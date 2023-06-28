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Общество

Что по БАДам? Почему БАДы не безопасны?

Биологически активные добавки повсюду. Они есть в рекламе, ими заняты полки аптек, подружка вчера заказала новую баночку, зож-блогеры устраивают обзоры на БАДы (и не забывают дать ссылочку на iH*rb). Давайте разбираться.
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Что по БАДам? Почему БАДы не безопасны?
фото freepik.com

БАДы действительно помогают здоровью?

Первое, что нужно знать: БАДы — не лекарство. Серьёзные заболевания невозможно вылечить или предотвратить добавками. На каждой упаковке добавок по закону написано, вещество «не является лекарством».

Если такой надписи нет, то информация о всех зарегистрированных в России лекарствах размещена на сайте Минздрава, а о БАДах — на сайте Роспотребнадзора.

Почему БАДы не безопасны?

  • Концентрация веществ в составе отличается от партии к партии, и компоненты могут вызвать неожиданную реакцию у организма.⠀

  • При регистрации и производстве к БАДам предъявляют менее строгие требования, чем при регистрации и производстве лекарств.

  • БАДы могут взаимодействовать с лекарствами, если принимать их вместе, снижать их эффективность и приводить к нежелательным последствиям.

Вывод

Если вы хотите принимать добавки, обсудите решение с вашим лечащим врачом.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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