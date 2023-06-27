Тот самый дисбактериоз. Существует ли такой диагноз?

Кому-то его ставили врачи, направляли на анализы, лечили... Ну а мы начнем с того, что диагноза «дисбактериоз», как и вегетососудистой дистонии, нет в Международной классификации болезней.

🔎 Дисбактериоз — не болезнь сама по себе, а скорее симптом.

Его признаками считают:

неприятный запах изо рта,

диарея и задержка стула,

тошнота и изжога,

отрыжка и рвота.

Но эти проявления говорят о других, более серьезных заболеваниях.

Как лечат?

При постановке диагноза назначают пробиотики, пребиотики и эубиотики — они призваны нормализовать кишечную микрофлору.

Работает?

Флора толстой кишки действительно может слегка меняться, например, на фоне приёма антибиотиков. Тогда развивается диарея — но чаще всего она проходит самостоятельно.

Состав микроорганизмов кишечника для каждого человека индивидуален (все мы уникальны, ага). Нет единых норм, по которым можно было бы судить о нормальном или ненормальном количестве нужных и опасных бактерий в кишечнике.

Вывод