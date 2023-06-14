Диагноз, которого нет. Что такое вегето-сосудистая дистония?

Врач-терапевт DocMed Екатерина Ратегова отвечает на популярные вопросы о вегетососудистой дистонии.
«Сбои» в работе вегетативной нервной системы проявляются самым разным набором жалоб: высокое и низкое давление, обмороки, головокружения и т.д.
🤔 Что предлагают?
Укреплять сосуды и лечить нервную систему. Спектр препаратов широкий: ноотропы, сосудистые препараты, витамины…
Как на самом деле?
ВСД — это диагноз-помойка. Любой неясный врачу вариант головной боли, повышения давления, тревожность, плохой сон — разнообразные недомогания идут в одну большую корзину и лечатся одинаковыми (неэффективными!) препаратами.
Яркий пример ВСД — дебют классический мигрени с аурой у девочки-подростка, которую три года лечили Но-шпой и Мидокалмом (проще говоря, заставляли страдать от сильной боли и рвоты, не предлагая ей нужные лекарства).
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