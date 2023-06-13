Прием витамина Д летом. Неужели нам не хватает солнышка?

Как известно, витамин Д синтезируется у нас в коже под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей. Летом много солнца, мы чаще гуляем, поэтому возникает вопрос: нужно ли принимать его летом? Давайте разбираться.

Рассказывает педиатр DocDeti Елена Колганова.

Большая часть территории России расположена в зоне низкой инсоляции, солнечных дней в году мало.

☀️Витамин Д вырабатывается только под воздействием солнечных лучей определенной длины, это ультрафиолетовая часть спектра. На территории нашей страны эти лучи достигают поверхность Земли с 11.00 до 14.00 — это именно то время, в которое детям настотельно рекомендуют избегать опасных солнечных лучей.

☁️Погодные условия: полная облачность уменьшает УФ-воздействие на 50%, смог — на 60%.⠀

УФ-излучение не проникает через стекло. Солнечные ванны под окном в помещении не помогут выработке витамина Д.

❗️ Нужно помнить, что УФ-излучение провоцирует рак кожи, поэтому необходимо пользоваться солнцезащитными кремами. Но солнцезащитные кремы с SPF 8 и больше полностью блокируют синтез витамина Д.

Чем светлее кожа, тем активней в ней идет синтез витамина Д. По мере усиления загара темп синтеза витамина Д падает.Темнокожие люди — в группе риска по гиповитаминозу витамина Д🤷‍♀️

Чтобы синтезированный в коже витамин Д попал в кровоток, нужна интенсивная физическая нагрузка, нужно бегать, прыгать, много ходить.

Вот так много нюансов.⠀

Помимо солнца, витамин Д можно получать из некоторых продуктов питания:

🐟Жирная рыба.

🧈Сливочное масло, сыр, жирные молочные продукты.

🥚Яичный желток.

🥄Икра.⠀

Но чтобы получить 400 МЕ витамина Д3, нужно съесть 20 куриных желтков или почти килограмм трески за сутки. Очень рискованная диета, не так ли? Никто так питаться не станет.

Поэтому эксперты рекомендуют круглогодичный, без перерыва на лето приём препаратов витамина Д3.