🐝 Вкусный бухгалтер 2. Что делать, если ужалила пчела или оса?

🐝 Первое, что нужно сделать — это быстро и аккуратно извлечь жало. Чем дольше оно остаётся в коже, тем больше яда выделится, боль и отёк будут усиливаться.
🐝 Жало необходимо извлекать так, чтобы не повредить мешочек с ядом. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, провести по ужаленному месту кредитной картой или марлей. Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом — это приведёт к сдавливанию мешочка и попаданию бо́льшего количества яда в организм.
❗️ Если вы заметили признаки начинающейся аллергической реакции: слабость, бледность, головокружение, отёк губ, языка, лица, затруднение дыхания — срочно вызовите скорую помощь!
🧼 Промойте поражённую область водой с мылом.
🧽 Приложите холодный компресс к месту, где вас ужалили. Можно принять обезболивающее: ибупрофен или парацетамол.
💁♀️ Если беспокоят зуд, отёк — возможен приём антигистаминного лекарства.
🙅♀️ Не расчесывайте ужаленную область — это усилит отёк, зуд и может привести к местному заражению!
Самое главное — не паниковать и следовать чёткому алгоритму действий🙌
Комментарии1
Татьяна
Пчеловоды сковыривают жало ногтем (нет у них кредиток под рукой). Держат под рукой валидол - при сильном отеке потереть место ужаления таблеткой валидола.