Бизнес в «русских офшорах»: особенности переезда в специальные административные районы России

В 2022 году популярность российских специальных административных районов (САР) резко возросла. За это время, по данным Минэкономразвития, 45 международных компаний с российскими корнями подали заявку на получение статуса резидента этих территорий. Давайте разберем особенности переезда компаний в САР.

Специальные административные районы были созданы в 2018 году. На сегодняшний день их два – на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае. На этих территориях уже зарегистрировано более 190 организаций.

Большинство из них «переезжают», то есть проходят через редомициляцию (смена юрисдикции при сохранении организационно-правовой формы, корпоративной структуры, активов, банковских счетов и др.) в САР с Кипра. Ранее возможность перевода бизнеса в Калининградскую САР с Британских Виргинских островов одобрил совет директоров VK.

Российские власти стремятся к тому, чтобы привлечь больше компаний на эти территории, поэтому законодательство по отношению к САР постоянно дополняется. Так, Минэкономразвития предложило продлить возможность упрощенной регистрации на этих территориях до 2024 года. Это позволит компаниям предоставлять неполный пакет документов при регистрации и увеличить срок их исключения из реестра юрлиц в предыдущей юрисдикции до двух лет.

На Петербургском международном юридическом форуме первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил, что министерство планирует расширить варианты помощи компаниям, которые оказались в заложниках ситуации из-за введенных в отношении России санкций.

Компании, которые переходят в «русский офшор», получают ряд преимуществ:

Регистрация в САР не делает компанию валютным резидентом, что дает возможность переводить валюту с территории России в САР без открытия банковского счета, а также проводить наличные расчеты;

Для компаний доступна помощь в решении административных вопросов, включая возможность строить собственную инфраструктуру;

Компании могут получить статус международной холдинговой компании (МХК), что дает доступ к налоговым льготам. Налоговые ставки для обладателей этого статуса варьируются от 0 до 10%. Статус МХК позволяет также скрыть информацию о бенефициарах. Статус МХК является одним из наиболее привлекательных в связи с налоговыми льготами, но его получение связано с выполнением ряда условий:

Регистрация (создание) компании в соответствии со своим личным законом не позднее 1 марта 2022 года;

Принятие обязательств по инвестициям на территории РФ в простой письменной форме (50 млн рублей в течение 1 года в форме вложения в уставной капитал, фонд, вклад в имущество российских юридических лиц или капитальные вложения);

До подачи заявки на получение статуса МХК компания должна показать регистрацию в стране, которая входит в группу финансовой борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).

Помимо вышеперечисленных условий, есть и ограничения по типу деятельности. Так, участником САР не может стать кредитная организация, некредитная финансовая организация, бюро кредитных историй, кредитное рейтинговое агентство, лицо, осуществляющее актуарную деятельность, оператор платежных систем или оператор услуг платежной инфраструктуры.

При переезде в САР компаниям из других юрисдикций следует также обратить внимание на следующие особенности:

При наличии внутригрупповой задолженности, например, на Кипре, компании необходимо убедиться, что при переезде за ней не потянутся дополнительные налоги, возникшие из-за процентов по таким задолженностям;

Переезд в российские офшоры влечет за собой изменения в статусе иностранных дочерних компаний, как в отношении возможности применения к ним льгот, так и в отношении их признания российскими налоговыми резидентами;

Регистрация в качестве ПАО на территории САР требует проведения процедуры листинга в России;

При выходе из иностранной юрисдикции необходимо уплатить все оставшиеся налоги в предыдущей, включая налог на выход.

Из некоторых юрисдикций на сегодняшний день прямая редомициляция недоступна, например, из Гонконга или Сингапура. Для таких компаний единственный вариант – это выбрать промежуточный пункт регистрации, например, Кипр или Люксембург. На этом этапе пока не было законодательных послаблений, но были зафиксированы отказы со стороны провайдеров (директора, аудитора, бухгалтера, юриста) в сопровождении.

Основная цель создания САР – это привлечение международных компаний в Россию. Российские власти сейчас проявляют лояльность к тем, кто желает сменить свой адрес на Владивосток или Калининград, поэтому в дальнейшем стоит ожидать дополнительных льгот и смягчений мер по отношению к потенциальным редомицилиантам. При корректном изучении всех нюансов бизнес может получить те же преимущества, что и при иностранной регистрации, но избежать всех санкционных рисков.