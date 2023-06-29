Магниевые добавки — чудо или развод? Когда магний действительно нужен?

Магний — один из важнейших элементов в регуляции обменных процессов у человека. Добавки с магнием назначают беременным, людям с тревожностью, бессонницей и при мышечной боли, но помогают ли они? Давайте разберемся, когда на самом деле нужно принимать магний.

Исследования доказали эффективность магния при:

👉🏻 эклампсии и преэклампсии;

👉🏻 аритмии;

👉🏻 тяжелой астме;

👉🏻 мигрени.

Неплохо! И было бы совсем хорошо, если бы при этом не продвигали так широко не доказанные эффекты магния:

❌ снижение тревожности;

❌ стабилизация нервной системы;

❌ улучшение сна (тут вообще чудеса: улучшать сон предлагается с помощью магниевой соли для ванн);

Погодите-ка, а что, не успокаивает? Не улучшает?

Магний действительно участвует в нервно-мышечной проводимости и регулирует сложные процессы. Но дальше происходит подмена понятий.

Стресс сам по себе имеет множество причин, над которыми и нужно работать в первую очередь. Например, снизить тревожность, оптимизировать рабочий процесс или даже сменить работу, если она — источник вашего стресса. Это требует определённых усилий и иногда обращения за помощью к специалисту, но работает. А вот магний не решит ваших проблем: не снизит тревожность, не найдёт новую работу или партнёра (увы).

Что касается ванны с магниевой солью и сна (а также мышечных болей, псориаза, солнечных ожогов, опухших ног, омоложения кожи и многого другого, что заявляют в показаниях производители): соль, растворённая в воде, не может проникнуть в организм через кожу и внедриться в метаболический процесс.

🛁 В то же время приём тёплой ванны и без соли может помочь при болях в мышцах и суставах, а также при отёках и проблемах со сном.

Магний особенно любят назначать беременным

🚫 чтобы облегчить мышечные спазмы.

Но в Кокрановском исследовании 2012 года не выявлено связи между приемом магния и облегчением спазмов у беременных, хотя это безопасно;

🚫 от «тонуса матки».

Но тонус матки сам по себе не является патологией и лечения не требует: для матки нормально сокращаться и напрягаться в разные периоды беременности, как и для любой другой мышцы.

🤔 Интересный факт

Более половины магния в нашем организме хранится в костях, а оставшаяся часть — в различных тканях по всему телу

Хорошая новость: магний содержится в разных продуктах, и набрать суточную норму из пищи — вполне посильная задача.

Если вы едите:

бобовые,

тёмно-зелёные листовые овощи,

орехи (миндаль, арахис, кешью),

цельнозерновые продукты и обогащённые злаки (овсянка, сэр!),

семена, например тыквы,

рыбу (лосось),

птицу (вся домашняя),

говядину и молочку.

🙄 Важно, что передозировать магний с приемом пищи не так-то просто, а вот с добавками — вполне.

Повышенное содержание магния может сопровождаться:

тошнотой,

болью в животе,

диареей.

и это не весь список.

Когда на самом деле нужно принимать магний?

При тяжелом дефиците, который спровоцирован:

нарушениями всасывания разных веществ, в том числе и магния (целиакия, болезнь Крона, операции по удалению части тонкой кишки), длительным приёмом некоторых мочегонных препаратов, ИПП (ингибиторы протонной помпы), злоупотреблением алкоголем, длительной строгой диетой, пожилым возрастом.