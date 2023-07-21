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Общество

Вкусный бухгалтер. Какой запах привлекает комаров?

Действительно важные новости: американские учёные выяснили, какое мыло привлекает, а какое отпугивает комаров.
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Вкусный бухгалтер. Какой запах привлекает комаров?

Исследование утверждает, что мытьё рук с мылом значительно меняет химический состав воздуха рядом с руками человека. При этом на поведение комаров влияет и мыло, и профиль запаха человека.

Всего учёные собрали 68 образцов запаха (в том числе контрольные), в которых идентифицировали 123 соединения. И — изучили поведение комаров — как часто они садились на полиэтиленовые рукава, которые надевали и снимали добровольцы.

🧪 В эксперименте рассмотрели мыло четырёх популярных в США марок — Dove, Dial, Simple Truth и Native.

Что выяснили?

Мыло Dove и Simple Truth повышали привлекательность некоторых добровольцев, но не всех — это говорит об интерактивном эффекте между обонятельным профилем хозяина и химическим составом мыла. А вот мыла Native в случае с другим добровольцем комары избегали.

С помощью многоуровневого анализа ученые обнаружили соединения, которые больше всего привлекают комаров — и эти химические вещества входили в десятку наиболее распространенных соединений в мылах Dial и Dove.

🦟 Такое исследование в дальнейшем поможет в разработке смесей, отпугивающих комаров. Это позволит сократить количество случаев заболеваний, переносимых комарами.

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13 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Мирам
    Мирам 49 минут назад

    уф. хорошо хоть нет рекомендаций пользоваться хозяйственным :)

    в комариные периоды и длительном нахождении на природе все равно предпочитаю репеленты.

    это проще, чем менять свои мыльно-гелевые предпочтения.

    к тому же, комары они не избирательны до такой степени -только руки.

    и только мытье рук не спасет от того, что не искусают попу со спинкой:)

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 42 минуты назад

      alex

      скоро лето закончится, а комаров в этом году не видел.

      • Логотип Мирам
        Мирам 38 минут назад

        лето маловодное просто. в такие периоды эти сволочи обычно со второй половины августа наглеть начинают

  • Логотип gnews
    gnews 43 минуты назад

    gnews spb

    американские учёные выяснили

    Удивительно, что не английские. )))

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