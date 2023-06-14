Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?

Давайте сегодня разберем популярный (особенно летом) препарат Энтеросгель. Выясним, приписываемые ему чудесные свойства это правда или лишь маркетинг.

Энтеросгель — это органическое соединение с кремнием в виде геля.

Как и другие сорбенты, он действует в просвете кишечника, впитывая всё, что попадётся на пути, и, сформировав этот «снежный ком», выводится из кишечника в неизменном виде.

В инструкции его советуют применять при:

▶️ кишечных инфекциях;

отравлениях (от просроченной скумбрии до тяжелых металлов и яда гремучей змеи);

▶️ аллергических реакциях;

▶️ дисбактериозе;

▶️ метеоризме;

▶️ гнойно-септических болезнях;

▶️ синдроме раздраженного кишечника (СРК);

▶️ гепатитах;

▶️ хронической почечной недостаточности.

Получается, практически волшебное средство 🤔

Несмотря на широкий спектр назначения, производитель также пишет, что Энтеросгель не проникает в кровь и выводится через 12 часов в неизмененном виде.

Давайте разбираться 😎

🟣Аллергия

Это сложный иммунный механизм, протекающий в клетке — но Энтеросгель туда не попадает, а «накопительная аллергия в кишечнике» — миф.

🔘Кишечные инфекции. Большинство из них вирусной природы, вирусы также внедряются в клетки, и данный сорбент к ним не попадёт.

🟣Бактериальные кишечные инфекции. Часть токсинов могут быть поглощены сорбентом, однако большая часть проникает в кровь. Требуется лишь время и восполнение жидкости с электролитами.

🔘Гепатиты и хроническая почечная недостаточность. Это серьезные состояния, при которых нарушается функция печени и почек. Токсины накапливаются в крови, и Энтеросгель с этим не справится.

А как же исследования?

Энтеросорбенты могут помочь при СРК (синдроме раздраженного кишечника) с диареей у взрослых, однако данных об эффективности ещё недостаточно.

В 2019 году опубликовано исследование в BMJ (Британский медицинский журнал). В нём было 2 группы по 43 участника:

1️⃣ 1 группа принимала Энтеросгель + растворы оральной регидратации.

2️⃣ 2 группа — только РОР.

У 1-й группы продолжительность диареи была короче и составила 27 часов по сравнению с 39 часами в контрольной группе. Возможно, Энтеросгель сократил на 12 часов диарею у взрослых?

Проблема в том, что это маленькая выборка, нужны дополнительные масштабные исследования.

В 2022 году в ходе исследования на 440 взрослых в течение 4,5 мес. было выявлено некоторое снижение болей в животе, длительности диареи, частоты стула и императивных позывов на фоне приема Энтеросгеля.

Но исследование проводилось совместно с компанией-производителем, так что данные весьма противоречивые.

Большинство исследований низкого и очень низкого качества, с небольшой выборкой, не отвечают стандартам доказательной медицины.

Вывод