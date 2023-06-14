Энтеросгель: разбор препарата. Волшебное средство или маркетинговый ход?

Энтеросгель — это органическое соединение с кремнием в виде геля.
Как и другие сорбенты, он действует в просвете кишечника, впитывая всё, что попадётся на пути, и, сформировав этот «снежный ком», выводится из кишечника в неизменном виде.
В инструкции его советуют применять при:
▶️ кишечных инфекциях;
отравлениях (от просроченной скумбрии до тяжелых металлов и яда гремучей змеи);
▶️ аллергических реакциях;
▶️ дисбактериозе;
▶️ метеоризме;
▶️ гнойно-септических болезнях;
▶️ синдроме раздраженного кишечника (СРК);
▶️ гепатитах;
▶️ хронической почечной недостаточности.
Получается, практически волшебное средство 🤔
Несмотря на широкий спектр назначения, производитель также пишет, что Энтеросгель не проникает в кровь и выводится через 12 часов в неизмененном виде.
Давайте разбираться 😎
🟣Аллергия
Это сложный иммунный механизм, протекающий в клетке — но Энтеросгель туда не попадает, а «накопительная аллергия в кишечнике» — миф.
🔘Кишечные инфекции. Большинство из них вирусной природы, вирусы также внедряются в клетки, и данный сорбент к ним не попадёт.
🟣Бактериальные кишечные инфекции. Часть токсинов могут быть поглощены сорбентом, однако большая часть проникает в кровь. Требуется лишь время и восполнение жидкости с электролитами.
🔘Гепатиты и хроническая почечная недостаточность. Это серьезные состояния, при которых нарушается функция печени и почек. Токсины накапливаются в крови, и Энтеросгель с этим не справится.
А как же исследования?
Энтеросорбенты могут помочь при СРК (синдроме раздраженного кишечника) с диареей у взрослых, однако данных об эффективности ещё недостаточно.
В 2019 году опубликовано исследование в BMJ (Британский медицинский журнал). В нём было 2 группы по 43 участника:
1️⃣ 1 группа принимала Энтеросгель + растворы оральной регидратации.
2️⃣ 2 группа — только РОР.
У 1-й группы продолжительность диареи была короче и составила 27 часов по сравнению с 39 часами в контрольной группе. Возможно, Энтеросгель сократил на 12 часов диарею у взрослых?
Проблема в том, что это маленькая выборка, нужны дополнительные масштабные исследования.
В 2022 году в ходе исследования на 440 взрослых в течение 4,5 мес. было выявлено некоторое снижение болей в животе, длительности диареи, частоты стула и императивных позывов на фоне приема Энтеросгеля.
Но исследование проводилось совместно с компанией-производителем, так что данные весьма противоречивые.
Большинство исследований низкого и очень низкого качества, с небольшой выборкой, не отвечают стандартам доказательной медицины.
Вывод
Несмотря на безопасность, Энтеросгель не является эффективным средством от заявленных в инструкции заболеваний. Обычно наряду с ним используются другие лекарства, поэтому пациентам может казаться, что сработал именно он.
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