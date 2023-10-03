5 главных ошибок, которые допускают заявители при регистрации товарного знака

Разберемся, почему ведомство отказывает в выдаче свидетельства на бренд.

Регистрация товарного знака включает много нюансов, о которых часто знают только специалисты по интеллектуальной собственности.

При самостоятельной регистрации предприниматели допускают ошибки. Они приводят к увеличению сроков или даже к отказу Роспатента.

Рассмотрим пять самых популярных ошибок заявителей, которые мешают зарегистрировать товарный знак.

Неправильный подбор классов МКТУ

МКТУ — Международная классификация товаров и услуг. Товарный знак регистрируется в определенных видах деятельности. Для удобства все возможные товары и услуги сгруппированы в 45 классов.

К примеру, вы хотите зарегистрировать название «Гибкий тростник» для школы гимнастики. Для нее подойдет 41 класс МКТУ.

Планируете в будущем продавать книги и пособия? Тогда добавляйте 16 класс МКТУ. Иначе бренд не будет предназначен для продажи книг, а значит, кто-то другой сможет занять его в этом виде деятельности.

Если неправильно подобрать классы МКТУ, на выходе получится бренд, который защищает бизнес лишь частично или не защищает совсем.

Некачественная проверка обозначения

Товарный знак не должен быть похож на уже зарегистрированные обозначения. И на те, что только поданы на регистрацию. Предварительная проверка нужна именно для того, чтобы исключить сходство и выбрать свободный вариант. Чем тщательнее она проведена, тем больше у заявителя шансов получить свидетельство на товарный знак.

Есть три способа проверить обозначение на пригодность к регистрации:

при помощи бесплатных онлайн-источников;

через базы Роспатента;

при помощи патентных бюро и юристов по интеллектуальной собственности.

В целях экономии заявители часто выбирают первый вариант. И это грубая ошибка. Он не включает изобразительные обозначения и знаки, которые еще не прошли регистрацию.

Провести проверку через бесплатные ресурсы и на ее основании подать заявку в Роспатент — все равно, что выбросить деньги в окно.

Второй вариант содержит поиск среди поданных заявок, но его результаты никак не комментируются. Без специальных знаний сложно сделать выводы и подобрать свободное наименование.

Хотите знать наверняка, пройдет ли бренд регистрацию? Обратитесь к специалисту. Он проверит обозначение по 11 критериям Гражданского кодекса и при необходимости даст рекомендации по доработке.

Ошибки в заявке на регистрацию

Форму заявки на регистрацию товарного знака можно найти на сайте Роспатента. Перед ее заполнением стоит посмотреть образцы — они приложены там же.

Частые ошибки на этом этапе — описки или пропуск полей.

Если эксперт во время формальной экспертизы обнаружит, что какой то информации не хватает или она не совпадает с официальной, заявитель получит запрос.

Роспатент не отправляет писем без причин. Каждое из них — это или уведомление о переходе на важный этап, или требование предоставить информацию.

Отвечать на запросы нужно в указанный срок, иначе заявку могут аннулировать.

Оплата пошлин позже срока

Прежде чем ведомство начнет работать с товарным знаком, заявитель должен оплатить госпошлину.

За весь период оформления товарного знака внести оплату нужно дважды — в самом начале и после того, как ведомство одобрит регистрацию. Оба раза — в двух частях.

Срок оплаты — два месяца с даты подачи заявки.

Если по каким-то причинам деньги не поступают в ведомство, начинается штрафной период, когда еще можно спасти ситуацию — 6 месяцев. Сумма при этом возрастает на 50%.

Главная ошибка здесь — откладывать оплату. Заявители часто вспоминают о ней, когда все установленные сроки уже вышли, а эксперт прекратил работу с обозначением.

Ошибки в реквизитах при оплате пошлин

Оплатить пошлину может либо сам заявитель, либо его представитель. Реквизиты всегда одни — их можно найти на официальном сайте ведомства. О любых изменениях Роспатент предупреждает заранее.

Ошибки в реквизитах случаются довольно часто. Причин две:

опечатки;

автозаполнение в банковском приложении.

Не стоит слепо полагаться на то, что предлагают алгоритмы. Организаций с похожими данными много, поэтому нужно тщательно проверять каждую цифру и название.

Частая ситуация — заявитель производит оплату с ошибкой в реквизитах, пошлина уходит другому юрлицу. Тем временем сроки истекают и заявка аннулируется.

Еще один нюанс, на который нужно обращать внимание — это назначение платежа. Для каждой части пошлин оно свое.

Здесь все не так критично, как при ошибке в реквизитах — деньги уходят в Роспатент. Но без точной цели и номера заявки эксперт не может их учесть. А иногда — просто не видит среди огромного количества подобных поступлений.

Неточности в назначениях можно исправить. Для этого нужно лишь написать ходатайство и указать в нем правильные формулировки.

Это самые очевидные ошибки, которые допускают заявители при регистрации брендов.

Без опыта и специальных знаний учесть все нюансы процедуры сложно. Если вы хотите, чтобы процесс прошел быстро и без ошибок — доверьте его профессионалам.