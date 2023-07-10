Белые точки на ногтях. Что это такое?

Что это такое и опасны ли они рассказывает дерматолог DocMed Наталия Сирмайс.

Лейконихия — состояние, при котором на пальцах рук (или реже — ног) появляются белые точки или линии. Это встречается крайне часто и не признак серьёзного заболевания.



Лейконихия может выглядеть у всех по-разному:

👌 у кого-то в виде маленьких белых точек и поражает только один ноготь;

🖐️ а у кого-то может растягиваться по всей ногтевой пластине и занимает несколько ногтей.



Наиболее частые причины:

☝️ травма ногтевого ложа, например, после удара пальца, особенно у основания ногтя или при обкусывании ногтей, заусенцев;

☝️ частое применение гель-лака, чаще из-за давления на ногтевое ложе при маникюре и педикюре;

☝️ аллергическая реакция, чаще на средства для снятия лака или базы лаков;

☝️ грибковые инфекции, например, белый поверхностный онихомикоз может начинаться с единичных белых точек;

☝️различные хронические (псориаз, экзема, заболевания почек и лёгких);

☝️и острые заболевания (корь, краснуха, невриты, отравления и другие);

☝️ приём лекарств, например, сульфаниламидов.



👦 У детей может возникать на фоне полного здоровья просто за счёт быстрого роста ногтя, то есть это вариант нормы.



Лейконихия делится на истинную (исчезает при давлении) и ложную (не исчезает при давлении) в зависимости от того, где происходит процесс — в матриксе или в ногтевом ложе.



👉 Пятна лейконихии крайне редко бывают признаком серьёзных проблем, и большинство из них исчезают сами по себе без лечения.