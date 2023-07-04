Татуировки — это опасно? Мнение дерматолога

Существует несколько типов татуировок:
👉 стандартные татуировки, которые делают для украшения.
👉 косметический татуаж, (например, татуаж бровей, век, губ).
👉 медицинский татуаж для маскировки рубцов.
👉 реконструктивный, когда с помощью татуажа корректируют косметические дефекты (например, восстанавливают рисунок сосков на груди после мастэктомии*).
*мастэктомия — удаление молочной железы при онкологических заболеваниях.
Делать или не делать татуировку — личный выбор каждого, но стоит знать о потенциальных осложнениях.
Что может произойти?
Заражение различными инфекциями.
Это самое частое осложнение, которое происходит из-за несоблюдения определённых правил. Когда оборудование не обрабатывается и не дезинфицируется, инфекция может попасть в организм через инфицированные чернила, когда на них активно размножаться бактерии и грибки.
👩🏼⚕️ Происходит это чаще всего из-за применения нестерильной воды для растворения пигмента.
К сожалению, предсказать заранее, инфицированы ли чернила, невозможно, даже если при вас открыли новый, а на нём написано «стерильно».
В этом случае могут появиться краснота, прыщи в области татуировки, желтоватые корочки, иногда даже лихорадка.
В случае бактериального осложнения основное лечение — антибактериальные препараты (иногда длительно). В редких случая требуется госпитализация, если образовался абсцесс.
Высыпания в области татуировки.
Это говорит о том, что у вас есть аллергическая реакция на один из компонентов.
Формирование рубцов.
Поскольку татуировки — это фактически введение под кожу инородных веществ, иногда организм начинает сопротивляться. В результате формируются мелкие гранулёмы, либо большие келоидные рубцы, особенно у людей, которые к ним склонны.
Родинки и меланома.
Часто мастера говорят, что не надо волноваться за невусы, что они их все «обходят», набивая татуировку.
Проблема в том, что чаще всего меланома возникает не из старой родинки, а из ниоткуда — на новом месте. А если в этом месте плотно положили пигмент, рано или поздно доктор заметит её, но может быть уже поздно.
Отёк или чувство жжения.
В некоторых случаях пациенты в области татуировок во время проведения МРТ отмечают эти симптомы.
Лучше расскажите об этом лечащему врачу, чтобы тот максимально быстро помог избавиться от данных симптомов.
Другие проблемы.
В случае, если в состав чернил для татуировки входил p-phenylenediamene, у вас может развиться аллергическая реакция на некоторые косметические продукты (например, краску для волос).
Вместо заключения
Выбирайте тщательно и вдумчиво тот рисунок, который вы хотите нанести на тело, чтобы потом не встал вопрос об удалении.
Лазерное удаление — достаточно дорогостоящая процедура, болезненная, требуется несколько сессий.
К сожалению, некоторые красители невозможно удалить полностью. А иногда лазерное удаление само по себе провоцирует развитие рубцов.
А у вас есть татуировки?
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