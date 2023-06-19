Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога

Утверждение: кожа обновляется, разглаживается и подтягивается.
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На самом деле: новые клетки образуются в «подвале» верхнего слоя кожи. Отшелушивание «черепицы с крыши» никак на происходящее в «подвале» не влияет.
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👉 За гладкость и тонус отвечают волокна среднего слоя кожи (а в глубину ни одна щётка добраться не может).
С возрастом мы их всё больше утрачиваем, новые волокна образовываться не могут. Даже от удалённого воздействия энергетики мексиканского кактуса.
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Утверждение: улучшается кровообращение и выводится «застойная жидкость».
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На самом деле: верно, если потереть кожу в любом месте чем угодно, микроциркуляция на участке трения активизируется. Поэтому мы и видим покраснение.
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👉 А вот резервуаров стоячих вод внутри у здоровых людей физиологи пока не обнаружили.
Если говорить об отёках, массаж щёткой на них не влияет: он усиливает микроток крови не дальше двух миллиметров вглубь кожи. Жидкость из нашего организма выводят почки.
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Утверждение: целлюлит «сгорает».
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На самом деле: мы бы загадали такое желание на новый год! Но жировые отложения расположены низко — в третьем, глубоком слое кожи. «Горение» жировых долек — это нечто из совсем ненаучной фантастики.
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👉 Если бы жир растворялся от каждого поверхностного нагревания в течение нескольких минут, мы бы стремительно худели при каждом ОРВИ.
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🌵 Часто отмечают эффективность экзотичных щёток, но в чём принципиальное отличие мексиканского кактуса от его собратьев — не объясняют.
Лишь слово «мексиканский» в названии продукта, автоматически добавляет 500-1000 рублей к стоимости.
Наверное, за доставку.
Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога
DocDeti_DocMed_DocDent
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
чудесно!! обожаю читать
спасибо за информацию!