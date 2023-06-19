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Общество

Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога

По словам бьюти-блогеров, салонов красоты, магазинов массаж сухой щёткой — лучшее решение для... Да почти для всего, что касается тела. Мы попросили разобраться наших дерматологов
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Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога
Изображение от freepik.com

Утверждение: кожа обновляется, разглаживается и подтягивается.

На самом деле: новые клетки образуются в «подвале» верхнего слоя кожи. Отшелушивание «черепицы с крыши» никак на происходящее в «подвале» не влияет.

👉 За гладкость и тонус отвечают волокна среднего слоя кожи (а в глубину ни одна щётка добраться не может).
С возрастом мы их всё больше утрачиваем, новые волокна образовываться не могут. Даже от удалённого воздействия энергетики мексиканского кактуса.

Утверждение: улучшается кровообращение и выводится «застойная жидкость».

На самом деле: верно, если потереть кожу в любом месте чем угодно, микроциркуляция на участке трения активизируется. Поэтому мы и видим покраснение.

👉 А вот резервуаров стоячих вод внутри у здоровых людей физиологи пока не обнаружили.
Если говорить об отёках, массаж щёткой на них не влияет: он усиливает микроток крови не дальше двух миллиметров вглубь кожи. Жидкость из нашего организма выводят почки.

Утверждение: целлюлит «сгорает».

На самом деле: мы бы загадали такое желание на новый год! Но жировые отложения расположены низко — в третьем, глубоком слое кожи. «Горение» жировых долек — это нечто из совсем ненаучной фантастики.

👉 Если бы жир растворялся от каждого поверхностного нагревания в течение нескольких минут, мы бы стремительно худели при каждом ОРВИ.

🌵 Часто отмечают эффективность экзотичных щёток, но в чём принципиальное отличие мексиканского кактуса от его собратьев — не объясняют.
Лишь слово «мексиканский» в названии продукта, автоматически добавляет 500-1000 рублей к стоимости.
Наверное, за доставку.

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10 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 43 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    чудесно!! обожаю читать

  • Логотип atik.office
    atik.office 33 минуты назад

    спасибо за информацию!

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