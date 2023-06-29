Магниевые добавки — чудо или развод? Когда магний действительно нужен?

Исследования доказали эффективность магния при:
👉🏻 эклампсии и преэклампсии;
👉🏻 аритмии;
👉🏻 тяжелой астме;
👉🏻 мигрени.
Неплохо! И было бы совсем хорошо, если бы при этом не продвигали так широко не доказанные эффекты магния:
❌ снижение тревожности;
❌ стабилизация нервной системы;
❌ улучшение сна (тут вообще чудеса: улучшать сон предлагается с помощью магниевой соли для ванн);
Погодите-ка, а что, не успокаивает? Не улучшает?
Магний действительно участвует в нервно-мышечной проводимости и регулирует сложные процессы. Но дальше происходит подмена понятий.
Стресс сам по себе имеет множество причин, над которыми и нужно работать в первую очередь. Например, снизить тревожность, оптимизировать рабочий процесс или даже сменить работу, если она — источник вашего стресса. Это требует определённых усилий и иногда обращения за помощью к специалисту, но работает. А вот магний не решит ваших проблем: не снизит тревожность, не найдёт новую работу или партнёра (увы).
Что касается ванны с магниевой солью и сна (а также мышечных болей, псориаза, солнечных ожогов, опухших ног, омоложения кожи и многого другого, что заявляют в показаниях производители): соль, растворённая в воде, не может проникнуть в организм через кожу и внедриться в метаболический процесс.
🛁 В то же время приём тёплой ванны и без соли может помочь при болях в мышцах и суставах, а также при отёках и проблемах со сном.
Магний особенно любят назначать беременным
🚫 чтобы облегчить мышечные спазмы.
Но в Кокрановском исследовании 2012 года не выявлено связи между приемом магния и облегчением спазмов у беременных, хотя это безопасно;
🚫 от «тонуса матки».
Но тонус матки сам по себе не является патологией и лечения не требует: для матки нормально сокращаться и напрягаться в разные периоды беременности, как и для любой другой мышцы.
🤔 Интересный факт
Более половины магния в нашем организме хранится в костях, а оставшаяся часть — в различных тканях по всему телу
Хорошая новость: магний содержится в разных продуктах, и набрать суточную норму из пищи — вполне посильная задача.
Если вы едите:
бобовые,
тёмно-зелёные листовые овощи,
орехи (миндаль, арахис, кешью),
цельнозерновые продукты и обогащённые злаки (овсянка, сэр!),
семена, например тыквы,
рыбу (лосось),
птицу (вся домашняя),
говядину и молочку.
🙄 Важно, что передозировать магний с приемом пищи не так-то просто, а вот с добавками — вполне.
Повышенное содержание магния может сопровождаться:
тошнотой,
болью в животе,
диареей.
и это не весь список.
Когда на самом деле нужно принимать магний?
При тяжелом дефиците, который спровоцирован:
нарушениями всасывания разных веществ, в том числе и магния (целиакия, болезнь Крона, операции по удалению части тонкой кишки),
длительным приёмом некоторых мочегонных препаратов, ИПП (ингибиторы протонной помпы),
злоупотреблением алкоголем,
длительной строгой диетой,
пожилым возрастом.
Всем остальным для поддержания нормального уровня магния достаточно сбалансированно и разнообразно питаться.
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