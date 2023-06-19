Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога

Утверждение: кожа обновляется, разглаживается и подтягивается.

⠀

На самом деле: новые клетки образуются в «подвале» верхнего слоя кожи. Отшелушивание «черепицы с крыши» никак на происходящее в «подвале» не влияет.

⠀

👉 За гладкость и тонус отвечают волокна среднего слоя кожи (а в глубину ни одна щётка добраться не может).

С возрастом мы их всё больше утрачиваем, новые волокна образовываться не могут. Даже от удалённого воздействия энергетики мексиканского кактуса.

⠀

Утверждение: улучшается кровообращение и выводится «застойная жидкость».

⠀

На самом деле: верно, если потереть кожу в любом месте чем угодно, микроциркуляция на участке трения активизируется. Поэтому мы и видим покраснение.

⠀

👉 А вот резервуаров стоячих вод внутри у здоровых людей физиологи пока не обнаружили.

Если говорить об отёках, массаж щёткой на них не влияет: он усиливает микроток крови не дальше двух миллиметров вглубь кожи. Жидкость из нашего организма выводят почки.

⠀

Утверждение: целлюлит «сгорает».

⠀

На самом деле: мы бы загадали такое желание на новый год! Но жировые отложения расположены низко — в третьем, глубоком слое кожи. «Горение» жировых долек — это нечто из совсем ненаучной фантастики.

⠀

👉 Если бы жир растворялся от каждого поверхностного нагревания в течение нескольких минут, мы бы стремительно худели при каждом ОРВИ.

⠀

🌵 Часто отмечают эффективность экзотичных щёток, но в чём принципиальное отличие мексиканского кактуса от его собратьев — не объясняют.

Лишь слово «мексиканский» в названии продукта, автоматически добавляет 500-1000 рублей к стоимости.

Наверное, за доставку.