«Пластмассовые» овощи и фрукты. Покупать или ждать сезона? Рекомендации бухгалтеру

😔Вслед за отказом от «некачественных» продуктов обостряются некоторые хронические состояния, самое частое — запоры. Летом симптомы часто проходят, т.к. количество овощей, фруктов и ягод естественным образом увеличивается в рационе, а зимой симптомы возвращаются несмотря на лекарственную терапию.
😰Как быть?
Помнить, что сезонность продуктов не влияет на их нутрициологическую ценность.
Овощи и фрукты, выращенные в открытом грунте, получают больше естественного света и растут в наиболее благоприятных условиях — от этого они вкуснее, сочнее и ярче тепличных. Однако витаминов, минералов и клетчатки в них от этого не меньше, иначе они попросту бы не росли.
😱А как же химия?
Удобрение и обработку от вредителей проводят независимо от способа выращивания, поэтому «химии» у грунтовых и тепличных продуктов примерно одинаково.
😒А как же нитраты?
Нитраты есть абсолютно во всех продуктах, это важный источник азота для растений, который нужен им для роста и развития.
То количество нитратов, которое человек получает из овощей/фруктов/зелени, вполне укладывается в допустимые пределы, установленные европейским агентством по безопасности пищевых продуктов.
Почему сформировалась такая четкая сезонная ассоциация?
В сезон продукты стоят намного дешевле, овощи и фрукты доступны в большом количестве на любой вкус и цвет.
Есть мнение, что необходимо «наесться в сезон» яблоками, грушами, клубникой, чтобы накопить запасы на зиму😞
Однако это неверно — их избыток выводится с мочой. Разнообразно и полноценно необходимо питаться независимо от времени года и сезона созревания продуктов.
Что делать?
✔️ Покупать в магазине овощи, фрукты и ягоды в любое время года.
✔️ Замороженные и консервированные овощи и фрукты также полезны.
✔️ «Пластиковые» помидоры, листовые салаты, зелень содержат такое же количество клетчатки и микроэлементов, что и сезонные.
Помните, что основу здорового рациона составляет клетчатка. Питайтесь разнообразно и сбалансировано и будьте здоровы!
Комментарии4
на самом деле, в овощах открытого грунта всегда содержится больше остатков удобрений и пестицидов, чем в тепличных. Современные технологии выращивания в условиях защищенного грунта используют ТОЛЬКО разовые субстраты-заменители грунта, которые ликвидируются вместе с растением. В полях нет возможности менять грунт каждый год, поэтому там много остаточных веществ с предыдущих сезонов
Главный бухгалтер
А ликвидация растения - это его продажа?
а почему опять бухгалтера крайние то?!
чушь полная
их можно заготовить. таким способом, который максимально сохраняет все полезности.
и это чушь