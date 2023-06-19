Эффекта не будет: путеводитель по бесполезным препаратам в неврологии. ТОП-3 «чудодейственных» препарата
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Россиянам добавили два выходных на первомайские праздники. Отдыхать в 2024 году будем четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Также стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год.
Часто владельцы бизнеса или начинающие управленцы путают определения и управленческий учёт называют финансовым. Но финансовый учёт — это бухгалтерия. Мы финансового директора для малого бизнеса, рассказать, в чём разница между ними.
Вы удивитесь, но предложения на рынке труда начинаются от 70 000 рублей.
Многие врачи-неврологи выписывают ноотропы и разнообразные добавки от всех болезней. Считается, что они: «запускают» речь, стимулируют работу мозга и даже борются с деменцией. Так ли это? Подготовили для вас карточки-подсказки.
Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по НДФЛ за 2022.
Продолжу тему права на страницах истории. Сегодня рассказ о реальном судебно процессе, который начался в 1899 году.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: брокерские счета в РФ так и останутся незастрахованными, слухи о национализации иностранных компаний в России, риск попадания РФ в черный список FATF, а также ужесточение ограничений на денежные переводы в валюте.
Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.
Предлагается установить новый вычет по НДФЛ при приобретении семьями с детьми автомобиля.
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса.
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