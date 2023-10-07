Какие данные о товарном знаке нужно обновлять? И что нельзя поменять в товарном знаке

Если вы зарегистрировали товарный знак, а потом сменили юридический адрес или фамилию — об этом нужно уведомить Роспатент.

Ведомство крайне аккуратно относится к данным заявителей.

Эксперты неоднократно проверяют их на соответствие, но только на этапе экспертиз.

После получения свидетельства за актуальность информации отвечает сам правообладатель.

Какие данные нужно менять

Регистрация бренда — долгосрочное вложение. Товарный знак действует 10 лет, и на протяжении всего срока правообладатель обязан вносить изменения в реестры.

В соответствии с п. 1 ст. 1505 ГК могут быть внесены следующие изменения: ФИО или наименование заявителя;

место жительства или место нахождения;

адрес для переписки;

сокращение перечня товаров и услуг.

Все, что нужно сделать правообладателю — правильно оформить обращение в Роспатент и оплатить гос. пошлину:

1960 рублей — за внесение обновленных данных в государственный реестр;

1400 рублей — за внесение изменений в свидетельство о регистрации.

Сумма указана с учетом 30% скидки за электронную подачу документов.

Шаблон заявления можно найти на сайте ФИПС в разделе «Формы документов».

Важно! Если ваше обозначение еще на этапе регистрации, а ваши данные уже изменились — это тоже необходимо зафиксировать. Подайте в Роспатент заявление о внесении изменений в заявку. Эта процедура — бесплатная.

Что нельзя поменять в товарном знаке

Если вы решили сделать ребрендинг и скорректировать само обозначение, регистрацию товарного знака придется проходить заново.

Согласно ст. 1505 ГК, допускаются «изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа». Обычно это незначительные поправки. В их число не входят:

изменения графики;

цветовые корректировки;

полная или частичная замена составляющих товарного знака.

Оставить обозначение без изменений, но скорректировать перечень товаров и услуг тоже не выйдет. По закону заявитель не может добавлять классы МКТУ в уже зарегистрированный бренд. Поэтому стоит заранее подумать о том, в каком направлении будет развиваться ваш бизнес.

Что будет, если не внести изменения в данные о заявителе

Актуальные данные необходимы ведомству, чтобы:

Проводить процедуры с товарным знаком.

Пока информация о заявителе не будет совпадать с ЕГРЮЛ, Роспатент не сможет рассматривать заявки на продление действия бренда, передачу прав, оформление лицензионного договора или франшизы.

Направлять официальную корреспонденцию.

Предприниматели с похожими товарными знаками могут быть заинтересованы в том, чтобы отнять у вас часть классов МКТУ или вовсе аннулировать обозначение. Они в праве обратиться с этим требованием в ведомство.

Роспатент не отслеживает изменения в данных заявителя самостоятельно и направляет уведомления на тот адрес, который сохранен в реестрах.

Если своевременно не поменять данные, вы рискуете пропустить важные уведомления или даже утратить права на товарный знак.