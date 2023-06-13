Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

Если вы более-менее здоровый человек и у вас нет хронических заболеваний и травм — то адекватные беговые нагрузки вряд ли смогут навредить здоровью. Нагрузки должны быть дозированными и адекватными — не стоит бегать «через не могу» и боль. Выбирайте комфортные для себя дистанции и темп. Не пытайтесь пробежать марафон, только начав тренировки.

Вреден ли бег? Рассказывает травматолог, ортопед клиники DocMed Олег Сажников.

🧐С чего начать?

Купите беговые кроссовки для покрытия, по которому собираетесь бегать, и начинайте. Когда почувствуете возможность и необходимость, увеличивайте дистанцию и скорость. Не забывайте про беговые упражнения

Если хотите научиться правильно бегать или улучшить технику, то идеальным решением будет обратиться к тренеру по бегу.

🏃 Когда лучше бегать: утром или вечером?

Разницы нет, всё зависит от вашего самочувствия и распорядка дня.

🥤 Нужны ли дополнительное питание и добавки?

Нет, старайтесь соблюдать правильный рацион питания и не переедайте за пару часов до пробежки.

Препараты и добавки «для суставов и хрящей» — Хондроитин, Глюкозамин, коллаген — не эффективны. Холодец тоже не стоит есть для «укрепления» связок и суставов.

🏃‍♂️ Как бег влияет на суставы?

Немного научных данных из исследования 2018 года. Среди активных марафонцев не была обнаружена корреляции между беговой историей и артритом. В США когорта марафонцев продемонстрировала уровень артрита ниже, чем у населения в целом

Лейн и др. обнаружили на 40% больше минералов в костях у бегунов по сравнению с контрольной группой. — Хилдаль и др. показали вызванное бегом снижение концентрации провоспалительных цитокинов в синовиальной жидкости коленного сустава у здоровых молодых людей после 30 минут бега, что свидетельствует о противовоспалительном хондропротекторном эффекте

Не было существенной корреляции между историей бега и артритом, но увеличение числа марафонов предсказывало уменьшение боли в суставах.

Несколько факторов могут противодействовать механической нагрузке на суставы во время бега: 👉 относительно короткая продолжительность контакта с землей, 👉 бóльшая длина шага во время бега — сглаживают эффект высоких нагрузок на суставы, так что нагрузки на единицу расстояния эквивалентны при беге и ходьбе.

Что делать если во время бега болит бок?