🐝 Вкусный бухгалтер 2. Что делать, если ужалила пчела или оса?

Осы могут жалить несколько раз, а пчела всего один. При этом её жало остается в теле, а сама пчела погибает. Рассказывает терапевт Римма Попова.

🐝 Первое, что нужно сделать — это быстро и аккуратно извлечь жало. Чем дольше оно остаётся в коже, тем больше яда выделится, боль и отёк будут усиливаться.

🐝 Жало необходимо извлекать так, чтобы не повредить мешочек с ядом. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, провести по ужаленному месту кредитной картой или марлей. Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом — это приведёт к сдавливанию мешочка и попаданию бо́льшего количества яда в организм.

❗️ Если вы заметили признаки начинающейся аллергической реакции: слабость, бледность, головокружение, отёк губ, языка, лица, затруднение дыхания — срочно вызовите скорую помощь!

🧼 Промойте поражённую область водой с мылом.

🧽 Приложите холодный компресс к месту, где вас ужалили. Можно принять обезболивающее: ибупрофен или парацетамол.

💁‍♀️ Если беспокоят зуд, отёк — возможен приём антигистаминного лекарства.

🙅‍♀️ Не расчесывайте ужаленную область — это усилит отёк, зуд и может привести к местному заражению!

Самое главное — не паниковать и следовать чёткому алгоритму действий🙌