Вкусный бухгалтер. Какой запах привлекает комаров?

Действительно важные новости: американские учёные выяснили, какое мыло привлекает, а какое отпугивает комаров.

Исследование утверждает, что мытьё рук с мылом значительно меняет химический состав воздуха рядом с руками человека. При этом на поведение комаров влияет и мыло, и профиль запаха человека.

Всего учёные собрали 68 образцов запаха (в том числе контрольные), в которых идентифицировали 123 соединения. И — изучили поведение комаров — как часто они садились на полиэтиленовые рукава, которые надевали и снимали добровольцы.

🧪 В эксперименте рассмотрели мыло четырёх популярных в США марок — Dove, Dial, Simple Truth и Native.

Что выяснили?

Мыло Dove и Simple Truth повышали привлекательность некоторых добровольцев, но не всех — это говорит об интерактивном эффекте между обонятельным профилем хозяина и химическим составом мыла. А вот мыла Native в случае с другим добровольцем комары избегали.

С помощью многоуровневого анализа ученые обнаружили соединения, которые больше всего привлекают комаров — и эти химические вещества входили в десятку наиболее распространенных соединений в мылах Dial и Dove.