекса она не может быть изобретением. Зато можно получить патент на алгоритм, лежащий в ее основе — по сути он является способом действия.

Для получения патента программа должна отвечать трем критериям:

  • новизна — алгоритм должен быть уникален и не использован ранее нигде в мире;

  • изобретательский уровень — решение не должно быть очевидным для специалистов в данной области;

  • промышленная применимость — ПО можно применять на практике и получать видимый результат.

Патентование — более сложный процесс. Поэтому и срок рассмотрения заявки намного больше — до 12 месяцев.

Регистрация дизайна интерфейса 

Зафиксировать права на дизайн программы, сервиса или приложения можно двумя способами: 

  • провести депонирование;

  • получить патент на промышленный образец.

Депонирование интерфейса

По закону депонировать можно любой контент: текст, фото, видео, дизайн сайта. 

Объект помещается в специальное цифровое хранилище. Ключ от него получает автор. В нашем случае — разработчик ПО. 

Депонирование фиксирует дату создания объекта и данные его автора.

Свидетельство о депонировании признается судами РФ, но сам процесс не приравнивается к государственной регистрации. Это просто дополнительный способ подтвердить авторские права.

Патент на интерфейс как на промышленный образец

Обязательное условие для регистрации промышленного образца == новизна дизайна. Его нужно создать с нуля. Не получится соединить два существующих оформления и получить патент на получившийся результат.

Помимо новизны учитывается оригинальность интерфейса.  Он не должен быть похож на уже существующие и обнародованные дизайнерские разработки.

Регистрация патента может продлиться до 12 месяцев.

Независимо от вида программы, подать заявку на ее регистрацию в любом виде могут:

  • физические лица;

  • юридические лица;

  • группы авторов;

  • индивидуальные разработчики.

Если вы хотите зарегистрировать свои права на ПО, но не знаете, какой способ выбрать – обратитесь к специалистам в сфере интеллектуальной собственности. Они помогут выбрать оптимальную стратегию регистрации и проверят вашу разработку на патентопригодность. 

Важно! Перед тем, как подавать программу на регистрацию, убедитесь, что права на нее принадлежат вам. 

Это важно, если код: 

  • заказан у стороннего специалиста-фрилансера;

  • создан штатным сотрудником организации, на которую будет подана заявка.

В первую очередь программа для ЭВМ — это результат авторского труда. И она находится под охраной авторского права. Чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо правильно передать права пользования от создателя к будущему правообладателю.

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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