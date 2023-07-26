Врачи VS мракобесы. Как не запутаться бухгалтеру. Лимфа, слизь и продукты, препараты и рак

Гастроэнтеролог и педиатр Ольга Горячева разбирает самые популярные мифы от псевдоврачей в Интернете:
Продукты вызывают слизь?
Лимфа может загрязниться?
А что там по заговору фармкомпаний?
0:36 — лимфа может загрязниться?
1:17 — есть ли продукты, которые вызывают слизь?
2:22 — есть продукты, которые вызывают рак и диабет?
2:57 — фармацевтические препараты блокируют лимфу?
3:42 — заговор фармкомпаний.
Комментарии4
потрясающе
еда должна быть лекарством, а не наоборот !
про лимфу, простыми словами, это наш мусоропровод, если его не чистить, то сами понимаете, что будет в итоге
а про зож говорят редко, лучше волшебную химозную таблетку и потом удивляться отчего аутоиммунка помолодела
ну тоже не у всех и не в каждой ситуации панацея. особенно по принципу -заставь дурака молиться ...
хорошо мб помнить про золотую середину....
аллопатической медицине всего двести лет,
Аюрведе пять тысяч лет и китайской медицине более двух тысяч лет, в их основе лежат натуропатические методы, в них доказательность подтверждена или куплена?