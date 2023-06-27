Тот самый дисбактериоз. Существует ли такой диагноз?

🔎 Дисбактериоз — не болезнь сама по себе, а скорее симптом.
Его признаками считают:
неприятный запах изо рта,
диарея и задержка стула,
тошнота и изжога,
отрыжка и рвота.
Но эти проявления говорят о других, более серьезных заболеваниях.
Как лечат?
При постановке диагноза назначают пробиотики, пребиотики и эубиотики — они призваны нормализовать кишечную микрофлору.
Работает?
Флора толстой кишки действительно может слегка меняться, например, на фоне приёма антибиотиков. Тогда развивается диарея — но чаще всего она проходит самостоятельно.
Состав микроорганизмов кишечника для каждого человека индивидуален (все мы уникальны, ага). Нет единых норм, по которым можно было бы судить о нормальном или ненормальном количестве нужных и опасных бактерий в кишечнике.
Вывод
От бесконтрольного приема «бифидобактерий» не будет никакой пользы. Дисбактериоз лечится осознанием того, что его не существует. Ну и сбалансированное питание будет только кстати ❤️
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