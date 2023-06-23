Глицин (так любимый старшеклассниками). Разбор препарата неврологом

Глицин что это?

➡️ Аминокислота, которую начали получать из желатина ещё в 1820 году.

➡️ Ноотроп и нейропротектор, призванный повышать умственную работоспособность, избавлять от тиков и заикания, запускать речь, лечить бессонницу.

Он что, попадает в мозг?

Нет. Между мозгом и кровью есть гематоэнцефалический барьер, который не позволяет глицину проникнуть в мозг через кровь.

А наш собственный глицин как попадает в мозг?

Ему не нужно трудиться, он там и синтезируется.



▪️ Нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей. В основном — опыты на крысах.

На сайтах ВОЗ, FDA, упоминаний нет. Точнее, FDA отмечает его как раствор для орошения операционной зоны в урологии.