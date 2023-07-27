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Общество

«Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

😬Есть мнение, что фрукты и овощи полезны по сезону: помидоры зимой пластмассовые, огурцы безвкусные, а зелень и салат — сплошная химия. Можно ли наесться фруктами и овощами в сезон в прок?
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«Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

😔Вслед за отказом от «некачественных» продуктов обостряются некоторые хронические состояния, самое частое — запоры. Летом симптомы часто проходят, т.к. количество овощей, фруктов и ягод естественным образом увеличивается в рационе, а зимой симптомы возвращаются несмотря на лекарственную терапию.

😰Как быть?

Помнить, что сезонность продуктов не влияет на их нутрициологическую ценность.

Овощи и фрукты, выращенные в открытом грунте, получают больше естественного света и растут в наиболее благоприятных условиях — от этого они вкуснее, сочнее и ярче тепличных. Однако витаминов, минералов и клетчатки в них от этого не меньше, иначе они попросту бы не росли.

😱А как же химия?

Удобрение и обработку от вредителей проводят независимо от способа выращивания, поэтому «химии» у грунтовых и тепличных продуктов примерно одинаково.

😒А как же нитраты?

Нитраты есть абсолютно во всех продуктах, это важный источник азота для растений, который нужен им для роста и развития.

То количество нитратов, которое человек получает из овощей/фруктов/зелени, вполне укладывается в допустимые пределы, установленные европейским агентством по безопасности пищевых продуктов.

Почему сформировалась такая четкая сезонная ассоциация?

В сезон продукты стоят намного дешевле, овощи и фрукты доступны в большом количестве на любой вкус и цвет.

Есть мнение, что необходимо «наесться в сезон» яблоками, грушами, клубникой, чтобы накопить запасы на зиму😞

Однако это неверно — их избыток выводится с мочой. Разнообразно и полноценно необходимо питаться независимо от времени года и сезона созревания продуктов.

Что делать?

✔️ Покупать в магазине овощи, фрукты и ягоды в любое время года.

✔️ Замороженные и консервированные овощи и фрукты также полезны.

✔️ «Пластиковые» помидоры, листовые салаты, зелень содержат такое же количество клетчатки и микроэлементов, что и сезонные.

Помните, что основу здорового рациона составляет клетчатка. Питайтесь разнообразно и сбалансировано и будьте здоровы!

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13 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип atik.office
    atik.office 34 минуты назад

    на самом деле, в овощах открытого грунта всегда содержится больше остатков удобрений и пестицидов, чем в тепличных. Современные технологии выращивания в условиях защищенного грунта используют ТОЛЬКО разовые субстраты-заменители грунта, которые ликвидируются вместе с растением. В полях нет возможности менять грунт каждый год, поэтому там много остаточных веществ с предыдущих сезонов

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 17 минут назад

    Главный бухгалтер

    ТОЛЬКО разовые субстраты-заменители грунта, которые ликвидируются вместе с растением.

    А ликвидация растения - это его продажа?

  • Логотип Мирам
    Мирам 15 минут назад

    Рекомендации бухгалтеру

    а почему опять бухгалтера крайние то?!

  • Логотип Мирам
    Мирам 10 минут назад

    Помнить, что сезонность продуктов не влияет на их нутрициологическую ценность.

    чушь полная

    Можно ли наесться фруктами и овощами в сезон в прок?

    их можно заготовить. таким способом, который максимально сохраняет все полезности.

    Почему сформировалась такая четкая сезонная ассоциация?

    В сезон продукты стоят намного дешевле, овощи и фрукты доступны в большом количестве на любой вкус и цвет.

    и это чушь

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Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

«Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

😬Есть мнение, что фрукты и овощи полезны по сезону: помидоры зимой пластмассовые, огурцы безвкусные, а зелень и салат — сплошная химия. Можно ли наесться фруктами и овощами в сезон в прок?

«Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру
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