Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз

фибромиалгия, при которой пациенты страдают от боли во всём теле и которая не очень хорошо поддаётся существующему лечению.

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Если вам поставили диагноз «остеохондроз», это говорит скорее о том, что причина вашего дискомфорта точно в другом и искать надо дальше.

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А вам ставили этот диагноз? Разобрались, что скрывалось под ним на самом деле?