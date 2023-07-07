Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻

Иногда, в надежде исправить положение зубов, пациент отправляется к ортопеду за стельками, а не к ортодонту. Подробнее об этом рассказала стоматолог-ортодонт DocDent Юлия Новикова.
39
Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻
Иллюстрация: Racool_studio/Freepik

😈: Если у тебя плоскостопие или не так стоят стопы, точно будут проблемы с прикусом! Носи стельки и всё будет хорошо с зубами.

🧙‍♂️: Звучит как-то абсурдно!

Однако кто-то попытался найти связь угла положения лодыжки и класса смыкания зубов.

Удивительно, но обнаружилось, что угол положения стопы увеличивается вместе с классом окклюзии. Взаимосвязь? Нет! Допущена грубая ошибка исследователей! Увеличивать класс окклюзии невозможно.

Это номинальная величина и она не может возрастать. Соответственно, мы не можем считать это исследование достоверным.

😈: И у детей челюсти кривыми вырасти могут, если мышцы не так работают!

🧙‍♂️: Согласен, это хотя бы почти правда. Длительное отсутствие адекватной работы мышц челюстно-лицевой области и шеи или их потеря из-за травмы у детей может приводить к задержке роста костей челюсти или к их деформации в данной зоне.

Это приводит к нарушению смыкания зубов и патологии прикуса. Поэтому у растущих пациентов нужно обращать на это внимание.

😈: Если много сидеть в телефоне, испортится прикус и сустав болеть начнёт!

🧙‍♂️: А вот тут есть зерно правды.

Есть исследования, которые подтверждают, что неправильное положение шеи и головы может стать причиной патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Голова наклонена вперёд, сила тяжести тянет нижнюю челюсть вниз, тонус височных мышц, которые тянут её назад, повышается.

Внутри сустава происходит перерастяжение неэластичных связок, и в будущем они плохо выполняют свою функцию.

Например, не могут удерживать мягкие структуры в правильном положении. Вот эти структуры и гуляют в суставном пространстве, создавая щелчки и ограничивая открывание рта. Боль появляется в самых запущенных случаях ☝🏽

😈: Что-то ты все говоришь «может быть», «возможно», «скорее всего»… Ты что, не уверен?

🧙‍♂️: Увы,это так! Доказательная медицина не догматична. Она развивается, бывают периоды поиска или ожидания качественного исследования. В нашем арсенале нет хорошей научной работы, которая бы подтвердила взаимосвязь прикуса и осанки.

В таком исследовании нужно учесть или исключить множество факторов, которые будут влиять на качество. Это:

  • рост,

  • вес,

  • степень асимметрии костей, направление роста (худой и высокий или крупный и низкий),

  • профессиональные вредности испытуемого,

  • сопутствующую патологию скелета,

  • возраст,

  • количество зубов,

  • отсутствие каких-либо вмешательств в полости рта,

  • анатомию височно-нижнечелюстного сустава.

😈: Это значит, что я во многом был не прав и взаимосвязи нет?

🧙‍♂️: Есть отличная книга «Доказательная ортодонтия», где автор, профессор-ортодонт, опирающийся только на доказанные методы лечения, написал:

«Если искать взаимосвязь всего со всём, то в конечном счете мы найдём связь где угодно».

(с) О’Брайен.

Можно утверждать, что возможна взаимосвязь осанки и прикуса, но это ещё не причинно-следственная связь, что для нас гораздо важнее 🤓

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    6
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Бухгалтеры

    Как руководителю проверить главбуха. Зачем это делать и как это поможет бизнесу?

    Бухгалтер — одна из ключевых фигур команды, которая отвечает за финансовую стабильность и успех вашего предприятия. Однако, как руководителю, вам важно понимать, насколько хорошо бухгалтерия справляется с задачами. А для этого точно не будет лишним проверить профессионализм бухгалтера.

    Как руководителю проверить главбуха. Зачем это делать и как это поможет бизнесу?
    8
    Логотип Павел.М
    Павел.М
    Ведение бизнеса

    Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс

    У крупного бизнеса наверняка такой вопрос не стоит. И свой бренд с собственным сайтом, и на маркетплейсах всех страничка, еще и партнерские какие-то штуки с крупными компаниями, банками. Но простой небольшой продавец может реально задуматься где продавать. Маркетплейс — это удобно. Интернет-магазин — это более личная история.

    Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс
    12
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе

    Жаркая неделя подошла к концу. Редакция подводит итоги рабочей недели. Составили для вас краткий обзор самых крутых постов, которые вышли на этой неделе в Трибуне. А нам есть чем похвастаться!

    Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе
    15
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Учет в торговле

    Товарный учет нескольких магазинов

    На первый взгляд, для правильного учета товаров и материалов достаточно своевременно оформлять документы поступления, хранения и реализации. В то же время обеспечение максимальной эффективности управления запасами и для одного магазина может быть довольно сложной задачей, а если у вас несколько магазинов и каналов, задача еще больше усложняется.

    Товарный учет нескольких магазинов
    54
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Пени в условиях внедрения ЕНС: табу на неначисление продлено

    Конец июня принес налогоплательщикам благую весть. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2023 № 1077 по инициативе налоговой службы продлен особый порядок неначисления пеней, установленный п. 2 постановления Кабмина 29.03.2023 № 500. Особый режим будет действовать до 31.12.2023.

    Пени в условиях внедрения ЕНС: табу на неначисление продлено
    48
    Логотип korolgovorit
    korolgovorit
    Саморазвитие

    Как я избавилась от страха выступлений и получила работу в Испании с помощью курсов ораторского мастерства

    Несколько лет назад я не могла представить, что буду вести вебинары, запишу курс про вход в IT-профессии и перееду из Москвы на север Испании. Рассказываю, как мне в этом помогла школа ораторского мастерства.

    22
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻

    Иногда, в надежде исправить положение зубов, пациент отправляется к ортопеду за стельками, а не к ортодонту. Подробнее об этом рассказала стоматолог-ортодонт DocDent Юлия Новикова.

    Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻
    39
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор

    Решили в эту пятницу посвятить развлекательную статью исторических хроникам по налогам. Как они появились в мире, что интересно происходило в развитии, а может и пофантазируем к чему мы придем через лет 10? Краткий экскурс для наших пытливых налоговых знатоков. Подключайтесь к обсуждению!

    Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор
    72
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Покупка и аренда недвижимости в Испании. Основные аспекты процесса приобретения и аренды

    Испания давно привлекает внимание иностранных мигрантов своим прекрасным климатом, богатой культурой и разнообразными возможностями для работы и отдыха. Если вы также рассматриваете Испанию как потенциальное место для покупки или аренды недвижимости, то вам пригодится данная статья.

    41
    Читать еще