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Общество

Глицин (так любимый старшеклассниками). Разбор препарата неврологом

Глицин заставит мозг работать, или это надуманный эффект? Рассказывает невролог Ольга Шемятовская.
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Глицин (так любимый старшеклассниками). Разбор препарата неврологом
фото freepik.com

Глицин что это?

➡️ Аминокислота, которую начали получать из желатина ещё в 1820 году.
➡️ Ноотроп и нейропротектор, призванный повышать умственную работоспособность, избавлять от тиков и заикания, запускать речь, лечить бессонницу.

Он что, попадает в мозг?

Нет. Между мозгом и кровью есть гематоэнцефалический барьер, который не позволяет глицину проникнуть в мозг через кровь.

А наш собственный глицин как попадает в мозг?

Ему не нужно трудиться, он там и синтезируется.

▪️ Нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей. В основном — опыты на крысах.

На сайтах ВОЗ, FDA, упоминаний нет. Точнее, FDA отмечает его как раствор для орошения операционной зоны в урологии.

Вывод: не рекомендуется к применению.

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12 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    От похмелья хорошо помогает) На ночь после возлияний аспирин 500 мг+300 мг глицина и утром как огурчик.

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    1 час назад

    АлександрРедактор

    Но все будут по-прежнему его принимать и думать, что это помогает для мозгов.

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      эффект плацебо еще никто не отменял))

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 1 час назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Собственно и не доказал еще никто и не собирается )

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