Как оформить бренд за рубежом. Три способа зарегистрировать товарный знак в другой стране

Чтобы выйти на рынок другой страны, нужно зарегистрировать товарный знак на ее территории и по ее законам.
Международная регистрация бренда дает правообладателю возможность:
защищаться от копирования на территории выбранного государства;
избежать нарушения прав зарубежных правообладателей.
Способы международной регистрации
Существуют три способа зарегистрировать бренд за рубежом:
по национальной системе в отдельно взятой стране;
сразу в нескольких странах, входящих в один союз;
по Мадридской системе.
Остановимся на каждом подробнее.
Регистрация товарного знака по национальной системе
Такой способ подойдет, если вы планируете вести бизнес в одном государстве.
Перед регистрацией необходимо:
проверить, нет ли в выбранной стране такого же или похожего товарного знака;
найти представителя, если документы можно подать только через резидента;
оплатить пошлину;
подать заявку в местное патентное ведомство.
Эксперт проверит правильно ли заполнена заявка и оплачены пошлины, а затем проведет экспертизу товарного знака.
Если замечаний не будет, бренд зарегистрируют. Если обозначение не прошло экспертизу, заявителю направят предварительный отказ. С помощью юриста можно собрать аргументы в пользу регистрации и добиться положительного результата.
Нужно отнестись к местному законодательству с большой внимательностью - в каждой стране свои правила.
То, что подойдет для регистрации в одном патентном ведомстве, другое может отказаться рассматривать.
Так произошло с товарным знаком Adidas. Европейское патентное ведомство решило, что знаменитые три полоски не обладают достаточной различительной способностью.
Регистрация в государствах, входящих в союз
Регистрировать товарный знак в каждой стране отдельно - сложно, долго и затратно. К счастью заявителей, существуют патентные союзы, объединяющие несколько стран.
Самые известные из этих ведомств:
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС);
Европейское патентное ведомство;
Африканская организация интеллектуальной собственности;
Африканская региональная организация интеллектуальной собственности;
Евразийское патентное ведомство;
Бенилюкс.
Детали регистрации в каждом отдельном союзе разные, но основные этапы везде одинаковы:
Заявитель вносит пошлину и направляет документы в ведомство;
Ведомство изучает заявку и отправляет ее в нужные страны;
Каждая страна проверяет знак на соответствие своим требованиям.
Если замечаний нет, знак регистрируют. В противном случае возвращают заявку на доработку или отказывают в регистрации.
Такой способ регистрации требует значительно меньше ресурсов, чем оформление товарного знака в каждой стране отдельно.
Регистрация по Мадридской системе
Мадридская система — международная система регистрации товарных знаков. Она действует в 130 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
С ее помощью можно зарегистрировать бренд в перечне стран, подав всего одну заявку в Роспатент.
Для регистрации товарного знака по Мадридской системе нужно:
оформить бренд в Роспатенте;
направить в ведомство заявку для регистрации знака по Мадридской системе.
Эксперт перешлет документы в ВОИС. Оттуда заявка отправится в указанные страны. Каждая из них проведет экспертизу и примет решение о регистрации или отказе.
Что будет, если не зарегистрировать бренд в другой стране
Вести бизнес без правовой охраны — рискованное решение.
Если окажется, что схожий товарный знак уже существует, его владелец будет вправе обратиться к вам с претензией, потребовать компенсацию и начать судебное разбирательство.
В некоторых странах за незаконное использование бренда предусмотрено тюремное заключение. Например, в Германии это срок до трех лет.
Какой бы сложной ни казалась регистрация знака за рубежом, она оправдывает временные и денежные затраты — ведь риски выше.
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