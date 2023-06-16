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Общество

Полисорб — чудодейственное средство или фуфломицин? Разбор препарата

Сегодня разбираем одно из самых чудодейственных средств, которое с завидной частотой можно встретить в рекламных кампаниях блогеров, звезд и даже бабушки Маши из соседнего подъезда. Полисорб!
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Полисорб — чудодейственное средство или фуфломицин? Разбор препарата
фото freepik.com

Полисорб — энтеросорбент, в составе которого коллоидный диоксид кремния. Диоксид кремния не растворяется в ЖКТ и, собирая всё на своем пути, включая воду, проходит транзитом в неизменном виде.

Согласно инструкции, лечит кишечные инфекции, отравления, дисбактериоз, похмелье, прыщи, выводит шлаки, токсины, лечит аллергию.

Почему Полисорб не может обладать чудодейственными свойствами?

1️⃣Полисорб не может вылечить от кишечных инфекций.
Кишечные инфекции чаще вирусной природы, вирусы активируются в клетках. Полисорб не может проникнуть в клетку и деактивировать вирус — это просто невозможно.

Что же тогда делать?

  • пить достаточное количество воды и раствора пероральной регидратации,

  • снижать температуру при плохом самочувствии.

2️⃣ Полисорб не лечит аллергию
Аллергическая реакция — это сложный иммунный процесс, протекающий в крови. Энтеросорбенты действуют только в просвете кишечника, не внедряются в иммунные механизмы и тем более в кровь. А истории с накопительной аллергией в кишечнике — не более, чем миф.

Что делать?
Выяснить истинную причину аллергии и обсудить с врачом-аллергологом варианты профилактики и лечения.

3️⃣Выводит токсины?
Токсины могут попадать в кровь при: пищевой токсикоинфекции (отравлении), передозировке лекарствами, укусах ядовитых животных и насекомых.

Токсины нейтрализуются печенью, почками, а остальное выводится с мочой и калом. Токсины при отравлениях чаще всего выводятся без постороннего вмешательства, достаточно восполнять водно-электролитный баланс, как и при кишечных инфекциях. Что касается ядовитых животных, то здесь могут потребоваться антидоты — Полисорб не сможет попасть в кровь и нейтрализовать токсин яда.

В ряде случаев токсины действительно могут накапливаться. Например, при печеночной или почечной недостаточности. В результате нарушаются сложные метаболические процессы детоксикации, это приводит к накоплению продуктов обмена веществ. В этом случае проводят гемодиализ.

4️⃣Полисорб не помогает при похмелье
Алкоголь всасывается в кровь сразу. Даже если принять Полисорб вслед за рюмкой, всё равно алкоголь всосётся, и симптомы похмелья будут! Причины всё те же — Полисорб не проникает в кровь и не может вывести алкоголь.

5️⃣Полисорб не лечит акне
Акне — это многофакторное кожное заболевание, причины которого чаще всего в особенности функционирования андрогенов у конкретного человека. Энтеросорбенты не способны влиять на гормональный фон и снижать выработку андрогенов, а значит, бесполезны при акне.

Что в исследованиях?
Есть несколько статей низкого качества о пользе Полисорба, но критерии, по которым можно говорить об эффективности, далеки от идеала.

Выводы 🤔

Полисорб не имеет доказанной эффективности, но относительно безопасен. Если вам помогло — помним про эффект плацебо😉

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4 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 40 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    всегда с интересом читаю статьи автора. Самое сложное, это: "Выяснить истинную причину аллергии"

    • Логотип nlukina
      nlukina 38 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      сейчас это уже не очень сложно, делают тест пробы и все ясно

      • Логотип id3663643
        id3663643 33 минуты назад

        Если вы говорите про тест-пробы на коже, то их делали давно, но! уже в 2006 наша пульмонолог категорически отсоветовала делать их, рекомендовала исключительно анализ крови. Причин несколько - надо соблюдать  диету перед пробами, не пить лекарства, чуть сильнее поцарапали, чуть больше реактива ввели - результат может очень сильно варьироваться. И даже тогда не факт что установятся все аллергены. Так что Татьяна-Васильевна права - это самое сложное!

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 28 минут назад

        Нет

        делают тест пробы и все ясно

        Вот только тестировать для "всё ясно", возможно, придётся на многие десятки аллергенов, денег не напасешься.

  • Логотип Harley
    Harley 19 минут назад

    Алёна Величко

    Обычно под такими статьями появляются супер модные и чудодейственные дорогие альтернативы средств, которые также не помогают 😁.

    Хорошо, что нет этого)

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