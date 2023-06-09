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Общество

11 бесполезных анализов, которые не покажут вам ничего. На что не стоит тратить деньги

А что, такие существуют? Конечно. И, к сожалению, их иногда назначают педиатры, аллергологи, гастроэнтерологи…
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11 бесполезных анализов, которые не покажут вам ничего. На что не стоит тратить деньги
Изображение от freepik.com

Мы спросили аллерголога-иммунолога клиники DocDeti Беллу Брагвадзе, какие анализы невозможно грамотно интерпретировать, из-за чего они попросту они не нужны. 

Вот они:

👎 Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона и/или индукторам интерферона и/или прочим иммуномодуляторам.

👎 Определение аллергии к анестетикам по анализу крови.

👎 Определение специфического иммуноглобулина G к пищевым аллергенам.

👎 IgE + IgG к продуктам одновременно (то же самое, что и предыдущий анализ, только чтоб сбить с толку наличием IgE).

👎 Тест активации базофилов (пока не используем, возможно будем в будущем).

👎 Дегрануляция тучных клеток.

👎 Иммуноглобулин Е к аллергенам в кале.

👎 Непереносимость продукта по скорости оседания эритроцитов (да, и такое придумали).

👎 Анализ по Осипову.

👎 Кал на углеводы.

👎 Дисбактериоз кишечника.

И конечно, направление на анализы, которые действительно помогают поставить диагноз, должен выдавать врач. Не стоит сдавать их самостоятельно: сэкономьте деньги и время.

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3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип motaev
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