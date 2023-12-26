Товарный знак и сертификация: с чего начать?

Сертификация подтверждает, что товары и услуги безопасны для потребителей. Бренд нужен для их законной реализации. Что предпринимателю оформить в первую очередь?

Что такое сертификация и для чего она необходима

Сертификация – это подтверждение того, что товары или услуги соответствуют нормам качества, установленным законом.

Без соответствующих документов предприниматель не может продавать или ввозить в Россию продукцию, которая подлежит сертификации.

Сертифицировать продукцию обязаны:

организации общественного питания. В том числе — доставки еды. Если вы планируете открыть собственную доставку готовых блюд или запускаете по франшизе очередную «Додо» — потребуются сертификаты;

импортеры зарубежных товаров. Например, предпринимателю, который ввозит из-за рубежа развивающие игры для детей, потребуется сертификат соответствия «О безопасности игрушек»;

производители товаров, предназначенных для продажи в розничных и оптовых сетях. Если вы хотите, чтобы товар был представлен в «Пятерочке» или «Магните», без сертификации не обойтись.

Важный вопрос: нужна ли сертификация, если выходишь на маркетплейсы? Для части товаров сертификаты и декларации обязательны. Например, для косметики или постельного белья. Это прописано в оферте. Иногда товар не требует сертификации и для его продажи нужно только отказное письмо от производителя.

Сертификация бывает:

обязательная — устанавливает соответствие качествам, прописанным в законах и регламентах;

добровольная — подтверждает наличие качеств, заявленных самим производителем. К примеру, отсутствие искусственных красителей и консервантов в продуктах питания.

Предприниматели могут пройти добровольную сертификацию для повышения лояльности клиентов, роста продаж, а также для участия в тендерах, выставках и гос. мероприятиях.

Для каждого вида продукции применяются разные требования. Иногда для одного товара нужно несколько сертификатов соответствия. Например, производителям влажных салфеток нужно оформить декларацию соответствия техническому регламенту «О безопасности продукции для детей и подростков» и свидетельство о государственной регистрации.

Товарный знак и сертификаты соответствия

Чтобы получить сертификат соответствия, вам нужно будет предоставить полную информацию о продукте. В том числе и о средствах индивидуализации. То есть — о названии.

Каждый предприниматель хочет побыстрее запустить продукт. Даже один день «простоя» — это недополученная прибыль.Так как сертификация может быть обязательной, с нее обычно и начинают. К тому же сертификаты можно сделать в течение одного месяца, а на регистрацию торговой марки уйдет в лучшем случае от трех месяцев до полугода.

Мы и сами долгое время не задумывались о порядке оформления документов, пока к нам не обратилась Елена — предпринимательница из Подмосковья. Девушка занималась косметикой. Она уже оформила все нужные сертификаты, запустила магазин на WB и через пару месяцев получила претензию от правообладателя похожего бренда. Продажи пришлось остановить.

После этого Елена обратилась к нам за регистрацией своего товарного знака. В ходе разговора девушка поделилась, что из-за названия ей придется переделывать сертификаты. А в прошлый раз она потратила на них приличную сумму.

Что в результате?

продаж еще нет;

деньги на сертификацию потрачены зря;

нужно оплачивать ребрендинг – этикетки, бирки, фирменные пакеты.

Поэтому план действий для предпринимателей такой:

Проверяем, свободно ли обозначение

Выбранный товарный знак может быть уже занят. Чтобы убедиться, что он никому не принадлежит, нужно проверить обозначение на пригодность к регистрации по базам Роспатента. У нас такая проверка проводится бесплатно и по тому же алгоритму, по которому работают эксперты Роспатента.

Подаем бренд на регистрацию

Если таких же или похожих брендов не нашлось, можно подавать заявку в Роспатент. В ответ ведомство вышлет форму 940 — подтверждение того, что заявка принята.

Делаем сертификаты

Товарный знак еще не зарегистрирован, но потенциально свободен. Ведомство будет заниматься его экспертизами в среднем полгода. За это время нужно сертифицировать все необходимые товары.

Начинаем продажи

Так как сертификация пройдена, а товарный знак еще не зарегистрирован, можно воспользоваться формой 940. Она подтвердит, что бренд находится на регистрации и в дальнейшем вы сможете предоставить все необходимые документы.

Регистрация товарного знака — долгий и кропотливый процесс. В идеале необходимо дождаться выдачи свидетельства на бренд.

Но даже если вы займетесь сертификацией раньше, предварительная проверка и подача заявки в Роспатент значительно снизят вероятность, что выбранное название займет кто-то другой, и вам придется обновлять все дорогостоящие документы.