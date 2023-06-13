Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

Вреден ли бег? Рассказывает травматолог, ортопед клиники DocMed Олег Сажников.
🧐С чего начать?
Купите беговые кроссовки для покрытия, по которому собираетесь бегать, и начинайте. Когда почувствуете возможность и необходимость, увеличивайте дистанцию и скорость. Не забывайте про беговые упражнения
Если хотите научиться правильно бегать или улучшить технику, то идеальным решением будет обратиться к тренеру по бегу.
🏃 Когда лучше бегать: утром или вечером?
Разницы нет, всё зависит от вашего самочувствия и распорядка дня.
🥤 Нужны ли дополнительное питание и добавки?
Нет, старайтесь соблюдать правильный рацион питания и не переедайте за пару часов до пробежки.
Препараты и добавки «для суставов и хрящей» — Хондроитин, Глюкозамин, коллаген — не эффективны. Холодец тоже не стоит есть для «укрепления» связок и суставов.
🏃♂️ Как бег влияет на суставы?
Немного научных данных из исследования 2018 года. Среди активных марафонцев не была обнаружена корреляции между беговой историей и артритом. В США когорта марафонцев продемонстрировала уровень артрита ниже, чем у населения в целом
Лейн и др. обнаружили на 40% больше минералов в костях у бегунов по сравнению с контрольной группой. — Хилдаль и др. показали вызванное бегом снижение концентрации провоспалительных цитокинов в синовиальной жидкости коленного сустава у здоровых молодых людей после 30 минут бега, что свидетельствует о противовоспалительном хондропротекторном эффекте
Не было существенной корреляции между историей бега и артритом, но увеличение числа марафонов предсказывало уменьшение боли в суставах.
Несколько факторов могут противодействовать механической нагрузке на суставы во время бега:
👉 относительно короткая продолжительность контакта с землей,
👉 бóльшая длина шага во время бега
— сглаживают эффект высоких нагрузок на суставы, так что нагрузки на единицу расстояния эквивалентны при беге и ходьбе.
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