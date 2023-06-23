Глицин (так любимый старшеклассниками). Разбор препарата неврологом

Глицин что это?
➡️ Аминокислота, которую начали получать из желатина ещё в 1820 году.
➡️ Ноотроп и нейропротектор, призванный повышать умственную работоспособность, избавлять от тиков и заикания, запускать речь, лечить бессонницу.
Он что, попадает в мозг?
Нет. Между мозгом и кровью есть гематоэнцефалический барьер, который не позволяет глицину проникнуть в мозг через кровь.
А наш собственный глицин как попадает в мозг?
Ему не нужно трудиться, он там и синтезируется.
▪️ Нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей. В основном — опыты на крысах.
На сайтах ВОЗ, FDA, упоминаний нет. Точнее, FDA отмечает его как раствор для орошения операционной зоны в урологии.
Вывод: не рекомендуется к применению.
Комментарии4
Светлана Вейс
От похмелья хорошо помогает) На ночь после возлияний аспирин 500 мг+300 мг глицина и утром как огурчик.
АлександрРедактор
Но все будут по-прежнему его принимать и думать, что это помогает для мозгов.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
эффект плацебо еще никто не отменял))
ВикторияГлавный бухгалтер
Собственно и не доказал еще никто и не собирается )