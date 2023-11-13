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- Должность шеф-редактор
- Место работы Клерк.Ру
- Город Москва
- www.klerk.ru
Привет! Я шеф-редактор «Трибуны», рубрики, где пользователи ведут свои личные блоги. Буду регулярно рассказывать вам что интересного происходит у нас. Подписывайтесь!
Шопинг удался: на что россияне потратились «11.11» на маркетплейсах
Маркетплейсы подвели итоги распродажи «11.11». Онлайн-шопоголиков становится все больше. Тенденция обусловлена уходом зарубежных брендов, большим ассортиментом товаров, удобным интерфейсом и развитой логистикой крупных платформ. Узнаем, что покупали сограждане во время «распродажи».
Военкоматы начинают закручивать гайки. Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник скоро начнут поступать в ведомство
Частные клиники будут передавать в военкоматы сведения о пациентах. А Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов, аспирантов и других обучающихся для передачи в Единый реестр воинского учета.
Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования
Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Об этом заявила член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.
❤️В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий
С профессиональным праздником, коллеги!💐 Ежегодно 10 ноября бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии. Но, позвольте, 21 и 28 ноября тоже день бухгалтера! Когда же отмечать? Давайте разберемся.
❗️Вам пришло требование из ФНС: как действовать
Каждая организация хотя бы раз, да получала от налоговиков письмо с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Сейчас, из-за путаницы в ЛК с ЕНП, такие письма счастья получает каждый второй. Расскажем, что делать, если вам пришло требование.
❓Инспекторы вызвали в налоговую на комиссию: пойти или отказаться
Инспекторы могут вызвать к себе представителей компании — бухгалтеров и руководителей, чтобы поговорить об уплаченных налогах, взносах и зарплатах, а также разобраться с вопросами, связанными с ними. В каком случае идти обязательно, а когда можно без опасений отказаться от дачи пояснений. Разбирались вместе с экспертами.
Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное
Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Минпромторг хочет запустить в 2024 году эксперимент по маркировке учебников
Надеюсь, у вас с утра не самое хорошее настроение, потому что эта новость его все равно испортит. Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке учебников. А можно сразу маркировать мозг? Экспериментаторы, блин!
❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов
Всем компаниям срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Например появится статья 19.38 — в случае неоказание содействия военным комиссариатам в мобилизационной работе компании буду грозить штрафы до 500 тыс. рублей.
Доплата за жизнь. В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
В Госдуме предложили финансово поощрять россиянок за отказ от аборта. При этом роженица должна будет передать ребенка на воспитание государству.
❗️Инструкция для компаний: как встать на воинский учет с нуля
Подготовили для вас четкую инструкцию на основе опыта компаний, которые уже ведут воинский учет по новым правилам. Особое внимание уделили тому, что требуют от компаний военкоматы. Полный пакет образцов документов для постановки на учет!
На ВДНХ открылась выставка «Россия»: что посмотреть
Сегодня на ВДНХ открылась выставка «Россия», в которой принимают участие большие компании, регионы и различные структуры и организации страны. Впечатления: дорого/богато и толпы людей.
✅Дайджест за октябрь. Вспомним, что было интересного в Трибуне. Пятничный мотиватор
Мне сказали, что демотиватор это уже моветон, нужен мотиватор. Поэтому, я мотивирую вас, пользователи, писать чаще в Трибуну. А пока вы думаете, о чем будет ваш пост, давайте вспомним, что мы читали и обсуждали в октябре.
Как Клерк.Премиум помогает прокачать скилы. Мнение пользователя. А вы что думаете?
У нас новые отзывы о нашей крутой подписке Клерк.Премиум. Наш пользователь поделился мнением о своей инвестицией в подписку и рассказал, как быстро она окупилась. Поделитесь своим мнением, нам очень интересно!
В чате ФНС бухгалтеры просят пощады и ругают ЕНС. Когда же это кончится?
В Телеграм-чате налоговой опять жарко. Бухгалтеры уже молят о пощаде и недоумевают, как сдавать годовую отчетность. Собрали самые горячие высказывания и острые проблемы.
💥Спрашивать сотрудников, когда они хотели бы взять отпуск, компания не обязана. Но есть исключения
Есть, сотрудники, которые могут уйти в отпуск в удобное для них время. Подготовили для вас список-подсказку с перечнем таких сотрудников, который поможет вам утвердить график отпусков в конце года. Забирайте список для работы.
У нас очередная отмена. Вместо Хэллоуина депутаты предлагают отмечать День жутких сказок и историй
В России предлагают праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина. С такой идеей выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. С тыквенным спасом, коллеги.
МТС поспорил с ФАС. МТС планирует и дальше брать плату за безлимитную раздачу интернета
МТС — единственный оператор, который не согласился с требованием ФАС отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В компании заявили, отсутствие ограничений для ряда пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов.
Сплошные успехи, не успеваем благодарить. Бухгалтеры возмущаются в чате ФНС
Даниил Егоров доложил, что на 70% сократилось количество истребуемых документов у крупнейших налогоплательщиков. А также похвалил ЕНС (ну, зачем?). Любое высказывание главы ФНС бухгалтеры воспринимают, как личное оскорбление. Сложно молчать, когда в личном кабинете полная чехарда, а налоговая рапортует, что все отлично.
❗️Разделить налоги ИП и физиков, отменить ЕНС. О чем мечтают бухгалтеры
Бухгалтеры просят ФНС прекратить издевательства с единым налоговым счетом, признать эксперимент провальным и вернуться к КБК.