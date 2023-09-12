Как патентные рейдеры наживаются на честном бизнесе. Что делать, если на вас напал патентный тролль?

Патентные тролли или патентные рейдеры — так называют бизнесменов и фирмы, которые ничего не производят и не оказывают услуг. Они лишь находят способы обойти закон и заработать на этом. В 2022 году патентные тролли зарегистрировали 1082 товарных знака для ведения бизнеса. Но каким способом?

Как действуют патентные тролли

Суть деятельности таких компаний-рейдеров предельно проста. Обычно патентный тролль:

регистрирует на себя или покупает перспективный товарный знак - благозвучный, в популярных видах деятельности. Когда регистрация подходит к концу — продает его с огромной наценкой. регистрирует на себя товарный знак, а затем проводит мониторинг рынка и выявляет предпринимателей, работающих под похожими брендами без регистрации; находит предпринимателя, чей бренд не зарегистрирован в Роспатенте или истек, оформляет знак на себя, а затем направляет досудебную претензию.

Первый способ — самый безобидный. Покупать товарный знак или нет — решает сам предприниматель, никто не может принудить его к приобретению.

Второй и третий способы граничат с вымогательством. Тролль находит жертву и направляет ей претензию с требованием баснословной компенсации. Он делает это не потому что дорожит брендом и хочет защитить бизнес от копирования, а потому что хочет получить прибыль с незадачливого бизнесмена.

Рейдерские действия при этом практически не выходят за рамки закона. Право на товарный знак принадлежит тому, кто его зарегистрировал — то есть троллю. С этой позиции любой, кто пользуется похожим незарегистрированным брендом — злостный нарушитель.

Если жертва отказывается идти на поводу у тролля, дело отправляется в суд. И правосудие оказывается не на ее стороне.

Патентные тролли прекрасно знают действующее законодательство и умело им манипулируют. Доказать авторство или факт преждепользования бренда бывает очень сложно. Помочь жертве может только опытный юрист в сфере интеллектуальной собственности. Но и его участие в деле — не гарантия победы.

Кто становится жертвой патентных троллей

Жертвой патентного тролля может стать абсолютно любая компания. Рейдерам все равно, у кого требовать деньги.

Основная причина нападения — отсутствие зарегистрированного товарного знака. Если предприниматель использует обозначение, которое не прошло государственную регистрацию, бизнес остается уязвимым.

Поводом для претензии может стать и наличие у тролля сходного бренда, который был зарегистрирован ранее.

Например, известный в России патентный тролль Азамат Ибатуллин судился с компанией «BBC». Предприниматель требовал аннулировать товарный знак «Top Gear» сходный с его брендом «TopGear». Изначально суд встал на сторону тролля, но корпорации удалось доказать свое право на бренд.

Чаще рейдеры выбирают менее известные фирмы. Причин две:

на рынке больше представителей малого, среднего и микробизнеса;

их ресурсы намного скромнее, чем у крупных компаний. А значит — с ними проще справиться в судебной борьбе.

Как правило владельцы небольших бизнесов не подозревают о существовании патентных троллей и легко поддаются манипуляциям. Столкновение с рейдерами почти всегда приводит их к многомиллионным долгам и прекращению предпринимательской деятельности.

Как определить патентного тролля

На первый взгляд компании-рейдеры ничем не отличаются от других представителей рынка. Но есть ряд признаков, которые помогут их обнаружить:

Компания ничего не производит и не оказывает услуг, но имеет ряд зарегистрированных брендов;

Правообладатель ведет мнимую предпринимательскую деятельность, но она не совпадает с классами МКТУ, в которых зарегистрированы его бренды;

Компания в большом количестве регистрирует товарные знаки с распространенными элементами - на них проще всего обнаружить нарушение.

Компания выставляет безосновательно высокие требования при оформлении лицензии на бренд.

Не всякий владелец множества брендов — патентный тролль. На рынке огромное количество предпринимателей, которые регистрируют товарные знаки с целью честного ведения бизнеса. Поэтому все признаки стоит рассматривать в совокупности.

Что делать, если на вас напал патентный тролль

Если вы уже столкнулись с интеллектуальным рейдерством, готовьтесь к долгим тяжбам.

В первую очередь обратитесь к юристу, который специализируется на интеллектуальной собственности и патентном праве. Он поможет оценить ситуацию и выстроить стратегию защиты. В том числе:

Предотвратить регистрацию товарного знака на рейдера

Этот способ актуален в том случае, если тролль прислал претензию не по готовому товарному знаку, а на основании поданной в заявки.

Необходимо немедленно написать возражение против регистрации товарного знака тролля и подать собственную заявку в ведомство.

Обратиться в Палату по патентным спорам

В соответствии со ст. 1486 ГК, товарный знак может быть аннулирован, если правообладатель в течение трех лет не использовал его в предпринимательской деятельности. А как мы знаем, тролли регистрируют бренды только для претензий.

Если аннулирование невозможно, пострадавший в праве доказывать преждепользование — предоставить подтверждения того, что он начал использовать наименование в коммерческой деятельности раньше, а товарный знак рейдера вводит потребителей в заблуждение.

Подать заявление в Федеральную антимонопольную службу или Суд по интеллектуальной собственности

Действия патентных троллей имеют все шансы повлечь за собой административную ответственность. Соответствующее решение могут вынести ФАС и СИП, если обнаружат в деятельности компании признаки нарушения законодательства и принципов добросовестной конкуренции.

Борьба с патентными троллями может занимать годы и требовать огромных затрат, а выигрыш — не гарантирован.

Своевременная регистрация интеллектуальной собственности — лучший способ борьбы с патентными троллями.

Чтобы выставить претензию правообладателю, троллю нужно будет как минимум иметь сходный бренд, который появился раньше.