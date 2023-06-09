11 бесполезных анализов, которые не покажут вам ничего. На что не стоит тратить деньги

Мы спросили аллерголога-иммунолога клиники DocDeti Беллу Брагвадзе, какие анализы невозможно грамотно интерпретировать, из-за чего они попросту они не нужны.
Вот они:
👎 Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона и/или индукторам интерферона и/или прочим иммуномодуляторам.
👎 Определение аллергии к анестетикам по анализу крови.
👎 Определение специфического иммуноглобулина G к пищевым аллергенам.
👎 IgE + IgG к продуктам одновременно (то же самое, что и предыдущий анализ, только чтоб сбить с толку наличием IgE).
👎 Тест активации базофилов (пока не используем, возможно будем в будущем).
👎 Дегрануляция тучных клеток.
👎 Иммуноглобулин Е к аллергенам в кале.
👎 Непереносимость продукта по скорости оседания эритроцитов (да, и такое придумали).
👎 Анализ по Осипову.
👎 Кал на углеводы.
👎 Дисбактериоз кишечника.
И конечно, направление на анализы, которые действительно помогают поставить диагноз, должен выдавать врач. Не стоит сдавать их самостоятельно: сэкономьте деньги и время.
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