Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Татуировки — это опасно? Мнение дерматолога

О типах татуировок и о потенциальных осложнениях рассказывает дерматолог DocMed Анастасия Угрюмова.
28
Татуировки — это опасно? Мнение дерматолога
фото freepik.com

Существует несколько типов татуировок:

👉 стандартные татуировки, которые делают для украшения.

👉 косметический татуаж, (например, татуаж бровей, век, губ).

👉 медицинский татуаж для маскировки рубцов.

👉 реконструктивный, когда с помощью татуажа корректируют косметические дефекты (например, восстанавливают рисунок сосков на груди после мастэктомии*).

*мастэктомия — удаление молочной железы при онкологических заболеваниях.

Делать или не делать татуировку — личный выбор каждого, но стоит знать о потенциальных осложнениях.

Что может произойти?

  • Заражение различными инфекциями.

Это самое частое осложнение, которое происходит из-за несоблюдения определённых правил. Когда оборудование не обрабатывается и не дезинфицируется, инфекция может попасть в организм через инфицированные чернила, когда на них активно размножаться бактерии и грибки.

👩🏼‍⚕️ Происходит это чаще всего из-за применения нестерильной воды для растворения пигмента.

К сожалению, предсказать заранее, инфицированы ли чернила, невозможно, даже если при вас открыли новый, а на нём написано «стерильно».

В этом случае могут появиться краснота, прыщи в области татуировки, желтоватые корочки, иногда даже лихорадка.

В случае бактериального осложнения основное лечение — антибактериальные препараты (иногда длительно). В редких случая требуется госпитализация, если образовался абсцесс.

  • Высыпания в области татуировки.

Это говорит о том, что у вас есть аллергическая реакция на один из компонентов.

  • Формирование рубцов.

Поскольку татуировки — это фактически введение под кожу инородных веществ, иногда организм начинает сопротивляться. В результате формируются мелкие гранулёмы, либо большие келоидные рубцы, особенно у людей, которые к ним склонны.

  • Родинки и меланома.

Часто мастера говорят, что не надо волноваться за невусы, что они их все «обходят», набивая татуировку.

Проблема в том, что чаще всего меланома возникает не из старой родинки, а из ниоткуда — на новом месте. А если в этом месте плотно положили пигмент, рано или поздно доктор заметит её, но может быть уже поздно.

  • Отёк или чувство жжения.

В некоторых случаях пациенты в области татуировок во время проведения МРТ отмечают эти симптомы.

Лучше расскажите об этом лечащему врачу, чтобы тот максимально быстро помог избавиться от данных симптомов.

  • Другие проблемы.

В случае, если в состав чернил для татуировки входил p-phenylenediamene, у вас может развиться аллергическая реакция на некоторые косметические продукты (например, краску для волос).

Вместо заключения

Выбирайте тщательно и вдумчиво тот рисунок, который вы хотите нанести на тело, чтобы потом не встал вопрос об удалении.

Лазерное удаление — достаточно дорогостоящая процедура, болезненная, требуется несколько сессий.

К сожалению, некоторые красители невозможно удалить полностью. А иногда лазерное удаление само по себе провоцирует развитие рубцов.

А у вас есть татуировки?

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Ведение бизнеса

    Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?

    Инвесторы при вложении денег в отечественный бизнес несут риски не только по внешнему контуру (я про макроэкономическую ситуацию), но и юридическая неопределенность сделок и судьбы своих инвестиций пугает их не меньше.

    Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?
    30
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда

    Снижение размера зарплаты — явление для работников, мягко говоря неприятное. Если инициатором уменьшения зарплаты является работодатель, то у него должны быть веские основания. Об этом рассказали в Роструде.

    Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда
    1
    64
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетинг

    Как и зачем считать стоимость привлечения одного потенциального клиента?

    Маркетинговый показатель CPL (cost per lead, цена за лид) определяет среднюю стоимость привлечения одного потенциального клиента с рекламной кампании или канала трафика. В этом тексте разобрали, какому бизнесу нужно следить за CPL, кто в компании должен это контролировать и как именно считать метрику.

    Как и зачем считать стоимость привлечения одного потенциального клиента?
    23
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Ведение бизнеса

    Знать не обязательно. Большинство предпринимателей не имеют опыта работы в сфере своего бизнеса

    Почти 60 % бизнесменов не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. При этом каждый четвертый (26%) респондент высоко оценивает востребованность своего бизнеса сегодня.

    Знать не обязательно. Большинство предпринимателей не имеют опыта работы в сфере своего бизнеса
    55
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Бухгалтерский учет

    Дивиденды: бухгалтерский и налоговый учёт

    Компании, которые работают с прибылью, как правило, распределяют её между участниками или акционерами. Рассмотрим, как отражать дивиденды в бухучёте и облагать налогами.

    Дивиденды: бухгалтерский и налоговый учёт
    389
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

    Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.

    Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть
    110
    Читать еще