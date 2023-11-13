❓Инспекторы вызвали в налоговую на комиссию: пойти или отказаться

Инспекторы могут вызвать к себе представителей компании — бухгалтеров и руководителей, чтобы поговорить об уплаченных налогах, взносах и зарплатах, а также разобраться с вопросами, связанными с ними. В каком случае идти обязательно, а когда можно без опасений отказаться от дачи пояснений. Разбирались вместе с экспертами.