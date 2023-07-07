Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻

Иногда, в надежде исправить положение зубов, пациент отправляется к ортопеду за стельками, а не к ортодонту. Подробнее об этом рассказала стоматолог-ортодонт DocDent Юлия Новикова.

😈: Если у тебя плоскостопие или не так стоят стопы, точно будут проблемы с прикусом! Носи стельки и всё будет хорошо с зубами.

🧙‍♂️: Звучит как-то абсурдно!

Однако кто-то попытался найти связь угла положения лодыжки и класса смыкания зубов.

Удивительно, но обнаружилось, что угол положения стопы увеличивается вместе с классом окклюзии. Взаимосвязь? Нет! Допущена грубая ошибка исследователей! Увеличивать класс окклюзии невозможно.

Это номинальная величина и она не может возрастать. Соответственно, мы не можем считать это исследование достоверным.

😈: И у детей челюсти кривыми вырасти могут, если мышцы не так работают!

🧙‍♂️: Согласен, это хотя бы почти правда. Длительное отсутствие адекватной работы мышц челюстно-лицевой области и шеи или их потеря из-за травмы у детей может приводить к задержке роста костей челюсти или к их деформации в данной зоне.

Это приводит к нарушению смыкания зубов и патологии прикуса. Поэтому у растущих пациентов нужно обращать на это внимание.

😈: Если много сидеть в телефоне, испортится прикус и сустав болеть начнёт!

🧙‍♂️: А вот тут есть зерно правды.

Есть исследования, которые подтверждают, что неправильное положение шеи и головы может стать причиной патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Голова наклонена вперёд, сила тяжести тянет нижнюю челюсть вниз, тонус височных мышц, которые тянут её назад, повышается.

Внутри сустава происходит перерастяжение неэластичных связок, и в будущем они плохо выполняют свою функцию.

Например, не могут удерживать мягкие структуры в правильном положении. Вот эти структуры и гуляют в суставном пространстве, создавая щелчки и ограничивая открывание рта. Боль появляется в самых запущенных случаях ☝🏽

😈: Что-то ты все говоришь «может быть», «возможно», «скорее всего»… Ты что, не уверен?

🧙‍♂️: Увы,это так! Доказательная медицина не догматична. Она развивается, бывают периоды поиска или ожидания качественного исследования. В нашем арсенале нет хорошей научной работы, которая бы подтвердила взаимосвязь прикуса и осанки.

В таком исследовании нужно учесть или исключить множество факторов, которые будут влиять на качество. Это:

рост,

вес,

степень асимметрии костей, направление роста (худой и высокий или крупный и низкий),

профессиональные вредности испытуемого,

сопутствующую патологию скелета,

возраст,

количество зубов,

отсутствие каких-либо вмешательств в полости рта,

анатомию височно-нижнечелюстного сустава.

😈: Это значит, что я во многом был не прав и взаимосвязи нет?

🧙‍♂️: Есть отличная книга «Доказательная ортодонтия», где автор, профессор-ортодонт, опирающийся только на доказанные методы лечения, написал:

«Если искать взаимосвязь всего со всём, то в конечном счете мы найдём связь где угодно».

(с) О’Брайен.