Татуировки — это опасно? Мнение дерматолога

О типах татуировок и о потенциальных осложнениях рассказывает дерматолог DocMed Анастасия Угрюмова.

Существует несколько типов татуировок:

👉 стандартные татуировки, которые делают для украшения.

👉 косметический татуаж, (например, татуаж бровей, век, губ).

👉 медицинский татуаж для маскировки рубцов.

👉 реконструктивный, когда с помощью татуажа корректируют косметические дефекты (например, восстанавливают рисунок сосков на груди после мастэктомии*).

*мастэктомия — удаление молочной железы при онкологических заболеваниях.

Делать или не делать татуировку — личный выбор каждого, но стоит знать о потенциальных осложнениях.

Что может произойти?

Заражение различными инфекциями.

Это самое частое осложнение, которое происходит из-за несоблюдения определённых правил. Когда оборудование не обрабатывается и не дезинфицируется, инфекция может попасть в организм через инфицированные чернила, когда на них активно размножаться бактерии и грибки.

👩🏼‍⚕️ Происходит это чаще всего из-за применения нестерильной воды для растворения пигмента.

К сожалению, предсказать заранее, инфицированы ли чернила, невозможно, даже если при вас открыли новый, а на нём написано «стерильно».

В этом случае могут появиться краснота, прыщи в области татуировки, желтоватые корочки, иногда даже лихорадка.

В случае бактериального осложнения основное лечение — антибактериальные препараты (иногда длительно). В редких случая требуется госпитализация, если образовался абсцесс.

Высыпания в области татуировки.

Это говорит о том, что у вас есть аллергическая реакция на один из компонентов.

Формирование рубцов.

Поскольку татуировки — это фактически введение под кожу инородных веществ, иногда организм начинает сопротивляться. В результате формируются мелкие гранулёмы, либо большие келоидные рубцы, особенно у людей, которые к ним склонны.

Родинки и меланома.

Часто мастера говорят, что не надо волноваться за невусы, что они их все «обходят», набивая татуировку.

Проблема в том, что чаще всего меланома возникает не из старой родинки, а из ниоткуда — на новом месте. А если в этом месте плотно положили пигмент, рано или поздно доктор заметит её, но может быть уже поздно.

Отёк или чувство жжения.

В некоторых случаях пациенты в области татуировок во время проведения МРТ отмечают эти симптомы.

Лучше расскажите об этом лечащему врачу, чтобы тот максимально быстро помог избавиться от данных симптомов.

Другие проблемы.

В случае, если в состав чернил для татуировки входил p-phenylenediamene, у вас может развиться аллергическая реакция на некоторые косметические продукты (например, краску для волос).

Вместо заключения

Выбирайте тщательно и вдумчиво тот рисунок, который вы хотите нанести на тело, чтобы потом не встал вопрос об удалении.

Лазерное удаление — достаточно дорогостоящая процедура, болезненная, требуется несколько сессий.

К сожалению, некоторые красители невозможно удалить полностью. А иногда лазерное удаление само по себе провоцирует развитие рубцов.