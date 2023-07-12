Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Когнитивная функция. Физическая активность после 50 или почему сон тоже важен. Особенно бухгалтерам

Мы недавно рассказывали о масштабном исследовании о влиянии спорта на ментальное здоровье в любом возрасте. Теперь рассмотрим, как комбинации привычек сна и физической активности могут со временем влиять на когнитивные функции людей после 50 лет.
41
Когнитивная функция. Физическая активность после 50 или почему сон тоже важен. Особенно бухгалтерам
фото freepik.com

А что с когнитивными функциями?

🧐Действительно, регулярная физическая активность может защитить от снижения когнитивных функций в более старшем возрасте. Но оказалось, что этот защитный эффект может снижаться у людей, которые не высыпаются.

📍В исследовании, опубликованном в The Lancet Healthy Longevity, изучили когнитивные функции в течение 10 лет у 8 958 человек в возрасте 50 лет и старше в Англии. Ученые проследили, как различные комбинации привычек сна и физической активности могут со временем влиять на когнитивные функции людей.

Что обнаружили:

🔸у людей, которые были более физически активными, но спали недолго — в среднем менее шести часов — в целом наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций, а это означает, что через 10 лет их когнитивные функции были эквивалентны сверстникам, которые занимались меньшей физической активностью

🔸это быстрое снижение было характерно для участников группы в возрасте от 50 до 60 лет, а вот для более старших участников (в возрасте 70 лет и старше) когнитивные преимущества физических упражнений, по-видимому, сохранялись, несмотря на короткий сон

👌Исследование показало, как и предыдущие подобные, что сон от шести до восьми часов в сутки и более высокий уровень физической активности были связаны с улучшением когнитивных функций.

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Привлечение b2b клиентов юристам в 2023 году. Методы продвижения и привлечения

    «Наша целевая аудитория — предприниматели, ТОП-менеджеры, владельцы крупного бизнеса», — слышу я каждый раз в ответ на вопрос о целевой аудитории.Только, где найти эту целевую аудиторию и как их заинтересовать обратиться к юристу? Об этом сегодня и поговорим. 

    5
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Когнитивная функция. Физическая активность после 50 или почему сон тоже важен. Особенно бухгалтерам

    Мы недавно рассказывали о масштабном исследовании о влиянии спорта на ментальное здоровье в любом возрасте. Теперь рассмотрим, как комбинации привычек сна и физической активности могут со временем влиять на когнитивные функции людей после 50 лет.

    Когнитивная функция. Физическая активность после 50 или почему сон тоже важен. Особенно бухгалтерам
    41
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоговый учет

    Налоговый учёт переноса убытков на будущее

    Компания, которая получила убытки, может уменьшить свои платежи по налогу на прибыль, УСН или ЕСХН в следующих периодах. Расскажем о том, как перенести убытки на будущее и отразить эту операцию в учёте.

    Налоговый учёт переноса убытков на будущее
    44
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДС

    Отдать людям. Минпромторг поддержал отмену НДС на благотворительные продукты

    Минпромторг поддержал инициативу по отмене НДС на фудшеринг (безвозмездная передача нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности) для ритейлеров.

    Отдать людям. Минпромторг поддержал отмену НДС на благотворительные продукты
    5
    Логотип Safronov_bankrotstvo
    Safronov_bankrotstvo
    Банкротство

    Антикризисные мероприятия. Как реструктуризация долгов в банкротстве сохраняет активы бизнеса

    Рассказываю подробно чем может помочь процедура реструктуризации, если собственник бизнеса готов погасить долги с минимальными потерями.

    Антикризисные мероприятия. Как реструктуризация долгов в банкротстве сохраняет активы бизнеса
    22
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетинг

    Как сделать распродажу? Советы финансиста

    Мы рассказывали, в чём разница между ними и как бизнесу извлечь пользу. В этой статье вместе с финансовым экспертом разбираем, как правильно сделать распродажу: как определить цель и выбрать дальнейшую стратегию.

    Как сделать распродажу? Советы финансиста
    27
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов

    В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.

    Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов
    54
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт
    Бухгалтерские программы

    Как автоматизировать процессы производственной компании с помощью решения «Бухгалтерия позаказного производства»

    Если вы думаете как грамотно организовать ведение учета позаказного производства, то сообщаем вам хорошую новость — теперь продукт «Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства» работает и в версии КОРП программы 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0.

    Как автоматизировать процессы производственной компании с помощью решения «Бухгалтерия позаказного производства»
    43
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    Персонифицированные сведения

    Персонифицированные сведения заполнены без ИНН работника: вопросы налоговой и действия бухгалтера

    Отчеты по страховым взносам с персональными данными работников содержат ИНН и СНИЛС, при этом у работодателя не всегда есть ИНН. Налоговая требует внести исправления в отчет Персонифицированные сведения по сотрудникам без ИНН. Обязателен ли ИНН физлиц в отчетности и что делать бухгалтеру.

    130
    Читать еще