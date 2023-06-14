Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?

Давайте сегодня разберем популярный (особенно летом) препарат Энтеросгель. Выясним, приписываемые ему чудесные свойства это правда или лишь маркетинг.
88
Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?
фото freepik.com

Энтеросгель — это органическое соединение с кремнием в виде геля.

Как и другие сорбенты, он действует в просвете кишечника, впитывая всё, что попадётся на пути, и, сформировав этот «снежный ком», выводится из кишечника в неизменном виде.

В инструкции его советуют применять при:

▶️ кишечных инфекциях;

отравлениях (от просроченной скумбрии до тяжелых металлов и яда гремучей змеи);

▶️ аллергических реакциях;

▶️ дисбактериозе;

▶️ метеоризме;

▶️ гнойно-септических болезнях;

▶️ синдроме раздраженного кишечника (СРК);

▶️ гепатитах;

▶️ хронической почечной недостаточности.

Получается, практически волшебное средство 🤔

Несмотря на широкий спектр назначения, производитель также пишет, что Энтеросгель не проникает в кровь и выводится через 12 часов в неизмененном виде.

Давайте разбираться 😎

🟣Аллергия

Это сложный иммунный механизм, протекающий в клетке — но Энтеросгель туда не попадает, а «накопительная аллергия в кишечнике» — миф.

🔘Кишечные инфекции. Большинство из них вирусной природы, вирусы также внедряются в клетки, и данный сорбент к ним не попадёт.

🟣Бактериальные кишечные инфекции. Часть токсинов могут быть поглощены сорбентом, однако большая часть проникает в кровь. Требуется лишь время и восполнение жидкости с электролитами.

🔘Гепатиты и хроническая почечная недостаточность. Это серьезные состояния, при которых нарушается функция печени и почек. Токсины накапливаются в крови, и Энтеросгель с этим не справится.

А как же исследования?

Энтеросорбенты могут помочь при СРК (синдроме раздраженного кишечника) с диареей у взрослых, однако данных об эффективности ещё недостаточно.

В 2019 году опубликовано исследование в BMJ (Британский медицинский журнал). В нём было 2 группы по 43 участника:

1️⃣ 1 группа принимала Энтеросгель + растворы оральной регидратации.

2️⃣ 2 группа — только РОР.

У 1-й группы продолжительность диареи была короче и составила 27 часов по сравнению с 39 часами в контрольной группе. Возможно, Энтеросгель сократил на 12 часов диарею у взрослых?

Проблема в том, что это маленькая выборка, нужны дополнительные масштабные исследования.

В 2022 году в ходе исследования на 440 взрослых в течение 4,5 мес. было выявлено некоторое снижение болей в животе, длительности диареи, частоты стула и императивных позывов на фоне приема Энтеросгеля.

Но исследование проводилось совместно с компанией-производителем, так что данные весьма противоречивые.

Большинство исследований низкого и очень низкого качества, с небольшой выборкой, не отвечают стандартам доказательной медицины.

Вывод

Несмотря на безопасность, Энтеросгель не является эффективным средством от заявленных в инструкции заболеваний. Обычно наряду с ним используются другие лекарства, поэтому пациентам может казаться, что сработал именно он.

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип tanyatanya__
    tanyatanya__
    Индивидуальный предприниматель

    Как ИП на патенте правильно выбрать физический показатель на год, когда есть сомнения

    Применение патентной системы не продлевается автоматически на следующий налоговый период. У предпринимателей возникает вопрос: если сейчас физический показатель (например, количество работников) один, но он может измениться в течение года, как нам быть? Как поступить с патентом, если физический показатель увеличится? А если физический показатель уменьшится?

    Как ИП на патенте правильно выбрать физический показатель на год, когда есть сомнения
    43
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?

    Давайте сегодня разберем популярный (особенно летом) препарат Энтеросгель. Выясним, приписываемые ему чудесные свойства это правда или лишь маркетинг.

    Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?
    88
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Учетная политика

    Как составить учётную политику для целей налогообложения на 2023 год

    Законодательство во многих случаях даёт налогоплательщикам право выбирать способы расчёта доходов, расходов и других показателей, которые влияют на облагаемую базу. Выбранные варианты нужно зафиксировать в учётной политике для целей налогообложения. Рассказываем, как составить этот документ.

    Как составить учётную политику для целей налогообложения на 2023 год
    265
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль при пожаре. Как учесть расходы?

    Рассматриваются документы, на основании которых учитываются расходы от пожара. Средств, пришедших в негодность из-за пожара, могут быть учтены в расходах при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.

    Налог на прибыль при пожаре. Как учесть расходы?
    27
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Контент-стратегия. Что это такое и как ее составить

    Чтобы публикации приносили компании пользу, нужно понимать, что, как и для кого писать. Когда контент создают по продуманной системе, он привлекает покупателей и удешевляет рекламу. В статье разбираемся, как в этом помогает контент-стратегия, и даем пошаговую инструкцию для ее создания.

    Контент-стратегия. Что это такое и как ее составить
    220
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса

    14 июня на ПМЭФ-2023 заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила о росте количества МСП, переходящих на следующую ступень бизнеса.

    ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса
    4
    209
    Читать еще