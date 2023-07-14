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Общество

Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?

Бухгалтерам с хроническим панкреатитом и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы этот препарат хорошо знаком. Подробно о препарате расскажет гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева.
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Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?
фото freepik.com

Креон — торговое название препарата панкреатин.

Панкреатин — соединение, в состав которого входят пищеварительные ферменты поджелудочной железы. Изготавливается препарат из поджелудочной железы свиней и крупного рогатого скота.

💁‍♀️ Здоровая поджелудочная железа выделяет ферменты — липазу, амилазу, протеазы, которые участвуют в расщеплении жиров, углеводов и белков.

😔 При заболеваниях (например, хронический панкреатит, муковисцидоз), после удаления части поджелудочной железы — происходят необратимые изменения органа.

В результате поджелудочная железа вырабатывает меньше ферментов, и пациент может жаловаться на диарею, маслянистый стул с неприятным запахом, метеоризм, вздутие живота, снижение массы тела.

👉В таких случаях назначается препарат Креон или другие препараты, содержащие ферменты. Этот препарат не излечивает пациента от панкреатита, но его постоянный прием восполняет нехватку ферментов у таких пациентов

Поджелудочная железа выделяет ферменты, когда человек принимает пищу. Именно для замены этих ферментов Креон используется каждый раз во время еды (основные приемы пищи и промежуточные).

👩‍⚕️ В рекомендациях по ведению пациентов с хроническим панкреатитом и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы фигурируют препараты, содержащие ферменты.

🔹Раздавливать или разжевывать капсулы Креон не надо. Гранулы имеют специальное покрытие, благодаря которому они достигают нужного отдела желудочно-кишечного тракта — двенадцатиперстную кишку. Именно там ферменты высвобождаются для расщепления жиров, белков и углеводов, чтобы они могли дальше усваиваться организмом.

🔹Некоторые люди принимают ферменты (Креон или другие препараты) при чувстве тяжести в верхней части живота, особенно после переедания.

При переедании возможные неприятные симптомы (тяжесть, переполненность) не связаны с нарушением функции поджелудочной железы, а обычно вызваны длительной задержкой пищи в желудке. Поэтому нет необходимости использовать ферменты.

Что происходит при обильном приеме пищи?

👉Пища поступает в желудок, который не может нормально сокращаться. Это приводит к растяжению верхних отделов желудка и формированию тех самых симптомов — ощущения тяжести и переполненности в животе.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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