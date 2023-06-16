Полисорб — чудодейственное средство или фуфломицин? Разбор препарата

Полисорб — энтеросорбент, в составе которого коллоидный диоксид кремния. Диоксид кремния не растворяется в ЖКТ и, собирая всё на своем пути, включая воду, проходит транзитом в неизменном виде.



Согласно инструкции, лечит кишечные инфекции, отравления, дисбактериоз, похмелье, прыщи, выводит шлаки, токсины, лечит аллергию.



Почему Полисорб не может обладать чудодейственными свойствами?



1️⃣Полисорб не может вылечить от кишечных инфекций.

Кишечные инфекции чаще вирусной природы, вирусы активируются в клетках. Полисорб не может проникнуть в клетку и деактивировать вирус — это просто невозможно.



Что же тогда делать?

пить достаточное количество воды и раствора пероральной регидратации,

снижать температуру при плохом самочувствии.

2️⃣ Полисорб не лечит аллергию

Аллергическая реакция — это сложный иммунный процесс, протекающий в крови. Энтеросорбенты действуют только в просвете кишечника, не внедряются в иммунные механизмы и тем более в кровь. А истории с накопительной аллергией в кишечнике — не более, чем миф.



Что делать?

Выяснить истинную причину аллергии и обсудить с врачом-аллергологом варианты профилактики и лечения.



3️⃣Выводит токсины?

Токсины могут попадать в кровь при: пищевой токсикоинфекции (отравлении), передозировке лекарствами, укусах ядовитых животных и насекомых.



Токсины нейтрализуются печенью, почками, а остальное выводится с мочой и калом. Токсины при отравлениях чаще всего выводятся без постороннего вмешательства, достаточно восполнять водно-электролитный баланс, как и при кишечных инфекциях. Что касается ядовитых животных, то здесь могут потребоваться антидоты — Полисорб не сможет попасть в кровь и нейтрализовать токсин яда.



В ряде случаев токсины действительно могут накапливаться. Например, при печеночной или почечной недостаточности. В результате нарушаются сложные метаболические процессы детоксикации, это приводит к накоплению продуктов обмена веществ. В этом случае проводят гемодиализ.



4️⃣Полисорб не помогает при похмелье

Алкоголь всасывается в кровь сразу. Даже если принять Полисорб вслед за рюмкой, всё равно алкоголь всосётся, и симптомы похмелья будут! Причины всё те же — Полисорб не проникает в кровь и не может вывести алкоголь.



5️⃣Полисорб не лечит акне

Акне — это многофакторное кожное заболевание, причины которого чаще всего в особенности функционирования андрогенов у конкретного человека. Энтеросорбенты не способны влиять на гормональный фон и снижать выработку андрогенов, а значит, бесполезны при акне.



Что в исследованиях?

Есть несколько статей низкого качества о пользе Полисорба, но критерии, по которым можно говорить об эффективности, далеки от идеала.



Выводы 🤔