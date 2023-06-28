Что по БАДам? Почему БАДы не безопасны?

БАДы действительно помогают здоровью?
Первое, что нужно знать: БАДы — не лекарство. Серьёзные заболевания невозможно вылечить или предотвратить добавками. На каждой упаковке добавок по закону написано, вещество «не является лекарством».
Если такой надписи нет, то информация о всех зарегистрированных в России лекарствах размещена на сайте Минздрава, а о БАДах — на сайте Роспотребнадзора.
Почему БАДы не безопасны?
Концентрация веществ в составе отличается от партии к партии, и компоненты могут вызвать неожиданную реакцию у организма.⠀
При регистрации и производстве к БАДам предъявляют менее строгие требования, чем при регистрации и производстве лекарств.
БАДы могут взаимодействовать с лекарствами, если принимать их вместе, снижать их эффективность и приводить к нежелательным последствиям.
Вывод
Если вы хотите принимать добавки, обсудите решение с вашим лечащим врачом.
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