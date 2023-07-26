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Общество

Врачи VS мракобесы. Как не запутаться бухгалтеру. Лимфа, слизь и продукты, препараты и рак

В новом видео гастроэнтеролог DocDeti, DocMed Ольга Горячева разбирает популярные мифы из интернета о лимфе, питании, препаратах.
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Гастроэнтеролог и педиатр Ольга Горячева разбирает самые популярные мифы от псевдоврачей в Интернете:

  1. Продукты вызывают слизь?

  2. Лимфа может загрязниться?

  3. А что там по заговору фармкомпаний?

0:36 — лимфа может загрязниться?

1:17 — есть ли продукты, которые вызывают слизь?

2:22 — есть продукты, которые вызывают рак и диабет?

2:57 — фармацевтические препараты блокируют лимфу?

3:42 — заговор фармкомпаний.

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13 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Мирам
    Мирам 50 минут назад

    потрясающе

  • Логотип cn509@mail.ru
    cn509@mail.ru 17 минут назад

    еда должна быть лекарством, а не наоборот !

    про лимфу, простыми словами, это наш мусоропровод, если его не чистить, то сами понимаете, что будет в итоге

    а про зож говорят редко, лучше волшебную химозную таблетку и потом удивляться отчего аутоиммунка помолодела

    • Логотип Мирам
      Мирам 13 минут назад

      а про зож говорят редко

      ну тоже не у всех и не в каждой ситуации панацея. особенно по принципу -заставь дурака молиться ...

      хорошо мб помнить про золотую середину....

  • Логотип cn509@mail.ru
    cn509@mail.ru 1 минуту назад

    аллопатической медицине всего двести лет,

    Аюрведе пять тысяч лет и китайской медицине более двух тысяч лет, в их основе лежат натуропатические методы, в них доказательность подтверждена или куплена?

       

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