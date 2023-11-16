Как селлеру маркетплейсов защитить карточки товаров. 4 способа подтвердить авторское право

Конкуренты могут скопировать не только название магазина, но и содержимое карточек: фото, видео, описания. Как этого не допустить?

Защита бизнеса для селлеров не ограничивается только регистрацией товарного знака. В ней нуждается все содержимое карточек товаров.

Пока одни продавцы занимаются созданием контента, другие просто копируют его и зарабатывают на чужой репутации.

Представьте, вы добавили в свой магазин новую карточку. Для этого предварительно заказали предметную съемку, монтаж видео, подробное описание товара. Продажи стартовали отлично, но вскоре упали. Оказалось, что ваш конкурент забрал себе все содержимое карточки и начал продавать аналогичный товар по более низкой цене. Покупатели, не видя разницы, пошли к нему.

Как предотвратить воровство контента и сохранить прибыль?

Авторское право на маркетплейсах

Содержимое карточек охраняется авторским правом. Это фотографии, видео, инструкции и описания товаров.

Авторское право не требует специальной регистрации. Но его сложно подтвердить, когда возникает спор из-за контента на маркетплейсе.

Если вы хотите уберечь свою интеллектуальную собственность от копирования, стоит заранее позаботиться о доказательствах авторства.

4 способа подтвердить авторское право

Сохраняйте исходные материалы

Создаете ли вы контент самостоятельно или заказываете у специалиста — храните исходники. Они подтверждают, что материалы появились сначала у вас, а затем — у конкурентов.

Обратитесь к нотариусу — пусть он заверит копии файлов. Заверенные экземпляры храните в надежном месте.

Загружайте материалы в облачное хранилище

Это удобный вариант — сохраняется полная информация об исходных файлах, включая даты создания и загрузки. Чтобы скриншоты из облака имели юридическую силу, обратитесь к нотариусу. Он сделает протокол осмотра страницы.

Заключайте договоры с фрилансерами

Передавайте права от исполнителей к заказчику. Это можно сделать тремя способами:

по договору отчуждения прав на произведение;

по договору исключительной лицензии;

по договору авторского заказа.

Дополнительно нужно подписать акт приема-передачи. Только в этом случае права на контент, созданный кем-то другим, будут принадлежать вам.

Иначе — автор вправе перепродать контент и даже запретить вам его использовать. К тому же, при возникновении спора вы не сможете подтвердить, что фото, сделанное фотографом-фрилансером, принадлежит вам.

Депонируйте контент

Депонирование — это своего рода регистрация авторских прав.

Контент помещается в цифровое хранилище. Фиксируются дата загрузки и имя автора. Правообладателю выдаются ключ от ячейки и свидетельство о проведении процедуры.

Свидетельство о депонировании — это доказательство прав на произведение. Хоть регистрация и не приравнивается к государственной, ее признают суды более 180 стран.

Удобство в том, что депонировать можно совершенно любой контент в любом объеме. Срок хранения файлов зависит от подрядчика. У нас, в патентном бюро «Железно», можно зафиксировать авторские права на 70 лет.

Депонирование действительно работает. Хороший тому пример — история магазина Shevrons. Компания продает на маркетплейсах уникальные шевроны и нашивки. Конкуренты постоянно копировали дизайны, фотографии и тем самым отнимали выручку у магазина. Чтобы защититься от нарушителей, владелец Shevrons провел депонирование контента. С его помощью только на OZON были заблокированы более 50 карточек. После этого выручка магазина выросла.

Ответственность за нарушение авторских прав

Согласно ст. 146 УК нарушитель может получить такие наказания:

штраф до 200 тысяч рублей;

штраф в размере заработной платы нарушителя за период до 18 месяцев.

принудительные работы на срок до 480 часов;

исправительные работы или лишение свободы на срок до 2-х лет.

По ст. 1301 ГК РФ правообладатель может требовать в судебном порядке компенсацию в размере:

от 10 тысяч до 5 миллионов рублей;

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

в двукратном размере стоимости права использования произведения.

Маркетплейсы в борьбе с нарушениями вводят собственные санкции

Wildberries в июле 2023 г. ввел штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт копирования чужого контента. То есть, если нарушение будет обнаружено в четырех карточках, суммарный штраф составит уже 100 тысяч.

МегаМаркет за аналогичное нарушение требует 30 тысяч. А если правообладатель подаст на маркетплейс в суд, подражателю придется оплатить все издержки.

Яндекс.Маркет при повторном нарушении блокирует личный кабинет селлера пожизненно. Восстановить его будет нельзя ни при каких условиях. Если возникнет спор и правообладатель потребует у маркетплейса компенсацию, выплачивать ее будет недобросовестный продавец.

OZON оставляет за собой право связаться с возможным правообладателем, если возникнут сомнения в честности селлера. Также площадка при первом требовании выдает владельцу контента или товарного знака данные нарушителя для урегулирования спора в досудебном порядке.

Как и другие площадки, OZON перекладывает судебные издержки на нарушителей.

Если вы хотите вести бизнес без страха «подарить» прибыль конкурентам, позаботьтесь о сохранности карточек ваших товаров.

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