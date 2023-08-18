Как предпринимателю защитить программу для ЭВМ. Регистрация программ и баз данных в Роспатенте

В первую очередь этот вопрос актуален для фирм и лиц, работающих в сфере IT.
Регистрация программ имеет ряд плюсов:
защищает код от копирования и является доказательством в пользу правообладателя в суде;
позволяет внедрить программу в промышленное использование;
права на использование зарегистрированной программы можно передать по лицензионному договору другим компаниям;
дает возможность внесения в реестр отечественных ПО и получения льгот для разработчиков.
Что можно зарегистрировать как программу для ЭВМ?
Роспатент допускает к регистрации три вида объектов:
исходный код программы;
алгоритмы и логику работы;
дизайн интерфейса.
К последнему можно отнести шрифты, иконки, оформление мобильных приложений, сервисов доставки и так далее.
Регистрация программ и баз данных в Роспатенте
Это отдельная процедура подтверждения исключительных прав, которую Роспатент предоставляет разработчикам и компаниям.
Она дает правообладателю дополнительную защиту помимо авторского права и позволяет избежать конфликтных ситуаций.
Этапы регистрации программы/базы данных:
Оформление и подача заявки.
Автор должен подать в Роспатент заявление на регистрацию ПО, распечатанный код программы и реферат — описание назначения, области применения и функциональных возможностей объекта. Шаблон заявления доступен на официальном сайте ФИПС в разделе формы документов.
Рассмотрение заявки.
Регистрация ПО проходит достаточно быстро — весь процесс занимает от 3-х дней до 2 месяцев.
Получение свидетельства государственного образца.
Если заявка была оформлена правильно, автор получает свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.
По факту регистрации ПО и базы данных вносятся в специальный реестр. Они охраняются именно в том виде, в котором были поданы в Роспатент.
Регистрация программы для ЭВМ в качестве изобретения
Запатентовать саму программу нельзя. В соответствии с нормами Гражданского кодекса она не может быть изобретением. Зато можно получить патент на алгоритм, лежащий в ее основе — по сути он является способом действия.
Для получения патента программа должна отвечать трем критериям:
новизна — алгоритм должен быть уникален и не использован ранее нигде в мире;
изобретательский уровень — решение не должно быть очевидным для специалистов в данной области;
промышленная применимость — ПО можно применять на практике и получать видимый результат.
Патентование — более сложный процесс. Поэтому и срок рассмотрения заявки намного больше — до 12 месяцев.
Регистрация дизайна интерфейса
Зафиксировать права на дизайн программы, сервиса или приложения можно двумя способами:
провести депонирование;
получить патент на промышленный образец.
Депонирование интерфейса
По закону депонировать можно любой контент: текст, фото, видео, дизайн сайта.
Объект помещается в специальное цифровое хранилище. Ключ от него получает автор. В нашем случае — разработчик ПО.
Депонирование фиксирует дату создания объекта и данные его автора.
Свидетельство о депонировании признается судами РФ, но сам процесс не приравнивается к государственной регистрации. Это просто дополнительный способ подтвердить авторские права.
Патент на интерфейс как на промышленный образец
Обязательное условие для регистрации промышленного образца == новизна дизайна. Его нужно создать с нуля. Не получится соединить два существующих оформления и получить патент на получившийся результат.
Помимо новизны учитывается оригинальность интерфейса. Он не должен быть похож на уже существующие и обнародованные дизайнерские разработки.
Регистрация патента может продлиться до 12 месяцев.
Независимо от вида программы, подать заявку на ее регистрацию в любом виде могут:
физические лица;
юридические лица;
группы авторов;
индивидуальные разработчики.
Если вы хотите зарегистрировать свои права на ПО, но не знаете, какой способ выбрать – обратитесь к специалистам в сфере интеллектуальной собственности. Они помогут выбрать оптимальную стратегию регистрации и проверят вашу разработку на патентопригодность.
Важно! Перед тем, как подавать программу на регистрацию, убедитесь, что права на нее принадлежат вам.
Это важно, если код:
заказан у стороннего специалиста-фрилансера;
создан штатным сотрудником организации, на которую будет подана заявка.
В первую очередь программа для ЭВМ — это результат авторского труда. И она находится под охраной авторского права. Чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо правильно передать права пользования от создателя к будущему правообладателю.
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