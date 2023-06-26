Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз

А что тогда не так?
В нашей стране остеохондрозом называют любые проблемы со спиной и шеей. К сожалению, под таким диагнозом вполне можно назначить пациенту дорогостоящее обследование, а затем и не менее дорогое лечение.
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Какие заболевания скрываются за диагнозом «остеохондроз»?
Он объединяет как минимум три разные болезни, требующие разного подхода:
грыжи межпозвонковых дисков, при которых чаще лечение не требуется, но в отдельных случаях необходимо оперативное вмешательство;
мышечно-тонический синдром, который иногда лечат миорелаксантами;
фибромиалгия, при которой пациенты страдают от боли во всём теле и которая не очень хорошо поддаётся существующему лечению.
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Если вам поставили диагноз «остеохондроз», это говорит скорее о том, что причина вашего дискомфорта точно в другом и искать надо дальше.
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А вам ставили этот диагноз? Разобрались, что скрывалось под ним на самом деле?
Комментарии3
угу. но может лучше остановиться на достигнутом? глицинки хватило.....
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
клятва Гиппократа. К чему бы?
просто не считаю перлы в стиле "Ухаря-илюльника" нормальным явлением в достаточно сложной и неоднозначной вещи коей является медицина... у нас, например....
а к чему бы...?
как то перекашивает от попыток совместить эту стезю и некое подобие агрессивного маркетинга ....