Эффекта не будет: путеводитель по бесполезным препаратам в неврологии. ТОП-3 «чудодейственных» препарата

Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции

Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.