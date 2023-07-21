Вкусный бухгалтер. Какой запах привлекает комаров?

Исследование утверждает, что мытьё рук с мылом значительно меняет химический состав воздуха рядом с руками человека. При этом на поведение комаров влияет и мыло, и профиль запаха человека.
Всего учёные собрали 68 образцов запаха (в том числе контрольные), в которых идентифицировали 123 соединения. И — изучили поведение комаров — как часто они садились на полиэтиленовые рукава, которые надевали и снимали добровольцы.
🧪 В эксперименте рассмотрели мыло четырёх популярных в США марок — Dove, Dial, Simple Truth и Native.
Что выяснили?
Мыло Dove и Simple Truth повышали привлекательность некоторых добровольцев, но не всех — это говорит об интерактивном эффекте между обонятельным профилем хозяина и химическим составом мыла. А вот мыла Native в случае с другим добровольцем комары избегали.
С помощью многоуровневого анализа ученые обнаружили соединения, которые больше всего привлекают комаров — и эти химические вещества входили в десятку наиболее распространенных соединений в мылах Dial и Dove.
🦟 Такое исследование в дальнейшем поможет в разработке смесей, отпугивающих комаров. Это позволит сократить количество случаев заболеваний, переносимых комарами.
Комментарии4
уф. хорошо хоть нет рекомендаций пользоваться хозяйственным :)
в комариные периоды и длительном нахождении на природе все равно предпочитаю репеленты.
это проще, чем менять свои мыльно-гелевые предпочтения.
к тому же, комары они не избирательны до такой степени -только руки.
и только мытье рук не спасет от того, что не искусают попу со спинкой:)
alex
скоро лето закончится, а комаров в этом году не видел.
лето маловодное просто. в такие периоды эти сволочи обычно со второй половины августа наглеть начинают
gnews spb
Удивительно, что не английские. )))