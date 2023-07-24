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Общество

🐝 Вкусный бухгалтер 2. Что делать, если ужалила пчела или оса?

Осы могут жалить несколько раз, а пчела всего один. При этом её жало остается в теле, а сама пчела погибает. Рассказывает терапевт Римма Попова.
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🐝 Вкусный бухгалтер 2. Что делать, если ужалила пчела или оса?

🐝 Первое, что нужно сделать — это быстро и аккуратно извлечь жало. Чем дольше оно остаётся в коже, тем больше яда выделится, боль и отёк будут усиливаться.

🐝 Жало необходимо извлекать так, чтобы не повредить мешочек с ядом. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, провести по ужаленному месту кредитной картой или марлей. Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом — это приведёт к сдавливанию мешочка и попаданию бо́льшего количества яда в организм.

❗️ Если вы заметили признаки начинающейся аллергической реакции: слабость, бледность, головокружение, отёк губ, языка, лица, затруднение дыхания — срочно вызовите скорую помощь!

🧼 Промойте поражённую область водой с мылом.

🧽 Приложите холодный компресс к месту, где вас ужалили. Можно принять обезболивающее: ибупрофен или парацетамол.

💁‍♀️ Если беспокоят зуд, отёк — возможен приём антигистаминного лекарства.

🙅‍♀️ Не расчесывайте ужаленную область — это усилит отёк, зуд и может привести к местному заражению!

Самое главное — не паниковать и следовать чёткому алгоритму действий🙌

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13 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 21 минуту назад

    Татьяна

    Например, провести по ужаленному месту кредитной картой или марлей

    Пчеловоды сковыривают жало ногтем (нет у них кредиток под рукой). Держат под рукой валидол - при сильном отеке потереть место ужаления таблеткой валидола.

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