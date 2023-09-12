Как патентные рейдеры наживаются на честном бизнесе. Что делать, если на вас напал патентный тролль?

Как действуют патентные тролли
Суть деятельности таких компаний-рейдеров предельно проста. Обычно патентный тролль:
регистрирует на себя или покупает перспективный товарный знак - благозвучный, в популярных видах деятельности. Когда регистрация подходит к концу — продает его с огромной наценкой.
регистрирует на себя товарный знак, а затем проводит мониторинг рынка и выявляет предпринимателей, работающих под похожими брендами без регистрации;
находит предпринимателя, чей бренд не зарегистрирован в Роспатенте или истек, оформляет знак на себя, а затем направляет досудебную претензию.
Первый способ — самый безобидный. Покупать товарный знак или нет — решает сам предприниматель, никто не может принудить его к приобретению.
Второй и третий способы граничат с вымогательством. Тролль находит жертву и направляет ей претензию с требованием баснословной компенсации. Он делает это не потому что дорожит брендом и хочет защитить бизнес от копирования, а потому что хочет получить прибыль с незадачливого бизнесмена.
Рейдерские действия при этом практически не выходят за рамки закона. Право на товарный знак принадлежит тому, кто его зарегистрировал — то есть троллю. С этой позиции любой, кто пользуется похожим незарегистрированным брендом — злостный нарушитель.
Если жертва отказывается идти на поводу у тролля, дело отправляется в суд. И правосудие оказывается не на ее стороне.
Патентные тролли прекрасно знают действующее законодательство и умело им манипулируют. Доказать авторство или факт преждепользования бренда бывает очень сложно. Помочь жертве может только опытный юрист в сфере интеллектуальной собственности. Но и его участие в деле — не гарантия победы.
Кто становится жертвой патентных троллей
Жертвой патентного тролля может стать абсолютно любая компания. Рейдерам все равно, у кого требовать деньги.
Основная причина нападения — отсутствие зарегистрированного товарного знака. Если предприниматель использует обозначение, которое не прошло государственную регистрацию, бизнес остается уязвимым.
Поводом для претензии может стать и наличие у тролля сходного бренда, который был зарегистрирован ранее.
Например, известный в России патентный тролль Азамат Ибатуллин судился с компанией «BBC». Предприниматель требовал аннулировать товарный знак «Top Gear» сходный с его брендом «TopGear». Изначально суд встал на сторону тролля, но корпорации удалось доказать свое право на бренд.
Чаще рейдеры выбирают менее известные фирмы. Причин две:
на рынке больше представителей малого, среднего и микробизнеса;
их ресурсы намного скромнее, чем у крупных компаний. А значит — с ними проще справиться в судебной борьбе.
Как правило владельцы небольших бизнесов не подозревают о существовании патентных троллей и легко поддаются манипуляциям. Столкновение с рейдерами почти всегда приводит их к многомиллионным долгам и прекращению предпринимательской деятельности.
Как определить патентного тролля
На первый взгляд компании-рейдеры ничем не отличаются от других представителей рынка. Но есть ряд признаков, которые помогут их обнаружить:
Компания ничего не производит и не оказывает услуг, но имеет ряд зарегистрированных брендов;
Правообладатель ведет мнимую предпринимательскую деятельность, но она не совпадает с классами МКТУ, в которых зарегистрированы его бренды;
Компания в большом количестве регистрирует товарные знаки с распространенными элементами - на них проще всего обнаружить нарушение.
Компания выставляет безосновательно высокие требования при оформлении лицензии на бренд.
Не всякий владелец множества брендов — патентный тролль. На рынке огромное количество предпринимателей, которые регистрируют товарные знаки с целью честного ведения бизнеса. Поэтому все признаки стоит рассматривать в совокупности.
Что делать, если на вас напал патентный тролль
Если вы уже столкнулись с интеллектуальным рейдерством, готовьтесь к долгим тяжбам.
В первую очередь обратитесь к юристу, который специализируется на интеллектуальной собственности и патентном праве. Он поможет оценить ситуацию и выстроить стратегию защиты. В том числе:
Предотвратить регистрацию товарного знака на рейдера
Этот способ актуален в том случае, если тролль прислал претензию не по готовому товарному знаку, а на основании поданной в заявки.
Необходимо немедленно написать возражение против регистрации товарного знака тролля и подать собственную заявку в ведомство.
Обратиться в Палату по патентным спорам
В соответствии со ст. 1486 ГК, товарный знак может быть аннулирован, если правообладатель в течение трех лет не использовал его в предпринимательской деятельности. А как мы знаем, тролли регистрируют бренды только для претензий.
Если аннулирование невозможно, пострадавший в праве доказывать преждепользование — предоставить подтверждения того, что он начал использовать наименование в коммерческой деятельности раньше, а товарный знак рейдера вводит потребителей в заблуждение.
Подать заявление в Федеральную антимонопольную службу или Суд по интеллектуальной собственности
Действия патентных троллей имеют все шансы повлечь за собой административную ответственность. Соответствующее решение могут вынести ФАС и СИП, если обнаружат в деятельности компании признаки нарушения законодательства и принципов добросовестной конкуренции.
Борьба с патентными троллями может занимать годы и требовать огромных затрат, а выигрыш — не гарантирован.
Своевременная регистрация интеллектуальной собственности — лучший способ борьбы с патентными троллями.
Чтобы выставить претензию правообладателю, троллю нужно будет как минимум иметь сходный бренд, который появился раньше.
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