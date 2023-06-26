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Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз
Изображение от freepik.com

А что тогда не так?

В нашей стране остеохондрозом называют любые проблемы со спиной и шеей. К сожалению, под таким диагнозом вполне можно назначить пациенту дорогостоящее обследование, а затем и не менее дорогое лечение.

Какие заболевания скрываются за диагнозом «остеохондроз»?
Он объединяет как минимум три разные болезни, требующие разного подхода:

  • грыжи межпозвонковых дисков, при которых чаще лечение не требуется, но в отдельных случаях необходимо оперативное вмешательство;

  • мышечно-тонический синдром, который иногда лечат миорелаксантами;

  • фибромиалгия, при которой пациенты страдают от боли во всём теле и которая не очень хорошо поддаётся существующему лечению.

    Если вам поставили диагноз «остеохондроз», это говорит скорее о том, что причина вашего дискомфорта точно в другом и искать надо дальше.

    А вам ставили этот диагноз? Разобрались, что скрывалось под ним на самом деле?

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12 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип Мирам
    Мирам 45 минут назад

    Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно

    угу. но может лучше остановиться на достигнутом? глицинки хватило.....

    Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

    Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.

    В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

    • Логотип nlukina
      nlukina 40 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      клятва Гиппократа. К чему бы? 

      • Логотип Мирам
        Мирам 33 минуты назад

        просто не считаю перлы в стиле "Ухаря-илюльника" нормальным явлением в достаточно сложной и неоднозначной вещи коей является медицина... у нас, например....

        а к чему бы...?

        как то перекашивает от попыток совместить эту стезю и некое подобие агрессивного маркетинга ....

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