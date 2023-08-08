Антибиотики и алкоголь. Можно ли совмещать? А если чуть-чуть?

Почему это две вещи несовместные, рассказывает пользователям «Клерка» терапевт DocMed Римма Попова.

Алкоголь расщепляется в печени ферментами. И некоторые антибиотики метаболизируются теми же или подобными ферментами.

🍷 Может получиться так: вы выпили алкоголь, определённые ферменты начали его перерабатывать, а когда следом в организм попал антибиотик, на него ферментов не хватило. Тогда антибиотика в крови становится слишком много, и это чревато передозировкой и токсичным воздействием препарата на организм.

Существует так называемая дисульфирамоподобная реакция, когда снижается активность фермента ацетальдегиддегидрогеназы, который превращает токсичный ацетальдегид в уксусную кислоту. Ацетальдегид накапливается, и вызывает очень неприятные и порой тяжёлые симптомы интоксикации:

✔спазмы в животе,

✔тошнота,

✔рвота,

✔головные боли,

✔приливы,

✔головокружения.

Такая реакция может возникнуть, если между приёмом антибиотика и алкоголя прошло менее 72 часов.

К лекарствам, которые могут запустить эту реакцию, относятся: цефалоспорины (Цефтриаксин, Цефалексин, Цефиксим и др), хлорамфеникол, ко-тримоксазол (Бисептол), Метронидазол и некоторые другие.

💊 Другие антибиотики в сочетании с алкоголем могут оказать токсический эффект на печень и нервную систему в виде головокружения, сонливости, депрессии, тревоги, и даже психозов.

🍷Возможно и обратное: употребление алкоголя может снижать эффективность некоторых антибиотиков путём ускорения их метаболизма. В результате концентрация антибиотика в крови снижается (так происходит, например, с Доксициклином).

Ну хорошо, а что делать, если все-таки «смешал»?

Точно не стоит — вызывать искусственно рвоту, промывать желудок и принимать дополнительно таблетку антибиотика.