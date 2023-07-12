Когнитивная функция. Физическая активность после 50 или почему сон тоже важен. Особенно бухгалтерам

А что с когнитивными функциями?



🧐Действительно, регулярная физическая активность может защитить от снижения когнитивных функций в более старшем возрасте. Но оказалось, что этот защитный эффект может снижаться у людей, которые не высыпаются.



📍В исследовании, опубликованном в The Lancet Healthy Longevity, изучили когнитивные функции в течение 10 лет у 8 958 человек в возрасте 50 лет и старше в Англии. Ученые проследили, как различные комбинации привычек сна и физической активности могут со временем влиять на когнитивные функции людей.



Что обнаружили:



🔸у людей, которые были более физически активными, но спали недолго — в среднем менее шести часов — в целом наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций, а это означает, что через 10 лет их когнитивные функции были эквивалентны сверстникам, которые занимались меньшей физической активностью



🔸это быстрое снижение было характерно для участников группы в возрасте от 50 до 60 лет, а вот для более старших участников (в возрасте 70 лет и старше) когнитивные преимущества физических упражнений, по-видимому, сохранялись, несмотря на короткий сон



👌Исследование показало, как и предыдущие подобные, что сон от шести до восьми часов в сутки и более высокий уровень физической активности были связаны с улучшением когнитивных функций.