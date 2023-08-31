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Елена Лучинина
Авторское право

Авторское право. Использовать чужой контент и не нарушить авторские права

Авторское право охраняет любой контент, созданный человеком. Как правильно использовать чужие материалы и не нарушить права автора?
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Авторское право. Использовать чужой контент и не нарушить авторские права

Авторские права — это права на произведения науки, искусства и литературы. Так сказано в ст.1255 ГК. По сути авторское право защищает объекты, созданные благодаря интеллектуальному и творческому труду человека.

Сюда относятся:

  • произведения науки и искусства;

  • литературные произведения;

  • фото, аудио и видео;

  • театральные и хореографические постановки;

  • декоративно-прикладные произведения;

  • архитектурные и садово-парковые разработки;

  • географические разработки – планы и карты;

  • базы данных и программы для ЭВМ;

  • переработанные и составные произведения – к примеру, литературные переводы.

Авторским правом охраняются также части произведения. Например, под защитой находится как роман писателя целиком, так и отдельно взятая глава. Нельзя без разрешения использовать скриншот из видео или литературного персонажа из популярной книги. 

Что будет, если нарушить авторские права

Нарушением авторских прав считается незаконное использование чужого контента. В том числе: 

  • создание и воспроизведение копий произведения без разрешения автора;

  • плагиат — публикация произведения или его части с ложными авторскими данными;

  • несоблюдение условий договора по использованию объекта авторского права.

Если автор обнаружит, что кто-то использует его произведение одним из упомянутых способов, он в может требовать:

  • немедленно прекратить нарушение его прав;

  • возместить убытки, выплатить компенсацию от 10 тыс до 5 млн. рублей в судебном порядке или штраф в двукратном размере стоимости права пользования.

В зависимости от ситуации размер компенсации может отличаться.

ООО «Российское авторское общество» (РАО) отсудило у торгового комплекса «Люкс» 200 тысяч рублей. Причина — в ТК играла музыка известных исполнителей. При этом администрация комплекса не заключала с РАО лицензионный договор. Каждая незаконно прозвучавшая песня обошлась торговому комплексу в 20 тысяч.

Какое использование авторского контента не будет считаться нарушением

При определенных условиях чужие материалы можно использовать, не нарушая авторские права. 

Цитирование.

Цитаты можно использовать в учебных, культурно-просветительских и научных целях. Обязательно с указанием имени автора.

Брать отрывок можно в объеме, оправданном целью цитирования.

Личное использование.

Вполне законно читать книги, слушать музыку или смотреть видео в домашних условиях. Такое использование не преследует коммерческой выгоды и не является нарушением авторских прав.

Использование контента с открытой лицензией.

Автор может разместить свое произведение в открытом доступе и разрешить его использование всем желающим на определенных условиях. Обычно это касается фотостоков, таких как Unsplash, и музыкальных сервисов, таких как SoundCloud.

Использование произведений, перешедших в общественное достояние.

По прошествии 70 лет со дня смерти автора, имущественные права на произведение истекают. То есть оно переходит в общественное достояние. Его можно использовать без выплаты вознаграждения наследникам.

При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

Использование в жанре пародии или карикатуры.

Пародии создаются на основе существующих произведений, но при этом является самостоятельным результатом авторского труда. Даже если пародия на известный текст, фильм, музыку или личность.

В каких случаях нужно согласие автора

Разрешение автора произведения требуется, если вы планируете использовать произведение в коммерческих целях. Например, разместить на сайте, упаковке товара, в рекламе.

Получить и зафиксировать разрешение можно двумя способами: 

  • Заключить лицензионный договор.

Лицензия бывает исключительной — когда автор передает право на контент только одному лицу. И неисключительной — когда материалы могут использовать несколько лиц одновременно. Конечно, за вознаграждение.

ВАЖНО! Внимательно изучите лицензионный договор перед подписанием. Не следует допускать продажу того же контента конкурирующим фирмам или предпринимателям.

  • Заключить договор отчуждения. 

Можно купить у автора исключительное право на произведение. Но при этом право авторства остается у создателя материалов.

Если вы сами являетесь автором контента — его защита от копирования в ваших руках. Вы можете самостоятельно отслеживать нарушения и запрещать незаконное использование материалов. 

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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