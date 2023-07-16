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Общество

Случай из практики: не всё то сердце, что болит. Или как ЕНС может довести до антидепрессанов

Чувство дискомфорта и сдавленности за грудиной вам знакомо? К кардиологу обращались? А может быть у вас из-за бесконечных отчетов и неразберихой с ЕНС болит не сердце, а «душа»? Рассказывает терапевт DocMed Римма Попова.
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Случай из практики: не всё то сердце, что болит. Или как ЕНС может довести до антидепрессанов
Изображение от freepik.com

🗣️ Ко мне обратилась женщина 45 лет с жалобами на дискомфорт и чувство сдавленности за грудиной. Проблема появилась не вчера, а беспокоила её уже 1,5 года, но не нон-стоп, а периодически. Опытным путём женщина выяснила, что боль не связана ни с нагрузкой, ни с переменой положения тела, ни с приёмами пищи. Возникало это ощущение само по себе, днём (ночью не беспокоило), и длилось от 10 минут до 3 часов.

👩‍⚕️ Я провела осмотр: ИМТ в норме, сердце и лёгкие без патологии, всё остальное тоже без особенностей. Но жалобы-то есть!

💁‍♀️ До меня женщина уже побывала у кардиолога: доктор исключил «сердечную» патологию, и даже провёл коронарную ангиографию — всё было в норме. Затем — у гастроэнтеролога: всё в норме, по ФГДС хронический поверхностный гастрит (биопсию не проводили). Только гастрит не болит — а больше придраться не к чему, и гастроэнтеролог тоже отпустил пациентку без диагноза.

🤔 Всё это наводило на мысль, что дискомфорт за грудиной — симптом не соматического заболевания. Я дала женщине пройти опросник NADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии) — и она набрала больше 20 баллов. Мои подозрения подтвердились: у пациентки болело не сердце, а «душа», и болевые ощущения были физическим выражением тревожного расстройства.

🙌Женщине назначили антидепрессант, который она принимала 2,5 месяца, но улучшение наступило уже через 2 недели, и жалобы больше почти не беспокоили. Когда курс антидепрессантов закончился, ей предложили поработать с психотерапевтом.

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13 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Случай из практики: не всё то сердце, что болит. Или как ЕНС может довести до антидепрессанов

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