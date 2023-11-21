Как оформить бренд за рубежом. Три способа зарегистрировать товарный знак в другой стране

Есть ли универсальный товарный знак, действующий по всему миру? Увы, нет. Бренд, зарегистрированный в РФ, действует только на ее территории. Для ведения бизнеса за рубежом нужно зарегистрировать бренд по законам выбранного государства.

Чтобы выйти на рынок другой страны, нужно зарегистрировать товарный знак на ее территории и по ее законам.

Международная регистрация бренда дает правообладателю возможность:

защищаться от копирования на территории выбранного государства;

избежать нарушения прав зарубежных правообладателей.

Способы международной регистрации

Существуют три способа зарегистрировать бренд за рубежом:

по национальной системе в отдельно взятой стране;

сразу в нескольких странах, входящих в один союз;

по Мадридской системе.

Остановимся на каждом подробнее.

Регистрация товарного знака по национальной системе

Такой способ подойдет, если вы планируете вести бизнес в одном государстве.

Перед регистрацией необходимо:

проверить, нет ли в выбранной стране такого же или похожего товарного знака;

найти представителя, если документы можно подать только через резидента;

оплатить пошлину;

подать заявку в местное патентное ведомство.

Эксперт проверит правильно ли заполнена заявка и оплачены пошлины, а затем проведет экспертизу товарного знака.

Если замечаний не будет, бренд зарегистрируют. Если обозначение не прошло экспертизу, заявителю направят предварительный отказ. С помощью юриста можно собрать аргументы в пользу регистрации и добиться положительного результата.

Нужно отнестись к местному законодательству с большой внимательностью - в каждой стране свои правила.

То, что подойдет для регистрации в одном патентном ведомстве, другое может отказаться рассматривать.

Так произошло с товарным знаком Adidas. Европейское патентное ведомство решило, что знаменитые три полоски не обладают достаточной различительной способностью.

Регистрация в государствах, входящих в союз

Регистрировать товарный знак в каждой стране отдельно - сложно, долго и затратно. К счастью заявителей, существуют патентные союзы, объединяющие несколько стран.

Самые известные из этих ведомств:

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС);

Европейское патентное ведомство;

Африканская организация интеллектуальной собственности;

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности;

Евразийское патентное ведомство;

Бенилюкс.

Детали регистрации в каждом отдельном союзе разные, но основные этапы везде одинаковы:

Заявитель вносит пошлину и направляет документы в ведомство;

Ведомство изучает заявку и отправляет ее в нужные страны;

Каждая страна проверяет знак на соответствие своим требованиям.

Если замечаний нет, знак регистрируют. В противном случае возвращают заявку на доработку или отказывают в регистрации.

Такой способ регистрации требует значительно меньше ресурсов, чем оформление товарного знака в каждой стране отдельно.

Регистрация по Мадридской системе

Мадридская система — международная система регистрации товарных знаков. Она действует в 130 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

С ее помощью можно зарегистрировать бренд в перечне стран, подав всего одну заявку в Роспатент.

Для регистрации товарного знака по Мадридской системе нужно: оформить бренд в Роспатенте;

направить в ведомство заявку для регистрации знака по Мадридской системе.

Эксперт перешлет документы в ВОИС. Оттуда заявка отправится в указанные страны. Каждая из них проведет экспертизу и примет решение о регистрации или отказе.

Что будет, если не зарегистрировать бренд в другой стране

Вести бизнес без правовой охраны — рискованное решение.

Если окажется, что схожий товарный знак уже существует, его владелец будет вправе обратиться к вам с претензией, потребовать компенсацию и начать судебное разбирательство.

В некоторых странах за незаконное использование бренда предусмотрено тюремное заключение. Например, в Германии это срок до трех лет.

Какой бы сложной ни казалась регистрация знака за рубежом, она оправдывает временные и денежные затраты — ведь риски выше.

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