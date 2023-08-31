Авторское право. Использовать чужой контент и не нарушить авторские права

Авторское право охраняет любой контент, созданный человеком. Как правильно использовать чужие материалы и не нарушить права автора?

Авторские права — это права на произведения науки, искусства и литературы. Так сказано в ст.1255 ГК. По сути авторское право защищает объекты, созданные благодаря интеллектуальному и творческому труду человека.

Сюда относятся:

произведения науки и искусства;

литературные произведения;

фото, аудио и видео;

театральные и хореографические постановки;

декоративно-прикладные произведения;

архитектурные и садово-парковые разработки;

географические разработки – планы и карты;

базы данных и программы для ЭВМ;

переработанные и составные произведения – к примеру, литературные переводы.

Авторским правом охраняются также части произведения. Например, под защитой находится как роман писателя целиком, так и отдельно взятая глава. Нельзя без разрешения использовать скриншот из видео или литературного персонажа из популярной книги.

Что будет, если нарушить авторские права

Нарушением авторских прав считается незаконное использование чужого контента. В том числе:

создание и воспроизведение копий произведения без разрешения автора;

плагиат — публикация произведения или его части с ложными авторскими данными;

несоблюдение условий договора по использованию объекта авторского права.

Если автор обнаружит, что кто-то использует его произведение одним из упомянутых способов, он в может требовать:

немедленно прекратить нарушение его прав;

возместить убытки, выплатить компенсацию от 10 тыс до 5 млн. рублей в судебном порядке или штраф в двукратном размере стоимости права пользования.

В зависимости от ситуации размер компенсации может отличаться.

ООО «Российское авторское общество» (РАО) отсудило у торгового комплекса «Люкс» 200 тысяч рублей. Причина — в ТК играла музыка известных исполнителей. При этом администрация комплекса не заключала с РАО лицензионный договор. Каждая незаконно прозвучавшая песня обошлась торговому комплексу в 20 тысяч.

Какое использование авторского контента не будет считаться нарушением

При определенных условиях чужие материалы можно использовать, не нарушая авторские права.

Цитирование.

Цитаты можно использовать в учебных, культурно-просветительских и научных целях. Обязательно с указанием имени автора.

Брать отрывок можно в объеме, оправданном целью цитирования.

Личное использование.

Вполне законно читать книги, слушать музыку или смотреть видео в домашних условиях. Такое использование не преследует коммерческой выгоды и не является нарушением авторских прав.

Использование контента с открытой лицензией.

Автор может разместить свое произведение в открытом доступе и разрешить его использование всем желающим на определенных условиях. Обычно это касается фотостоков, таких как Unsplash, и музыкальных сервисов, таких как SoundCloud.

Использование произведений, перешедших в общественное достояние.

По прошествии 70 лет со дня смерти автора, имущественные права на произведение истекают. То есть оно переходит в общественное достояние. Его можно использовать без выплаты вознаграждения наследникам.

При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

Использование в жанре пародии или карикатуры.

Пародии создаются на основе существующих произведений, но при этом является самостоятельным результатом авторского труда. Даже если пародия на известный текст, фильм, музыку или личность.

В каких случаях нужно согласие автора

Разрешение автора произведения требуется, если вы планируете использовать произведение в коммерческих целях. Например, разместить на сайте, упаковке товара, в рекламе.

Получить и зафиксировать разрешение можно двумя способами:

Заключить лицензионный договор.

Лицензия бывает исключительной — когда автор передает право на контент только одному лицу. И неисключительной — когда материалы могут использовать несколько лиц одновременно. Конечно, за вознаграждение.

ВАЖНО! Внимательно изучите лицензионный договор перед подписанием. Не следует допускать продажу того же контента конкурирующим фирмам или предпринимателям.

Заключить договор отчуждения.

Можно купить у автора исключительное право на произведение. Но при этом право авторства остается у создателя материалов.

Если вы сами являетесь автором контента — его защита от копирования в ваших руках. Вы можете самостоятельно отслеживать нарушения и запрещать незаконное использование материалов.