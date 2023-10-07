Какие данные о товарном знаке нужно обновлять? И что нельзя поменять в товарном знаке

Ведомство крайне аккуратно относится к данным заявителей.
Эксперты неоднократно проверяют их на соответствие, но только на этапе экспертиз.
После получения свидетельства за актуальность информации отвечает сам правообладатель.
Какие данные нужно менять
Регистрация бренда — долгосрочное вложение. Товарный знак действует 10 лет, и на протяжении всего срока правообладатель обязан вносить изменения в реестры.
В соответствии с п. 1 ст. 1505 ГК могут быть внесены следующие изменения:
ФИО или наименование заявителя;
место жительства или место нахождения;
адрес для переписки;
сокращение перечня товаров и услуг.
Все, что нужно сделать правообладателю — правильно оформить обращение в Роспатент и оплатить гос. пошлину:
1960 рублей — за внесение обновленных данных в государственный реестр;
1400 рублей — за внесение изменений в свидетельство о регистрации.
Сумма указана с учетом 30% скидки за электронную подачу документов.
Шаблон заявления можно найти на сайте ФИПС в разделе «Формы документов».
Важно! Если ваше обозначение еще на этапе регистрации, а ваши данные уже изменились — это тоже необходимо зафиксировать. Подайте в Роспатент заявление о внесении изменений в заявку. Эта процедура — бесплатная.
Что нельзя поменять в товарном знаке
Если вы решили сделать ребрендинг и скорректировать само обозначение, регистрацию товарного знака придется проходить заново.
Согласно ст. 1505 ГК, допускаются «изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа». Обычно это незначительные поправки. В их число не входят:
изменения графики;
цветовые корректировки;
полная или частичная замена составляющих товарного знака.
Оставить обозначение без изменений, но скорректировать перечень товаров и услуг тоже не выйдет. По закону заявитель не может добавлять классы МКТУ в уже зарегистрированный бренд. Поэтому стоит заранее подумать о том, в каком направлении будет развиваться ваш бизнес.
Что будет, если не внести изменения в данные о заявителе
Актуальные данные необходимы ведомству, чтобы:
Проводить процедуры с товарным знаком.
Пока информация о заявителе не будет совпадать с ЕГРЮЛ, Роспатент не сможет рассматривать заявки на продление действия бренда, передачу прав, оформление лицензионного договора или франшизы.
Направлять официальную корреспонденцию.
Предприниматели с похожими товарными знаками могут быть заинтересованы в том, чтобы отнять у вас часть классов МКТУ или вовсе аннулировать обозначение. Они в праве обратиться с этим требованием в ведомство.
Роспатент не отслеживает изменения в данных заявителя самостоятельно и направляет уведомления на тот адрес, который сохранен в реестрах.
Если своевременно не поменять данные, вы рискуете пропустить важные уведомления или даже утратить права на товарный знак.
О чем еще нужно помнить правообладателю? Товарные знаки продлеваются в последний год их действия. При этом, срок действия знака начинается с даты подачи заявления, а не с даты решения о регистрации.
Узнать больше о регистрации интеллектуальной собственности можно в ТГ-канале патентного бюро «Железно».
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